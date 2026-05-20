لوائح الانتخابات الجزائرية.. صدمة واستقالات

- استبعاد مرشحين بارزين من الانتخابات النيابية في الجزائر أثار تساؤلات حول الأسباب، سواء كانت داخلية أو ضغوط خارجية، مع رفض بعض النواب مثل أحمد رابحي لهذا الإقصاء. - الأحزاب الجزائرية تواجه توترات داخلية بسبب تشكيل القوائم الانتخابية، حيث يتهم بعض الأعضاء الحزب بالمحاباة، مما أدى إلى استقالات وغضب في حزب التجمع الوطني الديمقراطي. - أحزاب المعارضة لم تسلم من الاستياء الداخلي، حيث شهدت استقالات وغضباً من أعضائها المستبعدين، مثل رضوان حسناوي الذي أشار إلى الظلم وعدم الإنصاف.

شكل كشف الأحزاب السياسية في الجزائر، خاصة البارزة منها، عن لوائح مرشحيها في الولايات الـ 69، للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في الثاني من يوليو/ تموز القادم، صدمة كبيرة لدى شخصيات وقيادات محلية ونواب في البرلمان، وجدوا أنفسهم خارج لوائح المرشحين في أحزابهم، وذلك لحسابات مختلفة. واستبعدت جبهة التحرير الوطني عدداً كبيراً من نوابها الحاليين في البرلمان، من لوائح مرشحيها للانتخابات النيابية، ما شكل صدمة كبيرة لهم، أبرزهم رئيس كتلتها النيابية زهير ناصري، والنائب بهجة العمالي، والنائب محمد مشقق، والنائب علي ربيج، والنائب أحمد رابحي، ما أثار تساؤلات جدية حول خلفيات هذا الاستبعاد، وما إذا كان قائماً على اعتبارات داخل الحزب، أم بسبب ضغوط من خارج الحزب.

وفيما يلتزم بعض النواب الصمت إزاء استبعادهم، عبّر آخرون عن رفضهم لذلك، إذا أعلن النائب أحمد رابحي في بيان، أنه "تعرض لإقصاء سياسي بسبب مواقفه"، وأكد أنه كان "متأكداً متيقناً من عدم قبول ترشحه والاعتراض على ملفه لعدة اعتبارات، منها استقلاليته في الموقف والخروج أحياناً على الخط الحزبي في المناقشات التي لا تتوافق مع قناعاتي، وفتحي ملفات حول شبهات فساد في بعض القطاعات"، بينما اعتبر النائب في البرلمان دكاني محمد؛ الذي استبعد هو الآخر من الترشح، أن قيادة حزبه كانت ضحية "معلومات مغلوطة أدت إلى هذا إقصاء بعض الشخصيات".

حسابات داخلية

ويعتبر مناضلون وقيادات محلية تتبع جبهة التحرير، أنهم ضحايا حسابات داخلية وتغول جهات سلطوية ولوبيات مالية، ما أدى إلى إزاحتهم من الترشح، وتشكيل القوائم الانتخابية التابعة للحزب على نحو "توزيع غنائم". وتقول المرشحة عن الحزب ليلى غيري؛ التي كان متوقعاً أن تكون متصدرة قائمة الحزب في الجالية الجزائرية في الخارج (فرنسا) قبل أن يتم استبعادها "لقد تعرضنا للإقصاء السياسي من الترشح، بطريقة غير نظامية، برغم نضالنا في الحزب ودفاعنا عن مواقفه، نتفاجأ بتشكيل حزبنا لقائمة مرشحين في منطقتنا، غير تلك التي توافقت عليها القواعد، وتم ضم مترشحين آخرين لا علاقة لهم". وأضافت غيري لـ"العربي الجديد": "أعتقد أننا أمام وضع غير طبيعي تدخلت فيه عوامل متعددة لا تشجع على العمل السياسي".

محاباة مادية؟

أكثر الأحزاب السياسية التي تشهد تصاعد موجة غضب داخلي واستقالات من صفوفه في الولايات بسبب الانتخابات، كان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بفعل تغييرات راديكالية شهدتها قوائمه الانتخابية، وانفتاح واسع النطاق على كفاءات وإطارات انضمت إلى الحزب مؤخراً، ما دفع بعدد من قاعدته التقليدية إلى الانسحاب، بينهم نواب في البرلمان وشخصيات تحظى بتقدير محلي.

واعتبر مجموعة من المرشحين المفترضين في ولاية قسنطينة شرقي الجزائر، في بيان جماعي أن إقصاءهم كانت نتيجة "المحاباة المادية" في الحزب، بينما أعلن آخرون على غرار العيد شواف، القيادي في التجمع في ولاية أم البواقي شرقي الجزائر استقالته "بعدما يقارب ثلاثين سنة من العمل السياسي والميداني تحت راية الحزب"، إثر استبعاده من الترشح لهذه الانتخابات.

"منطق الشللية"

ويؤكد النائب عمر طرباق، الذي استبعد هو الآخر من الترشح، أنه تعرض للإقصاء السياسي بسبب طغيان ما يصفه "بمنطق الشللية" في "التجمع الوطني الديمقراطي". وقال طرباق لـ"العربي الجديد"، إن "الحسابات الشخصية من قبل الأمين العام للتجمع (منذر بودن)، هي ما يقف وراء إقصائه لي، كوني كنت من المعارضين الأساسيين له في الكتلة البرلمانية، ولأني اعترضت على توليه قيادة الحزب". وأضاف طرباق: "أعتقد أن الظروف التنظيمية للانتخابات أعطت له الفرصة لإقصائي"، مشيراً إلى أن "إقصاء الكفاءات في التجمع الوطني الديمقراطي، وحتى في الأحزاب الأخرى التي شهدت أيضاً حالات إقصاء للعديد من الكفاءات ورجالات السياسية، تعود لسوء إدارة المشاكل وتحويل الصراعات السياسية المتعلقة بالمواقف إلى صراعات شخصية يغيب فيها معيار الكفاءة".

أحزاب المعارضة هي الأخرى لم تسلم من ردات فعل وحالات استياء داخلي بسبب قوائم الترشيحات في الانتخابات، على الرغم من أن حظوظها تبقى أقل من حظوظ قوى الموالاة، بحكم طبيعة البيئة الانتخابية، لكن وبرغم ذلك، شهدت بعض هذه الأحزاب حالات غضب واستقالات من صفوفها، من قبل أعضاء ومناضلين وجدوا أنفسهم خارج اللوائح الانتخابية، وصدت أحزابهم طموحهم الفردي في خوض السباق الانتخابي. فمنذ الكشف عن لائحة مرشحي حركة مجتمع السلم في العاصمة الجزائرية، أعلن العضو المحلي البارز في الحركة رضوان حسناوي، رفضه لاستبعاده من الترشح، برغم توفره -بحسبه- على كل الشروط الضرورية لتمثيل الحزب في هذه الانتخابات، خاصة أنه سبق له أن فاز بمقعد في انتخابات 2021، قبل أن تسقطه المحكمة الدستورية.

ونشر حسناوي ما يفيد عدم تقبله قرار حزبه، وما وصفه "الظلم الكبير الذي وقع علي وعلى بعض إطارات الحركة في العاصمة في إقصائنا، ورغم تقديم طعن للجهات التنظيمية العليا في الحركة من أجل إنصافي، لم يتم ذلك للأسف، في موقف زاد الأمر غرابة، ونحن على مقربة من موعد انتخابي هام ومحطة فاصلة كان يفترض فيها تجنيد كل كفاءات الحركة وإطاراتها".

ليس كل الغاضبين من أحزابهم سواء، بعض القيادات المحلية التي لم تجد أسماءها في لوائح الترشيحات، عبرت عن استيائها من ذلك، من دون أن تقرر مغادرة الحزب أو الخروج من الصف الحزبي. القيادي المحلي في تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فاتح مهني الذي استبعد من قائمة الحزب بولاية بجاية شرقي الجزائر، نشر بياناً للعموم، أكد فيه "نضالي في التجمع ليس من أجل منصب، وتبقى قناعتي بمبادئ التجمع ومشروعه السياسية راسخة".

وتشي بعض المعطيات الأولية التي تتكشف مع بدء السلطة المستقلة للانتخابات في معالجة قوائم المرشحين، أن استبعاد عدد من نواب البرلمان والقيادات المحلية، خاصة من لوائح أحزاب الموالاة، تلك المرتبطة بالسلطة، يعود إلى وجود قضايا بحقهم لدى وزارة العدل التي تنتظر نهاية عهدتهم الانتخابية عقب الانتخابات النيابية المقبلة لعرضهم على العدالة، بفعل قضايا أو شبهات فساد أو مشكلات تخصهم، وتطبيقاً لمسعى الرئيس عبد المجيد تبون بأخلقة العمل السياسي، بعد التحريات التي تجريها المصالح المختصة التي تشارك في تقييم ملفات المرشحين، حيث ستكون الأحزاب مطالبة بتعويض مرشحيها المستبعدين، بمرشحين آخرين قبل تاريخ 27 مايو الجاري.