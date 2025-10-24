لندن تدعو إلى إجراءات صارمة ضد روسيا قبيل استقبال زيلينسكي

- دعت بريطانيا لاتخاذ إجراءات ضد روسيا لدعم أوكرانيا، بما في ذلك إبعاد النفط والغاز الروسيين عن السوق واستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى لندن. - فرض الرئيس الأميركي ترامب عقوبات على شركتين روسيتين للنفط، بينما أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بوتين غير جاد في إنهاء الحرب، داعياً لزيادة الضغط على روسيا. - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 111 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في عدة مناطق روسية.

دعت بريطانيا، اليوم الجمعة، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات ضد روسيا لتعزيز موقف أوكرانيا قبل أي محادثات سلام مستقبلية. جاء هذا بالتزامن مع توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

إلى لندن لإجراء مناقشات مع حلفاء رئيسيين. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه سيضغط على اجتماع لدول "تحالف الراغبين" التي تعهدت بتعزيز الدعم لأوكرانيا لإبعاد النفط والغاز الروسيين عن السوق العالمية، واستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، ومنح كييف المزيد من الصواريخ بعيدة المدى.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على أكبر شركتين روسيتين للنفط في تحول دراماتيكي بعدما قال الأسبوع الماضي إنه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقدان قمة في بودابست قريبا لمحاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال ستارمر إن بوتين أظهر أنه غير جاد بشأن مقترحات إنهاء الحرب. وأضاف ستارمر في بيان: "قدمنا لبوتين أكثر من مرة فرصة لإنهاء غزوه غير المبرر ووقف القتل وسحب قواته، لكنه رفض مرة بعد أخرى هذه المقترحات وأي فرصة للسلام".

وأضاف "يجب أن نزيد الضغط على روسيا وأن نبني على الإجراءات الحاسمة التي اتخذها الرئيس ترامب". ورحب زيلينسكي، أمس الخميس، بعقوبات ترامب على شركتي الطاقة خلال زيارة لبروكسل، وحث أيضا القادة الأوروبيين على توفير أسلحة بعيدة المدى لكييف واستغلال الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا بشكل أفضل.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها 111 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 111 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق عدة مناطق"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضح البيان أنه "أُسقطت 34 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و25 فوق مقاطعة بريانسك، و11 فوق مقاطعة كالوجا، وعشر فوق مقاطعة نوفغورود، وسبع فوق كل من مقاطعة بيلغورود والقرم، وخمس فوق مقاطعة تولا، وأربع فوق إقليم كراسنودار، وطائرتان دون طيار فوق كل من مقاطعتي فولغوغراد وأوريول، وطائرة دون طيار واحدة فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وتفير ومنطقة موسكو وبحر آزوف".

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)