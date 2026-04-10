- أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لتعزيز السيطرة الإسرائيلية، مما يعكس محاولات اليمين لتعويض إخفاقاته العسكرية ويهدد إقامة دولة فلسطينية مستقلة. - أدانت الرئاسة الفلسطينية القرار واعتبرته انتهاكًا للقانون الدولي، بينما يسهم الدعم الدولي لإسرائيل، خاصة من الولايات المتحدة، في تسهيل تنفيذ المخططات الاستيطانية. - يهدف التوسع الاستيطاني إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية، مما يعزز صعوبة إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

يأتي الكشف عن قرار الكابينيت الإسرائيلي، أمس الخميس، عن إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ضمن جهود إسرائيل المتسارعة لإنهاء أي أمل بإقامة دولة فلسطينية، وفرض واقع تهويدي شامل على الضفة، في محاولة لتعويض فشلها في الحرب على إيران وحزب الله، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان وقف إطلاق نار هش. ويرى خبراء في الاستيطان ومختصون بالشأن الإسرائيلي وسياسيون أن اليمين الإسرائيلي يسعى لتعويض إخفاقه العسكري في إيران ولبنان عبر توسيع المشاريع الاستيطانية، وتكثيف تهويد الضفة الغربية، باعتبارها الساحة الأكثر قدرة على تحقيق مكاسب ميدانية وسياسية بالنسبة إليه.

أما الرئاسة الفلسطينية، فذكرت في بيان أمس الخميس، أن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت الرئاسة تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أن هذه القرارات الإسرائيلية لن تعطي شرعية للاحتلال، والاستيطان جميعه إلى زوال.

تهويد الضفة الغربية

ويعتبر الخبير في شؤون الاستيطان، خليل التفكجي في حديث مع "العربي الجديد"، أن يوم الأرض الذي بدأ في عام 1976 لتهويد الجليل والنقب، قد انتقل الآن في هذه الظروف إلى الضفة الغربية. ويقول التفكجي: "إن تهويد الضفة الغربية وإنهاء مفهوم الدولة الفلسطينية إلى جانب الدولة العبرية، يطلقه اليمين الإسرائيلي باستغلال الظروف الدولية المواتية جداً مع حكومة اليمين الإسرائيلي التي تجد دعماً لا محدوداً مالياً وسياسياً من البيت الأبيض وحكامه". ويضيف: "الرؤية الإسرائيلية المطروحة حالياً هي في سياق إقامة إسرائيل الكبرى، وإن الضفة الغربية تقع في قلب البرنامج الإسرائيلي للتهويد الكامل من طريق إقامة المستوطنات الإسرائيلية فيها".



ويوضح التفكجي أن البرنامج الإسرائيلي الذي وضع عام 1970 ضمن أطلس المستوطنات الإسرائيلية، يشير إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المستوطنات وُضِعَت وخُطِّط لها داخل الضفة الغربية، لكن الظروف في تلك الفترة لم تكن مواتية، من حيث مخطط حزب العمل الإسرائيلي الذي شمل برنامج ضم الأغوار وضم القدس الكبرى، ثم باقي الضفة الغربية التي يجب ضمها مع الأردن، وفي عام 1977 استؤنف البرنامج مع مجيء حكومة الليكود والبدء في بناء المستوطنات الإٍسرائيلية في كل مكان من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب التفكجي، فإن ما يطرحه اليمين الإسرائيلي اليوم، هو أنه لم يعد هناك دولة فلسطينية، مؤكداً أن ما نشاهده حالياً من إقامة بنى تحتية لربط المستوطنات الإسرائيلية، سواء كانت طريق البنى التحتية من أنابيب الصرف الصحي، أو أنابيب مياه الشرب والشوارع، جعلت مسألة ربط المستوطنات بعضها ببعض أمراً واقعاً. ويقول التفكجي: "إذا ما اكتملت عملية الضم الزاحف داخل الضفة الغربية، وإعادة هندسة الجغرافيا داخل الضفة، فإن هذه المستوطنات تكون قد رُبطَ بشكل كامل بعضها مع بعض من طريق البنى التحتية، التي أصبحت أمراً واقعاً في أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى المقابر الإسرائيلية، وهي لا تقل أهمية عن البنية التحتية من حيث فرض أمر واقع بإقامة مقابر لليهود على أراضٍ استولي عليها في الضفة الغربية".

ويرى التفكجي أن جميع تلك الإجراءات، إضافة إلى ما أُعلن من إسرائيل بتحويل قسم كبير من أراضي الضفة الغربية إلى أراضي دولة وجزء آخر تحت الأوامر العسكرية، تدل على أن عقال المستوطنات قد أفلت فعلياً، أي أنه انتقل إلى مرحلة جديدة أي مرحلة إنهاء السلطة الفلسطينية، وهذا ما يفسره إقامة مستوطنات في مناطق "أ" كما في مستوطنة "عيبال" في مدينة نابلس، وفي الخليل جبل النبي يونس، وأيضاً البؤر الاستيطانية الرعوية في مناطق "ب"، التي ستُحوَّل إلى مستوطنات كبيرة لاحقاً.

