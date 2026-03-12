- أكدت الحكومة الإسبانية التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد والقانون الدولي، في معارضة لرؤية رئيسة المفوضية الأوروبية التي ترى أن النظام العالمي متعدد الأطراف لم يعد قائماً. شدد رئيس الحكومة الإسبانية على أهمية الحفاظ على النظام الدولي لتجنب الفوضى. - تصريحات سانشيز جاءت كرد غير مباشر على خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية، داعياً إلى الدفاع عن النظام الدولي. وأكد وزير الخارجية الإسباني على ضرورة استمرار أوروبا في الدفاع عن النظام الدولي لتجنب الفوضى. - الباحث لوسيانو زكّارا أشار إلى أن شرعية أي عمل عسكري ضد إيران تتطلب قراراً من مجلس الأمن، محذراً من أن أي دعم أوروبي مباشر للحرب قد يوسع نطاق الصراع.

في خضم التوترات الدولية التي أثارتها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، شدّدت الحكومة الإسبانية على تمسكها بالدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد والقانون الدولي، في موقف يعكس تبايناً واضحاً مع رؤية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، التي اعتبرت أن النظام العالمي متعدد الأطراف الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد قائماً.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أول من أمس الثلاثاء، أن العالم يواجه خياراً واضحاً بين الحفاظ على النظام الدولي أو الانزلاق نحو الفوضى الدولية، محذراً من أن التخلي عن القواعد والمؤسسات الدولية قد يعيد العالم إلى ظروف مشابهة لتلك التي أدّت إلى حربين عالميتين. وقال سانشيز، في ما بدا وكأنه ردّ على رئيسية المفوضية الأوروبية، إن "المعضلة ليست بين نظام قديم وآخر جديد، بل بين نظام دولي قائم على القواعد وبين الفوضى الدولية"، مضيفاً أن التغيرات التي يشهدها العالم لا ينبغي أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن مبادئه وقيمه الأساسية.

ترى مدريد أن المعضلة ليست بين نظام قديم وآخر جديد، بل بين نظام دولي قائم على القواعد وبين الفوضى الدولية

وتأتي تصريحات سانشيز كردّ غير مباشر على خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين الماضي، أمام سفراء الاتحاد الأوروبي، حين قالت إن بروكسل "لم تعد قادرة على أن تكون حارسة للنظام العالمي القديم"، وهو ما أثار جدلاً سياسياً داخل أوروبا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يجب ‌أن يكون مستعداً لإظهار قوته بشكل أكثر حزماً، لأنه لم يعد بإمكانه الاعتماد على نظام "قائم على القواعد" لمواجهة التهديدات، ويجب عليه أن يحدّد ما ⁠إذا كانت مؤسساته وأنظمته تساعد مصداقيته أم تعيقها. وأضافت: "سنظل دائماً ندافع عن النظام القائم على القواعد الذي ساعدنا في بنائه مع حلفائنا ونحافظ عليه، لكننا لم نعد نستطيع الاعتماد عليه باعتباره السبيل الوحيد ‌للدفاع ⁠عن مصالحنا أو افتراض أن قواعده ستحمينا من التهديدات المعقدة التي نواجهها".

وفي السياق ذاته، شدّد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أول من أمس، على وجوب أن تواصل أوروبا الدفاع عن النظام الدولي، مؤكداً أن "البديل عن النظام الدولي هو الفوضى". وأوضح ألباريس أن النظام الدولي لا يقتصر على القانون الدولي، بل يشمل التعددية والتجارة الحرّة ومجمل العلاقات المنظمة بين الدول، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي "قائم أساساً على الحقوق والمعاهدات". كما أبدت مدريد تقارباً مع موقف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي دعا بدوره إلى الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، في مواجهة ما وصفه بتزايد النزعات الأحادية في السياسة العالمية.

الحرب على إيران والجدل القانوني

وجاءت هذه المواقف في ظلّ تداعيات الحرب على إيران التي تشّنها الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي الحرب التي اعتبرها خبراء في القانون الدولي موضع جدل من حيث شرعيتها. وفي هذا السياق، اعتبر لوسيانو زكّارا؛ الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن شرعية أي عمل عسكري ضد إيران "لا يمكن الاعتراف بها دولياً ما لم يصدر قرار عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، موضحاً أن "مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة القادرة على توفير الغطاء القانوني لمثل هذه العمليات"، ومشيراً إلى أن ما حدث يمثل "عملاً عسكرياً أحادياً لم يحصل حتى على إعلان حرب رسمي من الكونغرس الأميركي". وأضاف زكّارا أن الدول التي تسمح باستخدام قواعدها العسكرية لشنّ عمليات ضد دولة أخرى يمكن اعتبارها قانونياً "دولاً مشاركة في النزاع"، لكنها عملياً قد "لا تواجه أي تبعات قانونية في غياب قرار من مجلس الأمن". ولفت الباحث إلى أن الواقع السياسي الدولي يجعل مساءلة هذه الدول أمراً معقداً، إذ رأى أن المسؤوليات القانونية لا يمكن تثبيتها عملياً من دون قرار إدانة من مجلس الأمن، وهو ما يعني أن العقوبات أو الإجراءات القانونية الدولية قد لا تتحقق.

لوسيانو زكّارا: الموقف الذي تبنته إسبانيا يعد من الأكثر اتساقاً داخل الاتحاد الأوروبي

تداعيات سياسية واحتمالات التصعيد

ورأى زكّارا، الباحث في مركز دراسات الخليج وأستاذ العلوم السياسية والخبير في الشأن الإيراني، أن دعم بعض الدول الأوروبية لأي عملية عسكرية قد يحمل تداعيات سياسية كبيرة، منها فقدان المصداقية، بسبب ما وصفه بازدواجية المعايير وضعف التأثير في السياسة الدولية. أما من الناحية القانونية، فأشار إلى أن تحديد "المسؤوليات الدولية أو فرض عقوبات يبقى مرتبطاً بقرارات مؤسسات مثل مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، وهي مؤسسات تخضع في كثير من الأحيان لقيود سياسية". وحذّر الخبير من أن أي دعم أوروبي مباشر للحرب على إيران قد يساهم في "توسيع نطاق الصراع إقليمياً أو دولياً، رغم أن أوروبا حتى الآن تحاول التركيز على إجراءات دفاعية وقائية وتجنب الانخراط المباشر في الحرب".

تقييم الموقف الإسباني

وبحسب زكّارا، فإن الموقف الذي تبنته إسبانيا يعدّ من "الأكثر اتساقاً داخل الاتحاد الأوروبي"، لأنه يستند إلى مبادئ القانون الدولي والدبلوماسية ورفض التصعيد العسكري. وأضاف أن هذا الموقف ينسجم مع سياسات مدريد في أزمات أخرى، مثل حرب غزة والحرب في أوكرانيا، إذ تؤكد مدريد ضرورة احترام القانون الدولي وتعزيز المسار الدبلوماسي.

أما بشأن إمكانية محاسبة القادة السياسيين أو العسكريين أمام القضاء الدولي بسبب قرارات الحرب، فرأى زكّارا أن الأمر شديد التعقيد. وأضاف في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "المحاكم الدولية تواجه قيوداً سياسية كبيرة"، مشيراً إلى أن الحديث عن إمكانية توجيه اتهامات لقادة دول كبرى، مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشنّ حرب غير قانونية "يبدو شبه مستحيل في الظروف السياسية الحالية"، لافتاً إلى أنه حتى في حال حدوث مثل هذه الاتهامات، فإن تأثيرها العملي قد يكون محدوداً للغاية.