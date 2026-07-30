لماذا يثير وزير الشرق الأوسط البريطاني الجديد قلق أنصار فلسطين؟

- تعيين ستيفن دوتي وزيراً لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتي في وقت حساس مع تصاعد التوترات بسبب الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، مما يثير قلق أنصار فلسطين في بريطانيا نظرًا لتاريخه في دعم إسرائيل وحل الدولتين. - يتمتع دوتي بخبرة سياسية وأكاديمية واسعة، حيث شغل مناصب حكومية وبرلمانية مهمة، ودرس في جامعات مرموقة، وعمل في منظمات غير حكومية، بالإضافة إلى خبرته العسكرية كجندي احتياطي. - تشمل مهامه الجديدة إدارة ملفات شؤون الشرق الأوسط، العقوبات، والشؤون الباكستانية والأفغانية، مع مواقف مثيرة للجدل بين أنصار فلسطين، خاصة في ظل النقاشات حول فرض عقوبات على إسرائيل.

لم يحظَ منصب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية بالاهتمام الذي يحظى به اليوم. ومع تعيين ستيفن دوتي في هذا المنصب ضمن حكومة آندي بيرنهام، وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتجه الأنظار إلى مواقفه وطريقة إدارته لملف الشرق الأوسط، الذي يشهد تصعيداً متواصلاً منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

دوتي، البالغ من العمر 46 عاماً، ويلزي وعضو في مجلس العموم عن حزب العمال والتعاونيات الويلزي، ممثلاً إحدى دوائر كارديف منذ عام 2012. ويوصف بأنه عضو بارز ونشط في "حركة العمال اليهودية"، التي تتمتع بنفوذ ملحوظ داخل حزب العمال الحاكم. ووفق سجل "قائمة مصالح الوزراء"، الذي يُلزم الوزراء، وهم بالضرورة أعضاء في مجلس العموم، بالكشف عنه لضمان عدم وجود أي تعارض في المصالح مع واجباتهم العامة، فإن دوتي هو أيضاً عضو ممثل عن حزب العمال البريطاني في حزب الاشتراكيين الأوروبيين، وهو حزب سياسي يضم الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية والعمالية الأوروبية، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. كما أنه أيضاً عضو في الجمعية الأيرلندية العمالية، و"حملة العمال للتنمية الدولية"، و"أصدقاء القوات المسلحة"، وجماعة "ثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً" في حزب العمال.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المواقف التي أثارت قلق أنصار فلسطين بشأن ستيفن دوتي؟ كيف يصف أنصار فلسطين الوزير الجديد بناءً على سجل مواقفه؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كيف يتم اختيار وزير الشرق الأوسط؟

الوزير هو أحد معاوني وزير الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، وهو حالياً إيد ميليباند. ويُعين بقرار من رئيس الوزراء، بالتشاور مع وزير الخارجية، باعتباره مسؤولاً في الحكومة وعضواً في البرلمان عن الحزب الحاكم. ويُسمى منصبه الرسمي "وكيل وزارة الخارجية البرلماني". شغل دوتي في السابق منصب وزير الدولة لشؤون أوروبا وأميركا الشمالية والأقاليم ما وراء البحار في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بين عامي 2024 و2026.

وقبل عمله البرلماني والحكومي، درس في جامعات بيرسون في كندا، وأكسفورد وسانت أندروز الإنكليزيتين. وبعد تخرجه، عمل لسنوات في منظمات غير حكومية تُعنى بالمساعدات الإنسانية والتنمية الدولية، مثل منظمة "الرؤية العالمية" في بريطانيا، ومنظمة "أوكسفام" العالمية والبريطانية والويلزية. كما عمل، في حكومة حزب العمال السابقة، مستشاراً خاصاً لوزير الدولة للتنمية الدولية.

وفضلاً عن عمله السياسي، خدم جندياً احتياطياً في الجيش البريطاني، ما منحه خبرة عسكرية، تعززت بإكماله دورة ضمن "برنامج القوات المسلحة البرلماني"، المصمم لمنح أعضاء مجلسي العموم واللوردات خبرة معايشة للحياة العسكرية. كما أتم دورة أخرى في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية بين عامي 2017 و2018.

