لندن تستضيف محادثات عسكرية بشأن مضيق هرمز

- اجتمع مخططون عسكريون من أكثر من 30 دولة في لندن لمناقشة خطط إعادة فتح مضيق هرمز، بمشاركة دولية بقيادة بريطانيا وفرنسا لضمان حرية الملاحة. - أكدت بريطانيا وفرنسا أن المهمة ستكون دفاعية بحتة ولن تُنشر إلا بعد تحقيق سلام دائم، مع غياب الولايات المتحدة وإيران عن المحادثات. - تهدف المناقشات إلى تحويل التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة، مع التركيز على القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم لنشر القوات في المنطقة.

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم الأربعاء بهدف المضي قدماً في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية بقيادة بريطانيا وفرنسا لحماية الملاحة في مضيق هرمز عندما تسمح الأوضاع بذلك. وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن هذا المؤتمر سيتيح "المضي قدماً في التخطيط التفصيلي" لإعادة فتح المضيق بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب "التقدم" الذي أحرز خلال محادثات باريس الأسبوع الماضي. وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في بيان "الهدف اليوم وغداً هو ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لضمان حرية الملاحة في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم"، معرباً عن ثقته بأنه "يمكن إحراز تقدم ملموس".

وتأتي هذه المناقشات عقب محادثات باريس التي ترأسها الجمعة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأشار ستارمر إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة ستقودان مهمة متعددة الجنسيات لضمان حرية الملاحة في المضيق "بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

وشدّدت بريطانيا وفرنسا على أن هذه القوة ستكون دفاعية بحتة ولن تُنشر إلا بعد إرساء سلام دائم في المنطقة. ولم تشارك الولايات المتحدة ولا إيران، وهما الطرفان المتحاربان، في المحادثات. وقبل اجتماع باريس، أعلن داونينغ ستريت أن قمة للتخطيط العسكري ستعقد هذا الأسبوع، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في الاجتماع القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)