لماذا تسعى السلطات في الهند لكبح حركة الصراصير؟

- تأسست حركة الصراصير الهندية في 16 مايو كرد فعل على تصريحات رئيس المحكمة العليا، ونجحت في جذب مئات الآلاف من المنتسبين، وحققت شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد متابعيها على إنستغرام 20 مليون متابع. - أعلنت الحركة استمرار احتجاجاتها ضد الحكومة بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة في نيودلهي، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، مما أثار انتقادات من منظمة العفو الدولية. - تطالب الحركة باستقالة وزير التعليم وتعويض مالي لأسر الطلاب الذين انتحروا، بالإضافة إلى الإفراج عن الناشط سونام وانغتشوك، مع تأكيد مؤسس الحركة على أهمية الحوار مع الحكومة.

تحولت حركة الصراصير الهندية، في غضون شهرين فقط، إلى حركة مؤثرة في الأوساط الشبابية في الهند، رغم تزايد العنف الرسمي ضد عناصرها، وصولاً إلى اعتقال مؤسسها أبهيجيت ديبكي، مساء الاثنين، إثر احتجاجات مناهضة للحكومة. وكانت الحركة قد انطلقت في 16 مايو/أيار الماضي، رداً على تصريحات أدلى بها رئيس المحكمة العليا الهندية سوريا كانت، شبّه فيها الشباب العاطلين من العمل بـ"الصراصير" و"طفيليات المجتمع". ونجحت حركة الصراصير في فترة قصيرة باستقطاب مئات آلاف المنتسبين، مع تجاوز عدد متابعيها على منصة انستغرام 20 مليون متابع، ومعظمهم من الجيل زد. وشارك أنصار الحركة في احتجاجات وحملات تنظيف وهم يرتدون أزياء على هيئة صراصير.

حركة الصراصير تغيّر تكتيكها

في هذا السياق، أعلنت حركة الصراصير، اليوم الثلاثاء، أنها ستواصل احتجاجها المناهض للحكومة، لكنها لن تواصل مسيرتها إلى البرلمان، وذلك بعد يوم من إصابة العشرات من مؤيديها في اشتباكات مع الشرطة التي حاولت وقف مسيرتهم. وأفادت شرطة نيودلهي بأن نحو 180 شخصاً، بما في ذلك 118 فرداً من الأمن والشرطة و60 متظاهراً، أصيبوا عندما اشتبكوا في وسط نيودلهي. وأوضحت في بيان، مساء الاثنين، أنه تم احتجاز 70 متظاهراً وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

منظمة العفو الدولية: إجراءات الشرطة أظهرت "كيف يتم قمع المعارضة السلمية في الهند"

وذكرت الحركة في بيان أن أكثر من 150 متظاهراً يخضعون للعلاج في المستشفى. وأطلقت الشرطة خلال الاشتباكات الغاز المسيل للدموع واندفعت نحو المحتجين بالهراوات، بعدما حاول المتظاهرون اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بموقع الاحتجاج في وسط نيودلهي، في واحدة من أخطر المواجهات حتى الآن ضمن حملة الحركة ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي

. وكان كثير من أنصار حركة الصراصير يحملون حقائب ظهر تحتوي على مياه وطعام، استعداداً ليوم طويل، فيما لوح آخرون بالأعلام الهندية. وحثت الشرطة المتظاهرين على التفرق عبر مكبرات الصوت، فيما كان الحشد يردد هتافات مناهضة لرئيس الوزراء مودي. وقالت شرطة نيودلهي إنها لم تمنح إذناً لمسيرة الاحتجاج. ونقلت وسائل الإعلام الهندية عن المتحدث باسم الحزب قوله، الاثنين، إن الحكومة كانت تحاول بدء المحادثات معهم وإن حركة الصراصير كانت على استعداد للمشاركة، مضيفاً: "لقد جاؤوا متأخرين للغاية، ولكننا فتحنا قلوبنا وقلنا إننا على استعداد للتحدث معهم". وكانت جلسة لمجلس النواب قد بدأت بالفعل في مبنى البرلمان قبل ذلك بوقت قصير.

وذكرت الحركة أن وزير الصحة جيه. بي. نادا طلب وقتاً لمناقشة مطالبهم داخل الحكومة بعد اجتماع مع زعيمين أمس الاثنين. أما وزير الشؤون البرلمانية كيرين ريجيجو فذكر، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي خاطب المشرعين من حزبه "بهاراتيا جاناتا" بالقول: "أعتقد أنه عندما تسير المحادثات في الاتجاه الصحيح، يجب ألا تُفسد الأجواء".

طالب ديبكي، بالإفراج عن وانغتشوك، واستقالة برادان، وتعويضاً قدره 10 ملايين روبية (104 آلاف دولار) لكل طالب انتحر بعد التسريب

وطالب أنصار حركة الصراصير باستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان، بسبب تسريب أوراق الامتحانات التي أثرت على أكثر من مليوني طالب في شهر مايو/أيار الماضي، وفقاً للحركة. واعتبرت الحركة أن تسريب امتحان القبول الوطني لكلية الطب، الذي أجبر الطلاب على إعادة الامتحان وأدى ببعضهم إلى إنهاء حياتهم، كان علامة على الفساد المتأصل في التعليم. وتصاعدت التوترات بعد بدء الناشط سونام وانغتشوك إضراباً عن الطعام في 28 يونيو/حزيران الماضي، لكن السلطات نقلته قسراً إلى المستشفى السبت الماضي.

ما هي مطالب الحركة؟

وخلال صدامات أمس الاثنين، سرت شائعات عن اعتقال مؤسس الحزب أبهيجيت ديبكي، لكنه عاد وظهر اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحافي، معلناً إلغاء المسيرة إلى البرلمان "لأن المجموعة لا تريد تعرض المزيد من الشباب للأذى"، وقدم اعتذاره للمؤيدين، تحديداً النساء، اللاتي قال إنهن تعرضن للضرب على يد ضباط شرطة ذكور، وأكد أنه "لن نقوم بالمسيرة مرة أخرى لأن الشرطة ستؤذي الشباب". وبوجود نحو 500 شخص من أنصاره في ساحة جانتار مانتار، طالب ديبكي بالإفراج عن وانغتشوك، واستقالة برادان، وتعويضاً قدره 10 ملايين روبية (104 آلاف دولار) لكل طالب انتحر بعد التسريب. وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو عشرة طلاب أنهوا حياتهم بعد تسريب أوراق الامتحان. ويضم الحشد في جانتار مانتار، وهو موقع مخصص للاحتجاجات يقع على بُعد بضعة كيلومترات فقط من مبنى البرلمان، طلاباً ومهنيين وعائلات برفقة أطفال صغار.

وقال ساهيل سينغ، وهو متظاهر من ولاية أوتار براديش الشمالية، لوكالة رويترز: "لقد ضربونا ضرباً مبرحاً ودمروا موقع احتجاجنا". وأضاف: "نريد تحميل المسؤولية من خلال استقالة برادان". وأفادت منظمة العفو الدولية في بيان، مساء الاثنين، بأن إجراءات الشرطة أظهرت "كيف يتم قمع المعارضة السلمية في الهند"، واعتبرت أن "دور السلطات هو حماية وتسهيل الاحتجاجات السلمية، وليس قمعها. يتم الاعتراف بالحق في حرية التجمع السلمي بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي والدستور الهندي".

(أسوشييتد برس، رويترز)