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ما هي مهام منصبه الجديد؟

إضافة إلى شؤون الشرق الأوسط، يدير الوزير أيضاً ملفات شؤون العقوبات، والشؤون الباكستانية والأفغانية، والشؤون القنصلية، وإدارة الأزمات ذات الصلة بوزارة الخارجية. ومن مهامه شرح سياسة بريطانيا تجاه الشرق الأوسط للبرلمان، والرد على أسئلة النواب بشأن هذه السياسة. يُعرف عن دوتي تأييده إسرائيل وحلّ الدولتين، وفي بعض المناسبات عبّر عن تأييده وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة خلال مراحلها الأولى، وعن "قلقه" بشأن حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب. غير أن معظم مواقفه المعلنة، خاصة في البرلمان، تثير قلق أنصار حركة فلسطين في بريطانيا.

ومن بين هذه المواقف:

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، امتنع عن التصويت على مشروع قرار في مجلس العموم يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بعد أقل من خمسة أسابيع على بدء حرب الإبادة الإسرائيلية. في يناير/كانون الثاني 2024، صوّت ضد مشروع ينص على منع الهيئات والمؤسسات العامة المحلية في المملكة المتحدة من فرض حظر على الاستثمار في المستوطنات اليهودية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في مارس/آذار 2024، رفض التوقيع على خطاب يطالب الحكومة البريطانية بتعليق بيع الأسلحة إلى إسرائيل. ووقّع على هذا الخطاب 184 عضواً في مجلسي العموم واللوردات من مختلف الأحزاب. وانتقد الخطاب بشدة "تواطؤ" بريطانيا مع جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل. في 22 مايو/أيار 2024، لم يوقع خطاباً إلى ديفيد لامي، وزير الخارجية آنذاك، يطالب بالتزام بريطانيا بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه آنذاك يوآف غالانت لمحاكمتهما بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. ووقّع على هذا الخطاب أكثر من 100 عضو في مجلسي العموم واللوردات من مختلف الأحزاب البريطانية. واتخذ دوتي هذا الموقف رغم إعلانه سابقاً الدفاع عن المحكمة واستقلاليتها. في يوليو/تموز 2025، صوّت في البرلمان مؤيداً قرار وزارة الداخلية البريطانية تصنيف حركة "بالستاين أكشن" جماعة إرهابية، ما أدى إلى محاكمة المئات من أعضاء الحركة وأنصارها بتهم جنائية. في يوليو/تموز الحالي، رفض أيضاً التوقيع على خطاب يطالب رئيس الوزراء الجديد، آندي بيرنهام، بفرض عقوبات على إسرائيل. وبلغ عدد الموقعين على الخطاب 80 نائباً ولورداً.

ووفقاً لهذا السجل، يصف أنصار فلسطين في بريطانيا الوزير الجديد بأنه "مناهض لفلسطين بوضوح". ولم يتلقَّ "العربي الجديد" رداً من وزارة الخارجية أو مكتب دوتي في البرلمان على طلب التعليق.

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ويتوقع أنصار إسرائيل أن تكون إحدى أبرز إطلالات دوتي في مجلس العموم عندما يناقش المجلس، بعد عودته من إجازته في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، احتمال فرض عقوبات جديدة صارمة من جانب المملكة المتحدة على إسرائيل بسبب تجارة المستوطنات، كما لمحت الحكومة السابقة بقيادة كير ستارمر. وحسب صحيفة "جويش نيوز"، فإن "تدخلات دوتي بشأن إسرائيل وفلسطين قد اشتهرت بنزاهتها". وأضافت الصحيفة أن معلوماتها تشير إلى أن الوزير "يحظى بتقدير كبير من مسؤولي وزارة الخارجية نظراً لخبرته السابقة ونهجه الهادئ". وعندما عُين دوتي في هذا المنصب، وصف القرار بأنه "شرف". واكتفى، في منشور على منصة "إكس"، بالقول إن سبب هذا الشرف هو أنه "تولى مسؤولية عملنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفغانستان، وباكستان، والعقوبات".