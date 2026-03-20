لندن تسمح لواشنطن باستخدام قواعدها.. وطهران تهدّد بالرد

- سمحت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية لضرب مواقع إيرانية مرتبطة بمضيق هرمز، مما يمثل تحولاً في موقف لندن من الحرب، بينما أكدت طهران حقها في الدفاع عن النفس. - دعا بيان بريطاني إلى خفض التصعيد وحل سريع للحرب، بعد اجتماع وزراء بريطانيين لمناقشة إغلاق إيران لمضيق هرمز، وأشار إلى إمكانية استخدام قواعد بريطانية للعمليات الدفاعية الأمريكية. - انتقد الرئيس الأمريكي ترامب تأخر الدعم البريطاني، بينما رد وزير الخارجية الإيراني بأن الشعب البريطاني لا يرغب في المشاركة بالحرب، متهماً رئيس الوزراء البريطاني بتجاهل إرادة شعبه.

أذنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية لشن غارات على مواقع إيرانية مرتبطة بمضيق هرمز، في خطوة تمثل تحولاً في موقف لندن من الحرب، فيما سارعت طهران إلى الرد مؤكدة أنها ستتمسك بـ"حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، ومنددة بالقرار البريطاني.

وذكر بيان صادر عن داونينغ ستريت، نقلته وكالة "رويترز"، أن وزراء بريطانيين اجتمعوا اليوم الجمعة لمناقشة الحرب مع إيران وإغلاق طهران مضيق هرمز. وجاء في البيان: "أكدوا أن الاتفاق الذي يسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية في الدفاع الجماعي عن المنطقة يشمل العمليات الدفاعية الأميركية لتدمير المواقع الصاروخية والقدرات المستخدمة لمهاجمة السفن في مضيق هرمز". ودعا البيان إلى "خفض التصعيد بشكل عاجل والتوصل إلى حل سريع للحرب".

وعقب البيان البريطاني، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن عرض لندن المساعدة "جاء متأخراً للغاية.. كان عليهم التحرك بسرعة أكبر".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن هذا الأسبوع أن لندن لن تنجر إلى حرب على إيران، ورفض في بادئ الأمر طلباً أميركياً باستخدام قواعد بريطانية لشن ضربات على إيران، معللاً ذلك بضرورة التأكد من شرعية أي عمل عسكري. لكن ستارمر عدّل موقفه بعد أن شنت إيران ضربات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى إمكان استخدام الولايات المتحدة قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وقاعدة دييغو غارسيا، وهي قاعدة أميركية- بريطانية مشتركة في المحيط الهندي.

وشن ترامب هجمات متكررة على ستارمر منذ بدء الحرب قائلاً إنه لا يقدم دعماً كافياً. وقال ترامب، يوم الاثنين، إن هناك "بعض الدول التي خيبت أملي بشدة"، قبل أن يخص بريطانيا بالذكر، ووصفها بأنها كانت تعد في يوم من الأيام "أفضل حلفاء الولايات المتحدة".

تهديد إيراني

من جهته، ردّ وزير الخارجية الإيراني على قرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وضع القواعد البريطانية تحت تصرّف الولايات المتحدة لتنفيذ هجمات ضد إيران، بالقول: "سنمارس حقنا المشروع في الدفاع عن النفس". وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "الغالبية الساحقة من الشعب البريطاني لا ترغب في المشاركة" في الحرب التي تشنّها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران. واتهم ستارمر بـ"تجاهل إرادة شعبه"، وتعريض أرواح المواطنين البريطانيين للخطر من خلال إتاحة القواعد البريطانية لاستخدامها في الهجمات ضد إيران. وشدّد على أن إيران "ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن نفسها".