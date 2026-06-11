- يرى مسؤولون أميركيون وخبراء أن تطبيق نموذج فنزويلا في إيران غير ممكن، حيث تواجه واشنطن صعوبة في الاستيلاء على النفط الإيراني، مع توقع خسائر تفوق المكاسب المحتملة في حال احتلال جزيرة خارج. - إدارة ترامب درست خططاً لاحتلال جزيرة خارج للضغط على إيران، لكن العملية تتطلب إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، وفكرة الحصار البحري لم تحقق نتائج مرضية. - السيطرة على جزيرة خارج تتطلب قوات برية كبيرة، مما يعرضها لتهديد الصواريخ الإيرانية، ويؤدي إلى خسائر كبيرة، مما يجعل الاستيلاء على النفط الإيراني غير واقعي.

يرى مسؤولون أميركيون سابقون وخبراء أن واشنطن غير قادرة على تنفيذ نموذج فنزويلا في إيران، مع صعوبة أميركية بالغة في الاستيلاء على النفط الإيراني، وحتى مع إمكانية احتلال جزيرة خارج بالنظر إلى أعداد القوات الأميركية في المنطقة، إلا أن الخسائر المتوقعة بالمقارنة مع المكاسب تعد محدودة للغاية.

وكتب السفير الأميركي الأسبق لدى إسرائيل دانيال شابيرو، على منصة إكس، أن ترامب لن يرسل قوات أميركية إلى جزيرة خارج الإيرانية، محذراً من أن مثل هذه الخطوة "ستكون عالية المخاطر مقابل مكاسب ضئيلة"، وأنها ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والخسائر للولايات المتحدة وحلفائها. وتساءل شابيرو عن سبب طرح هذا السيناريو "غير المحتمل" من وجهة نظره، والذي يضر بمصداقية الولايات المتحدة، موضحاً أنه حتى إرسال قوات أميركية إلى الجزيرة سيؤدي إلى الخيارات بالغة نفسها المطروحة حالياً في الصفقة الإيرانية الأميركية.

ودرست إدارة ترامب في مارس/آذار الماضي خططاً لاحتلال جزيرة خارج الإيرانية لاستخدامها ورقة ضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث أشارت أربعة مصادر لموقع أكسيوس إلى أن ترامب لا يستطيع إنهاء الحرب وفق شروطه، ما لم يكسر سيطرة إيران على حركة الشحن في المضيق. وأوضحت المصادر آنذاك أن مثل هذه العملية لن تُنفذ إلا بعد أن يقوم الجيش الأميركي بإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز بشكل أكبر. كما طُرت آنذاك فكرة الحصار البحري الأميركي الذي نفذ بالفعل في مرحلة لاحقة دون أي نتائج مرضية لواشنطن.

وأكد الخبير والمحلل العسكري والزميل في معهد الشرق الأوسط بالعاصمة واشنطن جيسون إتش كامبل، في حديث لـ"العربي الجديد"، عدم إمكانية تكرار النموذج الفنزويلي في إيران، وعدم منطقية الطرح بالحصول على النفط الإيراني، مضيفاً أن هناك إمكانية نظرية للسيطرة على جزيرة خارج، ولكن "من الصعوبة اعتبار ذلك خياراً قابلاً للتطبيق استراتيجياً".

وعما إذا كانت واشنطن قادرة من خلال قواتها الموجودة في المنطقة على الاستيلاء على جزيرة خارج، قال: "من الناحية النظرية الكلية، نعم، ربما. لكن يجب أن نضع في الاعتبار أن الأصول العسكرية في المنطقة محدودة، فهناك حالياً وحدتان بحريتان مشاة، وعناصر من الفرقة 82 المحمولة جواً، ما يقدر بنحو 10 آلاف جندي بري يمكن استخدامهم في عملية عسكرية، إضافة إلى مجموعات حاملات طائرات وأصول أخرى".

وأشار كامبل إلى المخاطر الكبيرة التي تحيط باحتلال الجزيرة، وعلى رأسها تكبد خسائر، بما في ذلك قتلى بين الجنود الأميركيين. وقال: "ناقشنا منذ أسابيع ما يتطلبه إدخال قوات برية في سيناريوهات مختلفة، وتوصلنا إلى أنه يمكن بالفعل إدخال ما بين 7 آلاف و10 آلاف جندي للسيطرة عليها، لكن كما قال أحد المشاركين، بسبب حساسية البنية التحتية النفطية، سيكون الأمر مثل الدخول في معركة بالأسلحة النارية داخل مصنع ألعاب نارية".

وأوضح أنه حتى في حال السيطرة على الجزيرة والقضاء على الوجود الإيراني المباشر، "فستكون القوات الأميركية الموجودة للسيطرة على الجزيرة تحت تهديد شبه دائم من الصواريخ الإيرانية والمسيرات، وذلك لقربها من الأراضي الإيرانية، وستتكبد خسائر كبيرة، ما سيضطرها إلى تخصيص الجزء الأكبر من الدعم الجوي واللوجستي لدعم هذه المهمة، وبالتالي سيضعف الجبهات الأخرى إذا ردت إيران بتوجيه ضربات إلى أهداف أخرى في المنطقة". وقال: "من الناحية الاستراتيجية، من الصعوبة للغاية اعتبار أن خيار احتلال جزيرة خارج خيار قابل للتطبيق، كما أنه من غير الوارد أن تغير من الحسابات الاستراتيجية للنظام الإيراني على المدى القريب".

وفي ما يتعلق بالاستيلاء على النفط الإيراني كما ذكر ترامب، قال كامبل: "لا أراه أمراً واقعياً بالنظر إلى الأوضاع هناك، والمخاطر الهائلة، وقدرة إيران على الرد بصواريخ كروز وباليستية وطائرات مسيرة"، مضيفاً أن "الوصول إلى هذه النقطة تحديداً يتطلب تصعيداً طويلاً وعملاً عسكرياً يستغرق مدة طويلة وتكاليف باهظة ومخاطر كبيرة".

وعن إمكانية تطبيق النموذج الفنزويلي في إيران، قال: "لا، هذه الفكرة كلها عن محاولة تسويق أن هناك نصراً، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك الكثير من التدقيق حول مدى نجاح الأمر في فنزويلا. ولكن إيران بعيدة جداً عن أن تصبح مثل ذلك، إلا إذا حدث تصعيد عسكري كبير جداً مع تكاليف ومخاطر هائلة ولمدة غير محددة".