لولا ينتقد الأمم المتحدة بسبب عجزها عن وقف حرب الإبادة على غزة

انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف، اليوم السبت، معتبراً أنها "لم تعد تعمل" وفشلت في حماية ضحايا الحرب في غزة. وقال لولا أمام صحافيين، بعد لقائه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قبيل قمة إقليمية كبرى يُرتقب أن يلتقي خلالها الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب: "من يمكنه أن يقبل الإبادة الجارية منذ فترة طويلة في قطاع غزة؟"

وأضاف لولا أن "المؤسسات المتعددة الأطراف التي أُنشئت لمنع أمور مماثلة لم تعد تعمل. اليوم، مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يعودا يؤديان وظيفتهما"، وكان الرئيس البرازيلي قال لـ"العربي الجديد" في سبتمبر/أيلول الماضي إن "العالم بات يدرك أن ما يحدث في غزة ليس حربًا، بل إبادة جماعية ينفذها جيش قوي ضد شعب أعزل، وعلى وجه التحديد النساء والأطفال"، وكانت البرازيل صوتت منذ عام 2010 لصالح إنشاء دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967.

وفي سياق آخر، قال لولا في ما بدا تلميحاً إلى ترامب إن "سير الزعيم مرفوع الرأس أهم من جائزة نوبل"، في إشارة إلى الانتقادات الشديدة التي وجهها البيت الأبيض إلى اللجنة نوبل لتجاهلها الرئيس الأميركي ومنحها بدلاً من ذلك جائزة السلام للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو. ومن المقرر أن يشهد ترامب، غداً الأحد، توقيع اتفاق سلام ساهم في رعايته بين تايلاند وكمبوديا، قبل أن يتوجه إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في ختام جولته الآسيوية.

وتأتي تصريحات لولا في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبرازيليا تحسّناً تدريجياً بعد توتر طويل بسبب محاكمة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب، الذي حُكم عليه في سبتمبر/أيلول بالسجن 27 عاماً بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب فاشلة عام 2022. وكان ترامب فرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع برازيلية وعقوبات على مسؤولين كبار، بينهم قاض في المحكمة العليا، احتجاجاً على ما وصفه بأنه "مطاردة سياسية" لبولسونارو.

ومهد الطريق لاحتمال عقد اجتماع بين لولا وترامب، خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لقاء الزعيمين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول الماضي، فيما بدا وكأنه جاء مصادفة، وتلاه اتصال هاتفي بينهما في السادس من أكتوبر/تشرين الأول استمر لمدة 30 دقيقة طلب لولا خلالها "رفع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات بلاده والعقوبات المفروضة على المسؤولين البرازيليين" وقالت الرئاسة البرازيلية إن لولا جدد دعوة ترامب إلى حضور مؤتمر المناخ "كوب-30" في مدينة بيليم البرازيلية الواقعة في منطقة الأمازون في نوفمبر/تشرين الثاني، وأعرب أيضاً عن "استعداده للسفر إلى الولايات المتحدة".

(فرانس برس، العربي الجديد)