لولا يلتقي ترامب اليوم في واشنطن

- وصل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي ترامب لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، في ظل توتر دبلوماسي سابق وتباين أيديولوجي حاد بين الرئيسين، مع التركيز على تعزيز العلاقات قبل الانتخابات الرئاسية في البرازيل. - تتصدر ملفات الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة جدول أعمال الاجتماع، حيث وقع البلدان اتفاقاً لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، مما يثير مخاوف البرازيل من إدراج عصاباتها ضمن التصنيفات الإرهابية. - يبحث الجانبان ملف المعادن الأرضية النادرة والتحقيق الأميركي بشأن نظام "بيكس"، مع سعي البرازيل لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وصل الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى واشنطن، الأربعاء، عشية اجتماع مرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في زيارة يسعى خلالها إلى معالجة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية العالقة بين البلدين، في ظل مرحلة حساسة تشهدها البرازيل قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بين الرئيسين، صباح الخميس، وسط علاقات دبلوماسية شهدت توتراً خلال الفترة الماضية، رغم تأكيد الطرفين وجود "كيمياء" على المستوى الشخصي بينهما، على الرغم من التباين الأيديولوجي الحاد بين الرئيسين.

وكان أول لقاء رسمي بين لولا وترامب قد عُقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في ماليزيا، ووُصف حينها بأنه ودي، قبل أن تشهد العلاقات تطورات سياسية متلاحقة، من بينها رفع واشنطن جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها على البرازيل رداً على محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الحليف المقرب من ترامب، والذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن بتهمة محاولة انقلاب.

كما برزت خلافات بين الجانبين على خلفية التطورات الدولية، بعد التدخل الأميركي في فنزويلا والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إذ أدان لولا تلك التدخلات، وسبق أن اتهم ترامب بالسعي إلى "أن يصبح إمبراطور العالم"، مؤكداً في تصريحات لاحقة رفضه "أي تدخل سياسي بغض النظر عن الدولة".

وتأتي زيارة لولا إلى واشنطن في وقت يواجه فيه تراجعاً في شعبيته السياسية، بعد خسائر تعرّض لها داخل البرلمان البرازيلي، وقبل أقل من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تقارباً بينه وبين فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق.

وبحسب التقرير، فإن لولا يسعى من خلال الزيارة إلى تعزيز علاقته الشخصية مع ترامب لتقليل احتمالات أي تدخل أميركي في الانتخابات البرازيلية المقبلة، فيما أعرب نواب من حزب العمال الذي يتزعمه لولا عن تفاؤلهم حيال الزيارة، معتبرين أن "زمن العداء بين الولايات المتحدة والبرازيل انتهى".

ويتصدر ملف الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة جدول أعمال الاجتماع المرتقب، في ظل تصاعد القلق داخل البرازيل من تمدد عصابات المخدرات والجريمة العابرة للحدود. وأكد وزير المال البرازيلي داريو دوريغان، الذي يرافق الوفد، أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع واشنطن في مجال مكافحة عصابات المخدرات.

وكان البلدان قد وقعا في إبريل/نيسان الماضي اتفاقاً لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، يشمل تبادل البيانات الخاصة بعمليات تفتيش الحاويات بين البرازيل والولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في وقت جعل فيه ترامب مكافحة ما يسميه "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" أولوية خلال ولايته الثانية، مع تصنيف مجموعات إجرامية على أنها منظمات إرهابية أجنبية، وهو ما أثار مخاوف داخل البرازيل بشأن احتمالات إدراج العصابات الرئيسية في البلاد ضمن تلك التصنيفات. كما يتوقع أن يبحث الجانبان ملف المعادن الأرضية النادرة، في ظل الاهتمام الأميركي المتزايد بالاحتياطات البرازيلية التي تعد الثانية عالمياً بعد الصين، لما تمثله من أهمية في الصناعات التكنولوجية.

وأكد وزير المال البرازيلي أن بلاده ترحب بالاستثمارات الأجنبية، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى تعزيز التصنيع المحلي وخلق وظائف تتطلب مهارات عالية. ومن الملفات المطروحة أيضاً التحقيق الأميركي بشأن ممارسات تجارية محتملة مرتبطة بنظام التحويل المصرفي البرازيلي "بيكس"، الذي شهد انتشاراً واسعاً داخل البرازيل منذ إطلاقه عام 2020، وتجاوز استخدام البطاقات المصرفية التقليدية.

(فرانس برس، العربي الجديد)