سمحت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية لشنّ ضربات "دفاعية" هدفها تدمير مواقع الصواريخ الإيرانية ومنصات إطلاقها. وفي كلمة مصورة، شدد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، على أن لندن "لم تشارك في الضربات الأولى على إيران، ولن ننضم إلى العملية الهجومية الآن"، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن "إيران تنتهج استراتيجية الأرض المحروقة، لذا فإننا ندعم الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا وشعوبنا في المنطقة".

وأضاف ستارمر: "كان قرارنا بعدم مشاركة المملكة المتحدة في الضربات على إيران متعمدا" إذ "نؤمن بأن أفضل سبيل للمضي قدما للمنطقة والعالم هو التوصل إلى تسوية تفاوضية". واعتبر ستارمر أن "السبيل الوحيد لوقف التهديد" من إيران هو "تدمير الصواريخ من مصدرها، في مستودعاتها أو منصات إطلاقها". وأضاف: "طلبت الولايات المتحدة الإذن باستخدام قواعد بريطانية لهذا الغرض الدفاعي المحدد والمحدود"، من دون تحديد مواقعها.

وحض ستارمر البريطانيين على تسجيل وجودهم في أماكنهم واتباع نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية التي دعت مواطنيها في البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة إلى الاحتماء في أماكنهم. وأشار ستارمر إلى أن التهديد الإيراني يُعرّض القوات المسلحة البريطانية للخطر أيضا.

وفي بيان مشترك الأحد، أبدى قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا استعدادهم لاتخاذ "خطوات دفاعية متكافئة" بهدف "تدمير مصدر قدرة إيران على إطلاق صواريخ ومسيرات"، إلى جانب "الدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا في المنطقة". وأعرب قادة الدول الثلاث، في بيان، عن "قلقهم حيال الهجمات الصاروخية غير المتكافئة والعشوائية التي تشنها إيران على دول المنطقة"، مؤكدين أن الهجمات الإيرانية "استهدفت حلفاءنا المقربين وتهدد عناصر قواتنا المسلحة ومدنيينا في المنطقة بأسرها". وستتباحث برلين وباريس ولندن في هذه التدابير الدفاعية مع الولايات المتحدة والحلفاء في المنطقة.

(فرانس برس، العربي الجديد)