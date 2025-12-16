- مثل بريطانيان من أصل لبناني أمام محكمة في لندن بتهم تتعلق بالإرهاب، منها الانتماء إلى "حزب الله" المحظور في المملكة المتحدة، وحضور معسكرات تدريب عسكرية في لبنان، والمساعدة في الحصول على مكونات طائرات مسيّرة. - اتُهم أنيس مكي بحضور معسكر تدريب لحزب الله في 2021، بينما وُجهت لمحمد هادي تهم مشابهة لحضوره معسكرات في 2015 و2021، مع نفيه التهم. - أمر القاضي بحبس المتهمين احتياطياً حتى مثولهما أمام محكمة "أولد بيلي" في يناير المقبل، مع عدم وجود تهديد مباشر للعامة.

مثل بريطانيان من أصل لبناني أمام محكمة في لندن، اليوم الثلاثاء، لمواجهة تهم تتعلق بالإرهاب، من بينها الانتماء إلى جماعة "حزب الله" المحظورة في المملكة المتحدة، وحضور معسكرات تدريب عسكرية في لبنان، والمساعدة في الحصول على مكونات طائرات مسيّرة.

ووفق تفاصيل الجلسة التي عقدت في محكمة وستمنستر الجزئية، اتُهم أنيس مكي (40 عاماً)، بحضور معسكر تدريب تابع لحزب الله في مطار بركة الجبور عام 2021، وبالتحضير لأعمال إرهابية، والانتماء إلى الجماعة، والتعبير عن دعمه لحزب الله وحركة "حماس" الفلسطينية، المصنفة أيضاً "منظمة إرهابية" في بريطانيا. أما محمد هادي (33 عاماً)، فوجهت له تهم مشابهة تتعلق بحضوره معسكرات تدريب في منطقتي بافليه، جنوب لبنان وبركة الجبور عامي 2015 و2021، والانتماء إلى حزب الله، فيما دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وقالت المدعية العامة كريستيل بوس إن هادي "عضو راسخ في حزب الله"، مشيرة إلى العثور على صور له خلال تدريبات على احتجاز الرهائن داخل معسكر تابع للجماعة عام 2015. وأضافت أن مكي كان على ارتباط بشبكة واسعة تتبع لحزب الله، ساهمت في تسهيل الوصول إلى مكونات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة.

وأمر القاضي بول غولدسبرينغ بحبس المتهمين احتياطياً إلى حين مثولهما مجدداً أمام محكمة "أولد بيلي" في 16 كانون الثاني/ يناير المقبل. وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت مكي وهادي في إبريل/نيسان الماضي من منزليهما في لندن، قبل أن يُعاد توقيفهما الأسبوع الماضي بعد توجيه تسع تهم إرهابية لهما.

وقال دومينيك ميرفي، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، إنه "لا يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى وجود تهديد مباشر للعامة نتيجة لأنشطة هذين الشخصين".