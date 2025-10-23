لولا يعلن ترشحه لولاية رابعة مع اقتراب عيد ميلاده الثمانين

- أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن نيته الترشح لولاية رابعة في عام 2026، مؤكدًا تمتعه بالطاقة رغم بلوغه الثمانين، وسعيه لتعزيز مكانة البرازيل عالميًا. - يجري لولا زيارة رسمية لإندونيسيا لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث تعتبر البرازيل جاكرتا قوة اقتصادية صاعدة تشترك معها في رؤى متقاربة حول القضايا العالمية. - عاد لولا إلى السلطة بعد فوزه في انتخابات 2022 بفارق ضئيل، بينما يواجه الرئيس السابق جايير بولسونارو حكمًا بالسجن بتهمة محاولة انقلاب فاشلة.

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، عزمه الترشح لولاية رابعة عام 2026، مؤكداً تمتعه بالطاقة ذاتها رغم بلوغه الثمانين وسعيه لتعزيز مكانة البرازيل عالمياً.

وقال لولا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في جاكرتا: "أوشك على بلوغ الثمانين، لكن كونوا على ثقة بأنني أتمتع بالطاقة نفسها التي كنت أتمتع بها عندما كنت في الثلاثين. وسأترشح لولاية رابعة في البرازيل".

ويجري لولا زيارة رسمية لإندونيسيا تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، إذ تعتبر البرازيل جاكرتا قوة اقتصادية صاعدة تشترك معها في رؤى متقاربة حول القضايا العالمية. وأضاف لولا مخاطبًا نظيره الإندونيسي: "أقول لكم هذا لأننا سنلتقي مرات عديدة".

وكان لولا قد ألمح في الأشهر الأخيرة إلى رغبته في خوض الانتخابات المقبلة دون أن يعلن ذلك رسميًا. ويجعل ترشحه المرتقب منه الرئيس الأطول حكمًا في البلاد منذ عودتها إلى الديمقراطية قبل نحو أربعة عقود، بعد أن تولّى الرئاسة لفترتين بين عامي 2003 و2010، ويشغل المنصب حاليًا في ولايته الثالثة منذ مطلع عام 2023.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، خضع لولا لجراحة طارئة لوقف نزف قرب الدماغ ناجم عن سقوط تعرّض له قبل شهرين، لكنه تعافى سريعاً واستأنف نشاطه السياسي والدبلوماسي.

ويُعد لولا رمزاً لليسار في أميركا اللاتينية، إذ صعد من الفقر إلى قمة السلطة، قبل أن يشهد سقوطاً مدوياً حين أُدين بتهم فساد عام 2018 وسُجن، في قضية أثارت جدلاً واسعاً وأسقطها القضاء لاحقاً.

وفي انتخابات 2022، عاد لولا بقوة محققاً فوزاً ضئيلاً على الرئيس اليميني المنتهية ولايته جايير بولسونارو، ما عمّق الانقسام السياسي في البلاد، وأشعل أزمة ما زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

فقد أصدرت المحكمة العليا البرازيلية، الأربعاء، حكماً بالسجن 27 عاماً على بولسونارو بتهمة محاولة انقلاب فاشلة عقب خسارته الانتخابية، ومنحت محاميه مهلة خمسة أيام للطعن في الحكم. ومع وضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية وخروجه من السباق الانتخابي، يجد الناخبون المحافظون أنفسهم اليوم دون مرشح يمثلهم في انتخابات العام المقبل.

(فرانس برس)