لندن: المحلفون يفشلون في اتخاذ قرار بشأن قضية سارة كوت

أخفقت هيئة المحلّفين في المحكمة الجنائية المركزية في لندن، لليوم الثاني على التوالي، في اتخاذ قرار بشأن إدانة أو تبرئة الطالبة سارة كوت المتهمة بـ"الإرهاب" لتأييدها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. وبعد نهاية جولة المداولات الثانية الثلاثاء، لم تستطع الهيئة، المؤلّفة من 12 محلفاً ومحلفة، التوصل إلى قرار بالأغلبية بشأن اتهام سارة بتهمتي التعبير عن دعم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تصنفها بريطانيا تنظيماً إرهابياً، ودعوة آخرين إلى تأييدها.

وفي الجولة الأولى، لم يتوصل المحلفون إلى قرار بأغلبية 10 أصوات على الأقل مقابل صوتين، وهو العدد الذي طلبه القاضي كي يقبل حكمهم. ولم يُعلن القاضي تفصيل نتائج مداولات تلك الجولة، وأعادهم القاضي إلى غرفة المداولة مرة ثانية للتوصل إلى قرار، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. ومن المقرر أن يستأنف المحلفون مداولاتهم صباح الأربعاء. وفي حالة الإدانة، تواجه سارة (22 عاماً) حكماً بالسجن قد يصل إلى 14 عاماً، وفق قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية.

وكان القاضي ريتشارد ماركس قد طلب من هيئة المحلفين التدقيق في الأدلة و"النظر إلى ما كان يدور في ذهن" سارة كوت وهي تعلن تأييدها المقاومة الفلسطينية. وخلال توجيهاته في اليوم الأخير من المحاكمة، استعرض القاضي باستفاضة أدلة الادعاء وما وصفه بالسياق العام الذي عبرت فيه سارة عن موقفها من حركة المقاومة الفلسطينية. وكرر أكثر من مرة الإشارة إلى أحداث يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، وذكّر بأعداد القتلى والجرحى من الإسرائيليين، غير أنه لم يشر إلى حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة بعد أحداث "طوفان الأقصى"، واستشهاد وجرح أكثر من ربع مليون فلسطيني في القطاع والضفة الغربية.

الصورة تظاهرة أمام المحكمة في لندن تضامناً مع سارة كوت، 30 يونيو 2026 (عامر سلطان)

وأثناء المحاكمة، أكد الدفاع عن سارة، الفرنسية الإثيوبية، أنها لم تعلن تأييد "حماس"، ولا أي منظمة أخرى، بل مارست حقها في التعبير عن تأييد المقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بكل الوسائل، بما فيها السلاح. وفي مرافعتها الختامية يوم الجمعة الماضي، قالت المحامية مارغو مونرو كير؛ رئيسة فريق الدفاع، لهيئة المحلفين، إن الادعاء لم يقدم أي دليل يثبت دعم سارة لحركة "حماس". وقالت إن سارة تُلاحق "لإخافتها" بسبب التعبير عن التضامن مع المقاومة المسلحة من أجل التحرر.

ولفتت المحامية انتباه المحلفين إلى أن الادعاء استند إلى أدلة جمعتها الشرطة التي فتحت هاتف سارة الخاص، وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت إن ممثل الادعاء لم يقدم طوال أيام المحاكمة "أي دليل على الإطلاق" على تأييد سارة لـ"حماس" أو "دعوتها الناس إلى تأييدها"، أو"أي صلة بها".

واعتقلت سارة كوت؛ الطالبة في كلية الدراسات الشرقية الأفريقية "ساوس" بجامعة لندن، بعد إلقائها خطاباً في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أمام اجتماع داخل الكلية عقدته جمعية طلابية مناهضة للإمبريالية والعنصرية. وخلال خطابها، أعلنت الطالبة رفضها حرب الإبادة الإسرائيلية في فلسطين وتأييدها حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وفي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل، بما في ذلك السلاح.

ولوحقت سارة، التي تدرس الفلسفة والعلوم السياسية، بعد بلاغ من جماعة "محامون من المملكة المتحدة من أجل إسرائيل" إلى شرطة مكافحة الإرهاب. وفي أوائل مارس/ آذار 2025، وجهت إدارة الإرهاب في النيابة العامة البريطانية إلى سارة تهمة التعبير عن الدعم لمنظمة محظورة. كذلك شكت جامعة المحامين؛ إحدى منظمات اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا، سارة إلى جامعة لندن، التي رفضت فصلها، مؤكدةً تمسكها بمبدأ حرية التعبير والرأي.

وأمام المحكمة، تظاهر مساندو سارة بأعداد أكبر لليوم السابع على التوالي، للتعبير عن رفضهم محاكمتها، ورددوا شعارات "المقاومة مشروعة طالما بقت فلسطين محتلة"، "المقاومة ليست إرهاباً"، و"معارضة الإبادة الجماعية ليست جريمة". ودفعت الشرطة بعدد أكبر من رجالها وسياراتها إلى محيط المظاهرة، وسط هتافات المتظاهرين التي اتهمت الشرطة بالعنصرية والمشاركة في ملاحقة المظاهرات المنددة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية.