لهذه الأسباب لن تنشر إدارة ترامب جميع وثائق إبستين

- صوت الكونغرس الأمريكي على نشر وثائق قضية جيفري إبستين، لكن الحكومة الفيدرالية قد لا تنشرها كاملة حتى لو وقع الرئيس ترامب على قانون الشفافية، بسبب تحقيقات جارية. - يتضمن التشريع بنودًا لحماية حقوق ضحايا إبستين، حيث يمكن لوزيرة العدل حجب السجلات التي قد تنتهك حقوق الضحايا، وتحتوي السجلات على مواد حساسة تمنع نشرها بالكامل. - رغم الضغوط لنشر الوثائق، ستظل سجلات هيئة المحلفين الكبرى سرية، وواجه ترامب انتقادات من أنصاره رغم دعوته الجمهوريين للتصويت لصالح الإفراج عن الملفات.

صوّت جميع أعضاء الكونغرس في غرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، على نشر الوثائق المتعلقة بتحقيقات قضية جيفري إبستين المدان بتهم الاتجار بالجنس والتعدي الجنسي على قاصرات، مقابل عضو واحد فقط اختار أن يصوّت بلا، مما يشير إلى رسالة علنية جمهورية ديمقراطية بالموافقة على النشر، غير أن صحيفة "يو إس توداي" أشارت إلى عدة أسباب تشير إلى أن الحكومة الفيدرالية لن تنشر وثائق إبستين كاملة حتى إذا وقّع الرئيس دونالد ترامب على قانون شفافية الملفات كما وعد.

تحقيقات ترامب ضد الديمقراطيين تسمح بحجب مستندات

وقبل يومين من تغيير ترامب موقفه في القضية الذي كان يرفض نشر مستنداتها، ودعوته الجمهوريين في مجلس النواب للتصويت على نشر ملفات إبستين، أمر وزارة العدل بالتحقيق مع ديمقراطيين مرتبطين بإبستين، وخصّ كلّاً من الرئيس الأسبق بيل كلينتون ووزير الخزانة الأسبق لاري سمرز ورجل الأعمال مالك منصة التوظيف "لينكدإن"، إضافة إلى بنك "جي بي مورغان" كهدف للتحقيقات. وبموجب مشروع قانون ملفات إبستين، الذي من المنتظر أن يقرّه الرئيس، ستتمكن وزارة العدل من حجب وثائق ترى أنه من شأنها أن تعرض تحقيقاً فيدرالياً جارياً أو محاكمة جارية للخطر، ولكن بشرط أن يكون هذا الحجب مؤقتاً ومحدداً.

وذكر تاي كوب، أحد محامي البيت الأبيض في ولاية ترامب الأولى، في تصريحات لشبكة "سي أن أن" أنه يعتقد أن ترامب ووزير العدل قد قرّرا استخدام التحقيقات التي أمر بها ترامب مع الديمقراطيين كعائق، متوقعاً أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً قبل عملية النشر. ويمكن للرئيس دونالد ترامب أن يأمر وزارة العدل بنشر هذه المستندات فوراً، وعندما سألته مراسلة "إيه بي سي" في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني عن سبب عدم قيامه بالأمر بنشرها مباشرة، هاجمها ترامب واقترح إلغاء ترخيص البث لشبكة "إيه بي سي".

حماية ضحايا إبستين

ويتضمن التشريع الذي تم تمريره في مجلسي النواب والشيوخ وينتظر توقيع الرئيس، بعض البنود التي تسمح لوزيرة العدل بام بوندي بحجب بعض السجلات التي قد تنتهك حقوق الضحايا، بما في ذلك المعلومات التعريفية الشخصية التي تكشف أسماء المدعين أو المواد التي تحتوي إساءة معاملة الأطفال. وسبق أن كشفت وزارة العدل أن إبستين لديه أكثر من 1000 ضحية، وأشارت سابقاً في يوليو/ تموز إلى أن حساسية المواد تمنعها من نشر الملفات كاملة، وأن "السجلات تتضمن أكثر من 10 آلاف مقطع فيديو وصورة لمواد اعتداء جنسي غير مشروعة على الأطفال ومواد إباحية أخرى".

حجب سجلات هيئة المحلفين الكبرى

وفي أغسطس/آب، أصبح القاضي الفيدرالي في نيويورك، ريتشارد بيرمان، القاضي الثالث الذي يرفض طلب وزارة العدل بالكشف عن هذه السجلات التي يحمي القانون سريتها، مما يعني أنه حتى لو أصدرت وزارة العدل بعض الوثائق، فإن سجلات هيئة المحلفين الكبرى التي تُوجَّه فيها اتهامات الاتجار بالجنس لن تكون في أي نشر للوثائق، ولا يمكن الكشف عن الأدلة التي استمعت إليها هيئة المحلفين الكبرى دون موافقة القضاء. وقال القاضي آنذاك إن ملفات إبستين الحكومية يصل عددها إلى 100 ألف صفحة، مشيراً إلى أن مواد هيئة المحلفين الكبرى 70 صفحة.

وحتى مطلع الأسبوع، سعى ترامب ومساعدوه حثيثاً لوقف إصدار المزيد من الملفات المتعلقة بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل ضد إبستين، وهو ممول ثري من نيويورك كان لفترة من الوقت صديقاً لترامب. وكتب ترامب، مساء الأحد، في رسالة على منصات التواصل الاجتماعي: "يجب على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت لصالح الإفراج عن ملفات إبستين، لأنه ليس لدينا ما نخفيه"، واصفاً الأمر بأنه "خدعة" من الديمقراطيين.

وألقي القبض على جيفري إبستين لأول مرة عام 2006، ودين بتهم الاتجار بالجنس عام 2008، وذلك بعد صفقة إقرار بالذنب سرية مع المدعين الفيدراليين بقيادة أليكس أكوستا، الذي أصبح وزيراً للعمل في حكومة ترامب في ولايته الأولى (2017 ـ 2021). وحمته هذه الصفقة من الملاحقة القضائية بتهم فيدرالية أكثر خطورة لها علاقة بالتحرش الجنسي بالأطفال، وأطلق سراحه على غير العادة بعد 13 شهراً فقط. في 2019، ألقي القبض على جيفري إبستين مرة أخرى للتورط في الاتجار الجنسي بالأطفال القصر، قبل أن ترتبط وفاته بحالة من الغموض لغياب تسجيل الدقائق الأخيرة قبل الوفاة. ويؤكد كثيرون من أتباع ترامب أنه جرى قتله، في حين ذكرت التحقيقات الفيدرالية خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن أنه مات منتحراً.

وارتبط اسم إبستين بقائمة من كبار رجال المال في السياسة وحول العالم، من بينهم الأمير البريطاني أندرو، ودونالد ترامب، وبيل كلينتون وبيل غيتس، من دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتكابهم أي مخالفات جنائية. ونشرت "وول ستريت جورنال" منذ أشهر رسالة قالت إنها مرسلة من ترامب إلى إبستين في عيد ميلاده الخمسين، تضمّنت رسماً لامرأة عارية وُقِّع على جسدها. وحاول الرئيس الأميركي إنكار هذه الرسالة وقرر مقاضاة الصحيفة، وهاجم لأول مرة منذ نحو عشر سنوات أنصاره ومؤيديه الذين يطالبون بنشر وثائق جديدة في هذه القضية، وقال: "لم أعد أريد تأييدهم"، ووصفهم بـ"الجبناء"، كما وصف قضية إبستين بأنها "نظرية مؤامرة ديمقراطية".

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت، في يوليو/تموز الماضي، أنها قررت عدم نشر مزيد من الوثائق المتعلقة بتحقيقات إبستين، ما أغضب القاعدة اليمينية للرئيس ترامب التي تعتقد أن إبستين قُتل وتطالب بالإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة بالأثرياء المتورطين والمشاركين في جرائمه المتعلقة بممارسة الجنس مع قاصرين.