ويعتبر التفكجي أن الكشف عن إعلان إسرائيل إقامة 34 مستوطنة جديدة وقبلها 20 مستوطنة، يعني إنهاء لأي أمل في وجود دولة فلسطينية إلى جانب الدولة العبرية. ويشير إلى أنه على الرغم من أن هناك عدداً من الدول الأوروبية قد اعترفت بدولة فلسطين، إلا أنها تلتزم الصمت التام، ما يدل على أن اعترافها لا يعني أنها قامت بشيء فعلي للمساعدة بإقامة الدولة الفلسطينية، والتي لن يكون لها مكان في الضفة الغربية حسب ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من استيلاء وبناء متسارع للمستوطنات.

أما الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد، فيعتبر في حديث مع "العربي الجديد"، أن هذا الموضوع يفهم على أن هذه حكومة المستوطنين، وهذا برنامجها الذي شكّلت الحكومة على أساسه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهدفها البناء وتهويد الضفة الغربية والنقب والجليل، أي إن هذا ليس مفاجئاً. ويشير شديد إلى أن مساحة الأراضي التي استُولي عليها لأجل الاستيطان في عامي 2023 و2024، فاقت مجموع ما صودر منذ 20 عاماً، كذلك فإن البناء الاستيطاني الذي أنجز في الفترة نفسها أضعاف ما كان يبنى في الفترات الشبيهة.

ويؤكد شديد أن ذلك التصعيد يأتي لأن هذه الحكومة التي يقودها مستوطنون من بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، إضافة إلى أن المشروع السياسي للحكومة الإسرائيلية هو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي المفتوحة والبناء فيها حتى لو لم يكن فيها مستوطنون. ويقول شديد: "هذه الإعلانات عن بناء مستوطنات جديدة تتناقض مع أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ومن يتابع أعداد المستوطنين يدرك أن هناك تناقصاً في أعدادهم لأن الزيادة الطبيعية للمستوطنات العلمانية في تناقص أقل من الوضع الطبيعي في العقود الماضية، ولأن هناك مستوطنين غادروا المستوطنات بسبب الوضع الأمني، وإدراكهم أن الضفة الغربية ذاهبة نحو انفجار بسبب ممارسات عصابات المستوطنين الوحشية وحكومة الاحتلال، وبالتالي بالنسبة إليهم الرحيل إلى مكان أكثر أماناً هو الخيار". ويوضح شديد أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، هو أقل من عدد المستوطنين من شهر فبراير/ شباط الماضي، وهذا تناقص مثبت في الأرقام ولا يمكن لحكومة الاحتلال أن تنكره، مؤكداً أن الزيادة الوحيدة للمستوطنين هي في مستوطنات "الحريديم" أي "المتدينين".

وهناك مسار آخر في ظل ما يحدث وفق شديد، يتمحور حول أن الضفة الغربية تبقى المنطقة اليتيمة الوحيدة التي لا يوجد من يدافع عنها، وبالتالي هي الخاصرة الرخوة والورقة الأضعف التي يقوم اليمين الأسرائيلي بترحيل أزماته إليها بمزيد من التنكيل والاستيلاء على الأراضي والتهجير وإلغاء صلاحيات فلسطينية في مناطق "أ" و"ب"، ولا سيما بعد تراجع هيبة اليمين الإسرائيلي داخلياً بعد إخفاقه في إخضاع إيران وحزب الله وهزيمتهما.



ويقول شديد: "لا مجال لليمين الإسرائيلي أن يحافظ على تماسكه ووجوده إلا من خلال الذهاب إلى الأمام في الضفة الغربية، لأنهم في قطاع غزة لا يستطيعون أن يفعلوا بها أكثر مما فعلوا من تدمير، كما أن التهجير لم يعد خياراً متاحاً، والجبهة الشمالية في إسرائيل مشتعلة حيث لم يتم تأمينها بالقضاء على حزب الله وبالتالي ليس أمام اليمين الإسرائيلي سوى الاستفراد في الضفة الغربية أكثر وأكثر".

تصعيد الاحتلال

من جهته، اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيد شعبان، أمس الخميس، أن القرار الخطير للكابينت الإسرائيلي، وهذا التصعيد يأتي في سياق استغلال واضح للظرف الإقليمي والانشغال الدولي، في محاولة لتمرير مخططات استيطانية كبرى بعيداً عن الرقابة والمساءلة، الأمر الذي يعكس إصرار حكومة الاحتلال على المضي قدماً في سياساتها التوسعية، مستفيدة من حالة الصمت الدولي أو عجزه أو تواطؤه. وشدّد شعبان في بيان على أن إقرار هذا العدد الكبير من المواقع الاستيطانية دفعة واحدة، وبطابع سري، يشكل سابقة خطيرة، ويؤكد أن المشروع الاستيطاني بات أداة مركزية لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية، بما يقوّض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.