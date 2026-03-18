لودريان: من غير المعقول توقع نزع سلاح حزب الله في ظل القصف

- أكد المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي في ظل القصف الإسرائيلي، مشددًا على أن المفاوضات هي الحل الوحيد للأزمة. - تتصاعد الضغوط على لبنان للتفاوض مع إسرائيل بعد تجدد العدوان منذ مارس، حيث دعت الحكومة اللبنانية إلى مفاوضات مباشرة برعاية دولية، رغم رفض إسرائيل للمبادرة اللبنانية. - تدعم فرنسا لبنان في مساعيه للتفاوض، لكن تفاصيل المفاوضات لا تزال غير واضحة، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

قال المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إن من غير المعقول توقع نزع الحكومة اللبنانية سلاح حزب الله، في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد للقصف من قبل إسرائيل، مضيفاً أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة. وقال لودريان لإذاعة "فرانس إنفو": "احتلت إسرائيل لبنان لفترة طويلة جداً، ولم تتمكن من القضاء على القدرات العسكرية لحزب الله. لذلك، لا يمكنها الآن أن تطلب من الحكومة اللبنانية القيام بهذه المهمة في غضون ثلاثة أيام تحت القصف".

وتصرّ إسرائيل على ضرورة نزع سلاح حزب الله، مع تجدّد عدوانها على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 900 شخص، وذلك عقب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، رداً على اغتيال إسرائيل المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي. ويضغط لبنان باتجاه الدفع نحو مفاوضات مع إسرائيل، داعياً إلى أن تكون مباشرة، برعاية دولية، وذلك في تحوّل لافت في السياسة اللبنانية تجاه إسرائيل.

وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، الاثنين، إن الحكومة اللبنانية أبدت استعدادها للتفاوض برعاية دولية، والرئيس جوزاف عون ذكر أربع نقاط "تصلح لأن تكون بداية مبادرة، وأبدى خلالها استعداد لبنان للتفاوض، لكنها تبدأ من هدنة وتمرّ بدعم الجيش وقيامه بواجبه في حصر السلاح، وبالتفاوض حول تنفيذ النقاط المذكورة في مبادرته"، مشيراً إلى أن الأميركيين والإسرائيليين قد لا يوافقون على التسلسل المعروض بالنقاط الأربع لرئيس الجمهورية، لكن هذا هو موقف عون.

وأشار متري إلى أن فرنسا "تدعم لبنان عموماً وتريد أن تكون حاضرة في الأحاديث التي تدور حول التفاوض"، لافتاً إلى أنه حتى الآن لا نعرف متى ستُجرى المفاوضات وأين، وما هو جدول أعمال التفاوض ومن يمثل لبنان في الوفد الذي سيفاوض. وفي 9 مارس/ آذار الحالي، أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون، مبادرة جديدة لحلّ الأزمة مع إسرائيل، أبرز ما فيها الدعوة إلى مفاوضاتٍ مباشرة برعاية دولية. وتقوم مبادرة عون على عدة محاور وهي؛ إرساء هدنة كاملة مع وقف لكل الاعتداءات الإسرائيلية البرية والجوية والبحرية على لبنان، المسارعة إلى تقديم الدعم اللوجستي الضروري للقوى المسلحة اللبنانية، سيطرة القوى المسلحة اللبنانية على مناطق التوتر الأخير ونزع سلاح حزب الله ومصادرة مخازنه ومستودعاته، وأن يبدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات مباشرة برعاية دولية للتوصل إلى تنفيذ تفاصيل كلّ ما سبق.

وعبّرت إسرائيل عن رفضها للمبادرة التي أطلقها عون، سواء بالردّ السياسي الذي نقلت الولايات المتحدة أجواءه إلى المسؤولين اللبنانيين، أو بالردّ العسكري، مع مواصلة جيش الاحتلال تكثيف غاراته على الأراضي اللبنانية، وخصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، والجنوب، والبقاع، فضلاً عن استهدافه مناطق غير محسوبة على حزب الله، ضمنها العاصمة بيروت.

(رويترز، العربي الجديد)