لماذا لا يُسارع ائتلاف نتنياهو إلى خفض نسبة الحسم لانتخابات الكنيست؟

- لم يتم تمرير أي مشروع قانون لخفض نسبة الحسم في الكنيست رغم طرح خمس مقترحات، حيث تبقى النسبة عند 3.25% منذ 2014، مما يستبعد الأحزاب التي لا تحققها من السباق الانتخابي. - المقترحات لخفض النسبة يقودها سياسيون متضررون من الوضع الحالي، مثل آفي ماعوز وميراف ميخائيلي، بهدف إدخال الأحزاب الصغيرة إلى الكنيست، مما قد يؤثر على هوية الحكومة ويعزز معسكر اليمين الديني. - الأحزاب الكبيرة تعارض خفض النسبة لتجنب دخول لاعبين جدد يضعفون قوتها، بينما الأحزاب العربية قد تتحفظ رغم تأييدها السابق، لأن "القائمة المشتركة" تتجاوز العتبة بأمان.

رغم عدم مرور أي مشروع قانون من المشاريع الرامية إلى خفض نسبة الحسم خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يقودها بنيامين نتنياهو

، عادت المسألة لتتصدر أخيراً الخطاب العام، مع اقتراب الموعد المخطط لانتخابات الكنيست في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفق ما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء.

وخلال ولاية الكنيست الحالية، طُرحت خمس مقترحات قانونية مختلفة، جزء منها بهدف خفض نسبة الحسم من 3.25% إلى 1.5%، في حين أن جزءاً آخر هدف إلى إلغاء نسبة الحسم كلياً. ورغم أهمية السؤال عما إذا كان سيمر مشروع قانوني قريباً لخفض نسبة الحسم أو إلغائها، فإن الأكثر أهمية منه هو من المستفيد من ذلك؟ ومن هي الأحزاب المتوقع أن تعارض قانوناً كهذا؟ ولماذا؟

تُعرف نسبة الحسم بأنها النسبة المطلوبة لدخول حزب ما إلى الكنيست، وقد حُددت منذ العام 2014 عند 3.25% من أصوات الناخبين الإسرائيليين، إذ إن تحصيل نسبة أقل من ذلك يعني خروج الحزب من السباق الانتخابي، ومن ثم خسارته وعدم تمكنه من اجتياز عتبة الكنيست. قبل تثبيتها في العام 2014، رُفعت النسبة تدريجياً من 1% إلى 1.5% عام 1992، ثم 2% عام 2003. ورغم رفعها التدريجي في حينه، لم يقلل ذلك عدد الأحزاب التي ترشحت للانتخابات، ولكنه بالطبع أسهم في زيادة عدد الأصوات الملغاة، لأن بعض الأحزاب لم تجتز نسبة الحسم.

وعلى الرغم من تكاثر عدد المقترحات والنقاش العام حول خفض نسبة الحسم، لا احتمال واقعياً على تنفيذ ذلك خلال الولاية الحالية للكنيست وفقاً للصحيفة، إذ بحسبها لا توجد ضرورة ائتلافية مُلحة لدفع مقترح كهذا. كما أن المسألة لا تُشكل جزءاً من جدول نتنياهو. وفي ما يخص الأخير، يخدم الوضع القائم الاستقرار السياسي النسبي، ويوفر خريطة كتل واضحة بينها تكتل اليمين-حريديم (المتشددين دينياً) الذي بإمكانه البناء عليه.

خفض نسبة الحسم سيسبّب تشويش هذه الخريطة، وتقسيم الساحة السياسية عبر إدخال لاعبين جدد يُحسبون على معسكر "اليسار"، الذي يشهد تضخماً في عدد الأحزاب والمبادرات والمرشحين الذين يترقبون فرصتهم للمشاركة. فخطوة كهذه، بحسب الصحيفة، من شأنها أيضاً أن تفتح الباب أمام قوى ليست جزءاً من المعسكر الطبيعي لنتنياهو، ما يعني أن ما تقدم هو سيناريو لا يفضله الأخير. ولذلك، وعلى الرغم من أن هناك أحزاباً ستُسعد بخفض نسبة الحسم، لا يوجد ضوء أخضر من نتنياهو ولا حاجة ائتلافية ملحة، ومن ثم من المتوقع أن تبقى المشاريع القانونية محض حبرٍ على ورق.

