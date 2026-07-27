لماذا تراجعت الطلعات الجوية الصينية في محيط تايوان؟

- شهد النصف الأول من العام انخفاضاً في عدد الطائرات المقاتلة الصينية بالقرب من تايوان إلى 1334 طائرة، مع زيادة في الأيام التي لم تُرصد فيها أي طائرة، مما يثير تساؤلات حول تغيير في الاستراتيجية العسكرية الصينية. - زاد عدد سفن خفر السواحل وسفن الأبحاث الصينية حول تايوان، مما يشير إلى تحول في الاستراتيجية لتقليل الطابع العسكري، مع توسيع نطاق التدريبات إلى البحار البعيدة. - يُعتقد أن هذا الانخفاض مرتبط بتحسن العلاقات بين بكين وواشنطن بعد قمة بين الرئيسين، مما يدفع الصين لتجنب استفزازات قد تزيد الدعم الأمريكي لتايوان.

سجل النصف الأول من العام الحالي انخفاضاً في عدد الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الصيني التي رُصدت بالقرب من جزيرة تايوان إلى أكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 1334 طائرة. كان هذا أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، وسجل أدنى وتيرة تشغيلية منذ عام 2023، استناداً إلى بيانات من وزارة الدفاع التايوانية. ووفقاً للوزارة، بلغ عدد الأيام التي لم ترصد فيها تايوان طائرات تابعة للجيش الصيني مستوى قياسياً جديداً، فمنذ يناير/كانون الثاني الماضي حتى 30 يونيو/حزيران من هذا العام، مرّ 38 يوماً من دون رصد أي طائرة تابعة للجيش الصيني، وهو عدد أكبر بكثير من الأيام الستة في النصف الأول من العام الماضي، والأيام الثمانية في النصف الثاني من العام الماضي أيضاً.

وبلغ الضغط الجوي الصيني ذروته عام 2025، حيث وصل عدد طلعات الطائرات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان إلى أعلى مستوى سنوي (5461 طلعة)، كما بلغ عدد الطلعات التي عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان مستوى قياسياً (3782 طلعة)، ما دفع بعض المحللين إلى القول إن الجيش الصيني سيستولي على تايوان في عام 2027، وهو الموعد النهائي لـ"الأهداف المئوية" للجيش الصيني.

يمثّل هذا التحوّل تناقضاً صارخاً مع ما حدث في أغسطس/آب 2022، حين دفعت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايبيه بكين إلى إطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول تايوان. وأرست تلك المناورات نمطاً جديداً من النشاط العسكري شبه اليومي، حيث قامت طائرات مقاتلة صينية، ولاحقاً سفن حربية، بالعمل بالقرب من الجزيرة. واستمر الأمر حتى مطلع العام الحالي، قبل أن يشهد تراجعاً ملحوظاً. وأثار هذا التراجع تساؤلات حول ما إذا كانت بكين تعمل على تغيير استراتيجيتها العسكرية عبر المضيق، حيث تُخفّض عدد المهام الجوية إلى النصف وتزيد دوريات خفر السواحل في المياه القريبة من الجزيرة.

ترتيبات استراتيجية صينية في تايوان

في تعليقها على ذلك، قالت وسائل إعلام صينية إن تقليص الجيش الصيني طلعات الطائرات المقاتلة في مضيق تايوان يعود ببساطة إلى دخول التدريبات مرحلة جديدة، وإنه استجابةً للوضع الراهن في مضيق تايوان، عدّل الجيش الصيني انتشاره. وفي هذه المرحلة، تُجرى المزيد من التدريبات في البحار البعيدة، وليس بالضرورة في محيط مضيق تايوان. وامتد نطاق التدريب إلى غرب المحيط الهادئ، ولكنه لا يزال يغطي مضيق تايوان والمجال البحري والجوي المحيط به، وهو المطلوب.

في حين انخفض عدد طائرات الجيش الصيني المقاتلة التي تظهر حول تايوان، فقد ازداد عدد سفن خفر السواحل الصينية

وذكرت صحيفة جنوب الصين أنه في حين انخفض عدد طائرات الجيش الصيني المقاتلة التي تظهر حول تايوان، فقد ازداد عدد سفن خفر السواحل الصينية وسفن الأبحاث. وكان يُنظر إلى خفر السواحل الصيني سابقاً على أنه قوة ثانوية، ولكنه الآن بات يلعب دوراً أكثر فاعلية في الدوريات حول تايوان. وهذا يهدف إلى تقليل الطابع العسكري المُتصوَّر للنشاط الصيني حول المضيق.

ومع ذلك عزا مراقبون انخفاض النشاط العسكري الصيني حول تايوان إلى القمة التي عقدت في بكين في مايو/أيار الماضي بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب، حيث روج الجانبان آنذاك بقوة للاتفاقيات المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي في العلاقات الثنائية، وتهدئة جميع الجبهات والقضايا والملفات الخلافية الشائكة، وفي مقدمتها مسألة تايوان.

مصلحة صينية أميركية مشتركة

في قراءته لخفض النشاط العسكري الصيني، قال جو فانغ، الباحث الزميل في جامعة آسيا (تايوان)، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المناورات العسكرية للجيش الصيني في محيط تايوان لطالما كانت مرتبطة بعلاقة بكين مع واشنطن، فهذه التدريبات كانت مؤشراً على اضطراب العلاقات بين الطرفين أو انسجامها. وأضاف: "على سبيل المثال، شكّلت زيارة بيلوسي إلى تايبيه منعطفاً في وتيرة وكثافة التدريبات العسكرية الصينية التي لم تهدأ إلا مع بدء الترتيب لقمة ترامب وشي في مايو الماضي، حيث كان هناك اتفاق ضمني على إدارة الخلافات بعيداً عن الاستفزازات والمناكفات السياسية بين الجانبين".

جو فانغ: خفض التصعيد العسكري سبق قمة ترامب وشي الأولى هذا العام، وسوف يستمر مع التحضير لقمة ثانية بينهما

ولفت إلى أن خفض التصعيد العسكري سبق قمة ترامب وشي الأولى هذا العام، وسوف يستمر مع التحضير لقمة ثانية في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، ويبدو أن هناك مصلحة مشتركة في تحسين العلاقات الثنائية في ضوء المعطيات الراهنة التي تتداخل فيها الحرب على إيران وكذلك الأزمة الأوكرانية. وتابع: "أيضاً تريد بكين من جانبها أن تتجنّب عمداً خلق أي سبب رئيسي للولايات المتحدة وحلفائها لزيادة الدعم العسكري لتايبيه في ظل الحديث عن صفقات عسكرية ومبيعات أسلحة أميركية إلى تايوان. وأشار إلى أن جميع هذه العوامل تدفع باتجاه المزيد من التهدئة وخفض التصعيد والتراجع عن نبرة التهديد الوعيد والاستفزازات العسكرية الصينية".

يشار إلى أن بكين تعتبر أن تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وقد أعلنت مراراً أنها ستعمل على استعادتها حتى لو اضطرت لاستخدام القوة. ولا تعترف معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتايوان دولة مستقلة. وعارضت واشنطن سابقاً أي تغيير أحادي الجانب في الوضع الراهن وأبدت التزامها بالدفاع عن الجزيرة، إذ تُعتبر الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة إلى تايوان.