لولا: البرازيل قدّمت للعالم عبرة بالديمقراطية بسجن بولسونارو

- الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يصف محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو بالسجن 27 عاماً بتهمة محاولة الانقلاب بأنها "عبرة بالديمقراطية"، مشيداً بنضج البرازيل في ممارسة الديمقراطية. - المحكمة العليا أدانت بولسونارو بتزعّم "منظمة إجرامية" لمنع لولا من العودة للسلطة، مما أثار توترات مع الولايات المتحدة، حيث فرض ترامب عقوبات على البرازيل. - بولسونارو انتهك معدات المراقبة الإلكترونية، مما أدى إلى احتجازه في مقر الشرطة، بينما يخطط محاموه لاستئناف الحكم.

اعتبر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، أن بلده "قدّم للعالم عبرة بالديمقراطية"، من خلال المحاكمة التي أدت إلى الحكم بالسجن 27 عاماً على الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب. وقال لولا خلال احتفال رسمي في برازيليا: "للمرة الأولى منذ 500 عام في تاريخ هذا البلد، يُسجن شخص بتهمة محاولة الانقلاب".

وأدانت المحكمة العليا بولسونارو في سبتمبر/ أيلول الماضي بتهمة تزعّم "منظمة إجرامية" تضمّ خصوصاً ضباطاً ذوي رتب عالية، تآمرت لمنع خصمه اليساري لولا الذي هزمه في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2022 الرئاسية، من العودة إلى السلطة.

وشكّلت هذه الإدانة تطوراً تاريخياً، إذ لا تزال ذكرى الديكتاتورية العسكرية بين 1964 و1985 ماثلة في البرازيل. وبدأ بولسونارو قضاء عقوبته، الثلاثاء، في مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا، حيث كان قد وُضع السبت رهن الحبس الاحتياطي. وأضاف لولا في خطابه الأربعاء: "أنا سعيد. ليس بسبب سجن أي شخص، بل لأن هذا البلد أثبت أنه ناضج لممارسة الديمقراطية على أكمل وجه". وأضاف "لقد أظهر القضاء البرازيلي قوته من دون ضجة، ولم يخشَ التهديدات الخارجية، وأصدر حكماً مثالياً".

وأثارت محاكمة بولسونارو توترات كبيرة بين البرازيل والولايات المتحدة، إذ إن الرئيس اليميني المتطرف السابق حليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وندد ترامب بـ"حملة شعواء" ضد بولسونارو، وردّ على محاكمته بفرض رسوم جمركية عقابية على البرازيل، وعقوبات على أفراد، لكنه خفّضها بشكل كبير بعد اجتماعه مع لولا في أكتوبر. وأمرت المحكمة العليا بالنظر فيما إذا كان ينبغي تجريد بولسونارو من رتبته العسكرية، وهو كان ضابطاً في الجيش. وكان بولسونارو قيد الإقامة الجبرية حتى السبت، عندما جرى احتجازه في مقر الشرطة بالعاصمة برازيليا، بسبب العبث بجهاز المراقبة الخاص به باستخدام كاوية لحام. وأكد بولسونارو، يوم الأحد، أنه استخدم كاوية لحام على السوار الإلكتروني المخصص لمراقبته في لحظة "ارتياب" بعدما أمضى أشهراً في الإقامة الجبرية.

واعتبر القاضي ألكسندر دي مورايس أن بولسونارو "انتهك عمداً وبوعي معدات المراقبة الإلكترونية"، وأحرق سواره الإلكتروني، متحدثاً عن "مؤشرات تدل على محاولة محتملة للهروب" خلال تظاهرة كان يخطط لها أنصاره السبت الماضي قرب مقر إقامته في العاصمة، وأشار إلى قرب مقر السفارة الأميركية من الموقع، وإلى العلاقة الوثيقة التي تربط بولسونارو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، موحياً بإمكان هربه لطلب اللجوء السياسي. وكان بولسونارو قد قال، السبت، إنه حاول كسر السوار بدافع "الفضول". وقرّرت المحكمة بقاءه محتجزاً في غرفة الضباط، وهي مساحة آمنة للسجناء المحميين، حيث يقبع حالياً في برازيليا. وقال محامي الدفاع عن بولسونارو، باولو كونيا بوينو، إن إغلاق القضية "مفاجئ"، نظراً إلى أن "استئنافاً يمكن قبوله لم يجر تقديمه بعد"، مشيراً إلى أنه سيقدّمه على أي حال. وكان وكلاء الدفاع عنه قد طلبوا إعادته إلى الإقامة تحت المراقبة لأسباب "إنسانية"، بحجة أنه في "حالة من الارتباك العقلي" بسبب تناول الأدوية.

(فرانس برس، العربي الجديد)