أصوات ذهبت أدراج الرياح

من يقود المقترحات القانونية لخفض نسبة التصويت هم لاعبون سياسيون تضرروا أو قد يتضررون من نسبة الحسم القائمة. من بين هؤلاء، عضو الكنيست المتطرف آفي ماعوز (العضو الوحيد في حزب "نوعام")، الذي اقترح خفض نسبة الحسم إلى 1.5%. وقد دخل حزبه إلى الكنيست فقط بوصفه جزءاً من الاتحاد مع حزبي "عوتسماه يهوديت" الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" التي يقودها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وادعى ماعوز في مبادرته أن النسبة الحالية "تُخرس جماهير كاملة، وتُسبّب رمي مئات آلاف الأصوات في القمامة".

وعلى المقلب الآخر، قدّمت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي مشروع قانون لإلغاء نسبة الحسم كلياً. ومخيائيلي التي يُشكل حزبها (العمل) جزءاً من حزب "الديمقراطيون"، الذي يرأسه يائير غولان، كانت قد قادت حزبها في انتخابات العام 2022 من دون الائتلاف مع حزب "ميرتس" (يساري)، الأمر الذي سبَّب سقوط الأخير وخروجه من السباق. وطبقاً لمقترحها، سيتيح إلغاء نسبة الحسم "نسبة حسم طبيعية" فقط، تستند إلى توزيع الأصوات على 120 مقعد كنيست.

من سيربح من خفض نسبة التصويت هي الأحزاب الصغيرة الواقعة حالياً تحت عتبة الدخول إلى الكنيست. ووفقاً لمعظم الاستطلاعات، فإن كلاً من "الصهيونية الدينية" بقيادة سموتريتش، و"أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس، لا يتجاوزان حالياً نسبة الحسم. وخفض هذه النسبة قد يُدخل الحزبين إلى الكنيست، وهو سيناريو ذو تأثير مباشر على هوية الحكومة المقبلة. دخول حزب "الصهيونية الدينية" إلى الكنيست سيعزّز معسكر اليمين الديني، ويساعد حزب "الليكود" ونتنياهو. وينسحب الأمر على حزب "أزرق أبيض"، الذي يدعم إقامة حكومة صهيونية واسعة تضم "الليكود" ونتنياهو، رغم أنه أعلن معارضته رسمياً لخفض نسبة التصويت.

إلى ذلك، ثمة من يُتوقَّع أن يعارض هذه الخطوة؛ فالأحزاب التي تتجاوز نسبة الحسم بأمان لا تستفيد من خفضها. وأما في ما يخصها، فإن تغيير القواعد لا يزيد التمثيل، بل يُدخل لاعبين جدداً، ويُجزّئ المقاعد، ويُضعف قوتها النسبية في الكنيست وفي المفاوضات الائتلافية، لأنه كلما ازداد عدد القوائم، تعزّز نفوذ الأحزاب الصغيرة، وأصبحت القدرة على تشكيل حكومة مستقرة أكثر تعقيداً. أما الأحزاب العربية، فقد تُسجل تحفظات على خفض نسبة التصويت، مع أنها أعلنت في السابق تأييدها لذلك، والسبب أن "القائمة المشتركة" التي وقّع رؤساء كل من "القائمة الموحدة"، وثنائي "الجبهة والعربية للتغيير" وحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" على وثيقة لتأسيسها لخوض الانتخابات بشكل مشترك ستعبر بأمان، وتحيّد خطر عدم تجاوز العتبة.

في المحصلة، فإن خفض نسبة الحسم في انتخابات الكنيست ليس خطوة نظرية تتعلق بالتمثيل فحسب. فمن يدفع نحو التغيير هم أولئك الذين يقفون على حافة الإقصاء، أما من يعارضونه فهم الذين يسعون إلى الحفاظ على قوتهم القائمة.