لندن تعتزم تزويد كييف بيورانيوم مخصب وتشديد العقوبات على موسكو

- أعلنت المملكة المتحدة عن تزويد أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية وفرض عقوبات جديدة على روسيا، في إطار جهودها لدعم أوكرانيا وخنق الموارد التي تمول حرب بوتين. - عرض الرئيس الأوكراني زيلينسكي عقد لقاء مع بوتين في الولايات المتحدة، مقترحًا صيغة يصعب على بوتين رفضها، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. - رفض بوتين مرارًا لقاء زيلينسكي، مشيرًا إلى عدم جدوى الاجتماع حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام، معتبراً مقترحات ترامب أساسًا محتملاً للسلام.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

، أن المملكة المتحدة ستزوّد أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية، وستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك قبيل جلسة في إطار قمة مجموعة السبع عن النزاع في أوكرانيا الثلاثاء. ونقل بيان عن ستارمر مساء الاثنين إدانته "الضربات الوحشية" التي تشنّها روسيا في أوكرانيا، لافتا إلى أن لندن تعتزم "رفع مستوى تحركها" من خلال "خنق الموارد التي تموّل حرب بوتين وتوفير الطاقة لأوكرانيا للشتاءات المقبلة".

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، إنه عرض عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال زيلينسكي في خطاب مصوّر نشره على منصة إكس: "ناقشت (الأحد) مع الرئيس ترامب إمكانية تنظيم لقاء كهذا في الولايات المتحدة، في صيغة يكون من الصعوبة بمكان على بوتين رفضها". وأضاف: "سنرى إلامَ ستفضي الأمور".

ورفض بوتين مرارا عروضا لعقد اجتماع مع زيلينسكي، في إطار جهود إنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات. وقال الرئيس الأوكراني في وقت سابق، إن بوتين تجاهل دعوة للقائه في قمة مجموعة السبع التي بدأت الاثنين في فرنسا. وأوضح مصدر في الرئاسة الأوكرانية لمجموعة من الصحافيين، أن الاقتراح "نُقل منذ بعض الوقت عبر قنوات مختلفة، عن طريق وسطاء ودبلوماسيين وأجهزة استخبارات".

وكان بوتين أعلن في وقت سابق هذا الشهر، أنّه لا يرى "أي جدوى" من لقاء زيلينسكي حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام، وذلك بعدما طلب الرئيس الأوكراني في رسالة مفتوحة إجراء محادثات وجها لوجه. وأبلغ بوتين الصحافيين الأجانب في سانت بطرسبرغ، بأنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام، ستوقع روسيا اتفاقية مع ممثلين شرعيين لأوكرانيا، وربما "حتى مع زيلينسكي". كما قال بوتين إنه يعتقد أن مقترحات السلام التي طرحها نظيره الأميركي دونالد ترامب يمكن أن تشكل أساساً لاتفاق سلام مع أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن ترامب لا يزال بحاجة إلى إقناع كييف.

(فرانس برس، العربي الجديد)