لماذا ترفض إسرائيل الانسحاب من قمة جبل الشيخ؟

خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن يوم الخميس الماضي، تطرق المجلس إلى الوضع في الجولان السوري المحتل والقنيطرة في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على الأراضي السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام 2024، والتي تتجلى في أشكال عدة، أبرزها احتلال قمة جبل الشيخ التي تشرف على مساحات شاسعة من الأراضي السورية.

وجاء ذلك تزامناً مع تقارير صحافية أفادت بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي الثلاثاء الماضي، أنه منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهلة شهر لإنهاء الاتفاق مع دمشق، مشيرة إلى أن المشكلة الوحيدة المتبقية أمام إبرام الاتفاق هي تمسك إسرائيل بالسيطرة على قمة جبل الشيخ.

وخلال جلسة مجلس الأمن، دعا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي المجتمع الدولي إلى إنهاء الوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة فصل القوات منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، مؤكداً تمسك سورية بحقها في استعادة أراضيها كاملة. وأشار علبي إلى قيام الطيران الإسرائيلي بشكل متكرر برش مواد مجهولة في محافظة القنيطرة، مشدداً على أن انخراط سورية مع إسرائيل في أي محادثات لا يعني التنازل عن حقوقها.

قمة جبل الشيخ عقبة أمام الإتفاق

ونقل موقع "ميدل إيست آي"، الخميس الماضي، عن مصادر قولها إنّ واشنطن تضغط على الجانبين لإنهاء اتفاق أمني بحلول مارس/آذار المقبل، وسط توقعات بأن يُعلن الاتفاق "قريباً"، مشيرة إلى إحراز تقدم كبير في المحادثات مع إسرائيل، ولافتةً إلى أنّ العقبة الرئيسية أمام الاتفاق هي الوجود العسكري الإسرائيلي في جبل الشيخ.



رشيد حوراني: نقطة حرمون التي تتمسك بها إسرائيل حاكمة ومشرفة على الأراضي السورية



وكان وفد سوري رفيع برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني التقى خلال الأسابيع الماضية مسؤولين إسرائيليين في باريس، بمشاركة أميركية، حيث اتفق الجانبان حينذاك على إنشاء آلية مشتركة تتضمن "خلية اتصال مخصصة" لتبادل المعلومات الاستخبارية وتخفيف التصعيد العسكري. ووفق وسائل إعلام عبرية، تحذر قيادات أمنية إسرائيلية نتنياهو من التخلي عن السيطرة على جبل الشيخ، الموقع الاستراتيجي الذي يوفر إشرافاً واسعاً على الأراضي السورية فضلاً عن مراقبة ما تصفه إسرائيل بـ"مسارات تهريب الأسلحة" من سورية إلى لبنان.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم تسمه قوله إن الموقف الإسرائيلي واضح وغير قابل للتفاوض، ويتمثل في عدم الانسحاب من جبل الشيخ تحت أي ظرف، معتبراً أن إصرار دمشق على ربط أي اتفاق أمني بانسحاب إسرائيلي هو السبب الرئيسي لعدم تقدم المحادثات إلى ما بعد المرحلة التقنية للتنسيق، وذلك على الرغم من التوافق المبدئي مع سورية على إنشاء آلية تنسيق لمنع الاحتكاكات العسكرية، خلال محادثات باريس في 6 يناير/كانون الثاني الجاري. ووفق الصحيفة، فإن إسرائيل تتابع بقلق مساراً موازياً للمحادثات، يتمثل في محاولة سورية روسية لإعادة وجود عسكري روسي في سورية، لا سيما في الجنوب، وهو ما ترفضه إسرائيل وتعتبره تهديداً مباشراً لحرية عملها العسكري في الجنوب السوري.

وعن ذلك، قال الباحث في مركز جسور للدراسات رشيد حوراني، في حديث مع "العربي الجديد"، إن إسرائيل تحاول أن تحتفظ لنفسها بحرية التحرك في الجنوب السوري بقدر ما تستطيع، حتى في ظل اتفاق أمني مع الجانب السوري، وهذا ما ترفضه دمشق. وأضاف أن إسرائيل، وفي إطار سياساتها وتطلعاتها المبالغ فيها، تحاول أن تكرس من خلال أي اتفاق أمني مع سورية بعض المعطيات، مثل الحد من امتلاك سورية أسلحة استراتيجية والاحتفاظ بنقطة حرمون في جبل الشيخ إضافة إلى رفض أي وجود روسي أو أممي في الجنوب السوري، من شأنه أن يحد أو يراقب التحركات الإسرائيلية. وأوضح أن نقطة حرمون التي تتمسك بها إسرائيل، والتي يزيد ارتفاعها عن 2000 متر، هي منطقة حاكمة ومشرفة على الأراضي السورية، وقد تستطيع إسرائيل من خلال أجهزة الرصد والاستشعار التي تضعها في تلك القمة الرصد داخل الأراضي السورية حتى الحدود التركية والأردنية.



محمد أبو حشيش: إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بقمة جبل الشيخ ربما يأتي في سياق خطط للتدخل في الشؤون السورية



ويشرف جبل الشيخ على دمشق، إذ لا يبعد عنها أكثر من 40 كيلومتراً، وبادية الشام والجولان وسهول حوران، وجبال الخليل وبحيرة طبريا وسهل الحولة وجزء من محافظة إربد الأردنية، فضلاً عن كلّ جنوب لبنان وسلسلة جبال لبنان الغربية وسهل البقاع. وتشير المصادر الجغرافية إلى أن جبل الشيخ يضم أربع قمم، الأعلى 2814 متراً، والثانية إلى الغرب 2294 متراً، والثالثة إلى الجنوب 2236 متراً، والرابعة إلى الشرق 2145 متراً.

رؤية مواقع سورية حساسة

ويقول جيش الاحتلال إن قواته صادرت أطناناً من الأسلحة من داخل الأراضي السورية بالاعتماد على إطلالات جبل الشيخ. ووفق ضباط بالجيش الإسرائيلي تحدثوا إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت" أخيراً، فإن السيطرة على قمة جبل الشيخ أتاحت لهم مجال رؤية مباشرة نحو مواقع عسكرية حساسة داخل الأراضي السورية. وذكر أحد الضباط أنه فوجئ حين تمكن من أن يرى بوضوح مقر قيادة الفرقة العسكرية المسؤولة عن منطقة الجولان (المحتل) في محاني يتسحاك (قاعدة نفح)، مشيراً إلى أن هذا الموقع كان هدفاً للقوات السورية في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

ومن جهة أخرى، لفت الناشط المقيم في القنيطرة محمد أبو حشيش في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بقمة جبل الشيخ، وبالحضور الميداني في القرى الحدودية في أسفل الجبل، وأغلبها قرى درزية، ربما يأتي في سياق خطط إسرائيلية أوسع للتدخل في الشؤون الداخلية السورية بذريعة حماية الدروز. ولفت أبو حشيش إلى أن القوات الإسرائيلية تتحرك بسهولة في تلك المناطق وتحاول إقامة علاقات جيدة مع سكان تلك القرى التي لا يوجد فيها حتى الآن أي وجود حكومي سوري.