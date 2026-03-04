لندن تهدد بكين بعد اعتقال 3 بريطانيين بشبهة التجسس لصالح الصين

- اعتقلت شرطة لندن ثلاثة رجال، بينهم زوج نائبة برلمانية، للاشتباه في تجسسهم لصالح الصين، مما أثار تهديدات من الحكومة البريطانية بعواقب إذا ثبت تعريض أمن البلاد للخطر. - أكدت رئيسة شرطة مكافحة الإرهاب أن الاعتقالات جزء من تحقيق استباقي، مشيرة إلى زيادة القضايا المتعلقة بالأمن الوطني، بينما حذر وزير الأمن من عواقب وخيمة إذا ثبت تدخل الصين في شؤون بريطانيا. - نفت النائبة جواني ريد أي تورط في أنشطة زوجها التجارية، مؤكدة عدم مشاركتها أو أطفالها في التحقيق، ودعت الإعلام لعدم معاملتهم كمتهمين.

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن اعتقال ثلاثة رجال بينهم زوج إحدى عضوات البرلمان للاشتباه في تجسسهم لصالح الصين. وهددت الحكومة البريطانية بكين بأنها ستواجه "العواقب" في حال ثبوت تعريضها أمن بريطانيا للخطر. وقالت شرطة العاصمة في بيان، الأربعاء، إن المقبوض عليهم تراوح أعمارهم بين 39 عاماً و86 عاماً، ويشتبه بتعاونهم مع جهاز استخبارات أجنبي بمخالفة لقانون الأمن الوطني.

ونفذت الشرطة عمليات تفتيش في الأماكن التي أُلقي القبض عليهم فيها، وثلاثة أماكن أخرى، أحدها في العاصمة لندن. ولا يزال الرجال الثلاثة محتجزين، ومن بينهم ديفيد تايلور، زوج جواني ريد عضو مجلس العموم عن حزب العمل، رهن التحقيق، الذي قالت الشرطة إنه يتعلق بالصين. وفي البيان، قالت رئيسة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن هيلين فلانجان إن القبض على الرجال الثلاثة "جزء من تحقيق استباقي". وأضافت: "على الرغم من أن هذه أمور خطيرة، لا نعتقد أن هناك أي تهديد وشيك أو مباشر للجمهور يتعلق بهذا الأمر". وكشفت هيلين عن أن مكاتب مكافحة الإرهاب في بريطانيا "شهدت زيادة كبيرة في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني في السنوات الأخيرة".

في الوقت نفسه، حذر دان غارفيس، وزير الدولة لشؤون الأمن في وزارة الداخلية البريطانية، من "عواقب وخيمة" إذا ثبت تدخل الصين في شؤون بريطانيا السيادية، وقال في بيان بمجلس العموم (البرلمان)، الأربعاء، عقب القبض على الرجال الثلاثة، إن بلاده لن "تساوم على الأمن مقابل منافع اقتصادية". وأضاف: "الحكومة حازمة في عزمها على مواجهة أنشطة التدخل الأجنبي التي تستهدف المملكة المتحدة من أي جهة حكومية"، وأكد أن المسؤولين البريطانيين أبلغوا نظراءهم الصينيين في لندن وبكين بهذه الادعاءات الخاصة بالتدخل الصيني في شؤون بريطانيا.

من ناحيتها، أكدت النائبة جواني ريد أنها "لم ترَ أبداً أي شيء يدفعها للشك في أن زوجها قد خرق أي قانون"، وقالت في بيان رسمي إنها "ليست جزءاً من أنشطة زوجها التجارية". وأضافت: "لا أنا ولا أطفالي جزء من هذا التحقيق"، وطالبت وسائل الإعلام بضرورة ألا تعاملها هي وأسرتها كما لو كانوا خاضعين للتحقيق، وشددت على أنها لم تطرح على الإطلاق أي سؤال يتعلق بالصين في البرلمان، كما "لم تلتقِ" بأي شركات صينية، ولا بأي دبلوماسيين أو موظفين حكوميين صينيين خلال فترة عضويتها في البرلمان.