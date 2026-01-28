- دافع الرئيسان لولا دا سيلفا وإيمانويل ماكرون عن الأمم المتحدة بعد إعلان ترامب عن "مجلس السلام"، حيث رفضت فرنسا الانضمام وأعرب لولا عن مخاوفه من أن يكون المجلس منافسًا للأمم المتحدة. - اقترح لولا أن يقتصر عمل "مجلس السلام" على غزة ويشمل مقعدًا لفلسطين، مؤكدًا على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة وزيادة عدد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. - أعلن ترامب أن "مجلس السلام" قد يكون بديلاً للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الأعضاء الدائمين يجب أن يدفعوا مليار دولار للانضمام، مما أثار انتقادات.

دافع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، عن منظمة الأمم المتحدة في أعقاب الإعلان عن "مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان ترامب قد دعا البرازيل وفرنسا للانضمام إلى المجلس الذي سيترأسه بنفسه لحل النزاعات في العالم.

لكن فرنسا رفضت الدعوة، بينما أعرب الرئيس اليساري لولا عن مخاوفه من سعي ترامب لإنشاء منظمة منافسة للأمم المتحدة "يكون هو مالكها". وفي اتصال هاتفي الاثنين، طلب لولا من ترامب حصر أنشطة "مجلس السلام" في غزة و"تخصيص مقعد لفلسطين". ولاحقاً حض لولا وماكرون في مكالمة منفصلة بينهما الثلاثاء على "تعزيز الأمم المتحدة"، واتفقا على أن "مبادرات السلام والأمن يجب أن تتماشى مع تفويضات مجلس الأمن الدولي"، وفقا لما ذكرته الرئاسة البرازيلية.

وطلب الرئيس البرازيلي من نظيره الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن يقتصر عمل "مجلس السلام" الذي أنشأه على قطاع غزة، وذلك خلال مكالمة هاتفية اتفقا خلالها على عقد اجتماع في واشنطن. وأفادت الرئاسة البرازيلية في بيان بأن لولا اقترح أن يقتصر عمل هذه الهيئة "على قضية غزة وأن تشمل مقعداً لفلسطين". وأكد الرئيس البرازيلي "أهمية إجراء إصلاح شامل للأمم المتحدة يشمل زيادة عدد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن"، وكان لولا اتهم الرئيس الأميركي بالسعي إلى أن يصبح "سيداً" لـ"أمم متحدة جديدة" عبر إنشاء "مجلس السلام"، وتوسيع دوره ليشمل النزاعات الدولية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن "مجلس السلام" برئاسة ترامب بكونه جزءاً من خطة إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلّا أن مسودة "الميثاق" التي قدّمها الرئيس الأميركي تمنحه صلاحيات واسعة ترمي للمساهمة في حل النزاعات حول العالم، ما قد يفضي إلى تشكيل هيئة منافسة للأمم المتحدة. وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أقرّ ترامب بأنّ "مجلس السلام" قد يكون بديلاً لمنظمة الأمم المتحدة، إذ رد بـ"من الممكن" على سؤال وُجه إليه في هذا الخصوص، مضيفاً أن "الأمم المتحدة لم تكن مفيدة، ولم تحقق ما كان ينبغي لها فعله"، معتبراً أنه كان ينبغي للمنظمة الأممية "إنهاء الحروب التي أنهيتها بنفسي".

ويُشترط على الأعضاء الدائمين دفع مليار دولار للانضمام، ما أثار انتقادات بأن المجلس قد يتحول إلى نسخة "مدفوعة الأجر" من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة، أنه سينضم إلى المجلس.

(فرانس برس، العربي الجديد)