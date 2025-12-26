- تعثر الحوار بين الحكومة السورية و"قسد" بسبب عدم تحقيق نتائج عملية بعد توقيع اتفاق 10 مارس/آذار، حيث تتبنى "قسد" خطابًا إعلاميًا دون إرادة حقيقية للتطبيق، مما يهدد وحدة الدولة. - التوترات الداخلية تعود لتناقض الأهداف بين الحكومة و"قسد"، حيث تسعى الحكومة لتوحيد القرار بينما تميل "قسد" لكسب الوقت عبر توسيع النقاش حول قضايا كبرى، مما يعكس صراعًا داخليًا واعتمادها على الدعم الخارجي. - تصعيد في حلب يبرز تحديات "قسد" في ظل تفاهمات دولية تدعم الحكومة السورية، مما يضع مستقبلها على المحك ويتطلب ضغوطًا خارجية لتنفيذ الاتفاق.

أعادت تصريحات أحد مسؤولي وزارة الخارجية السورية، بشأن تعثر الحوار مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والتي نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الجمعة، طرح تساؤلات جدية حول مآلات العلاقة بين الطرفين، في ظل غياب نتائج ملموسة لملف التفاوض، بعد أكثر من تسعة أشهر على توقيع اتفاق 10 مارس/آذار. وبحسب الوكالة، أكد المسؤول أن المباحثات التي جرت منذ توقيع الاتفاق بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، لم تفض إلى نتائج عملية، متهماً "قسد" بتبني خطاب "يُستخدم لغايات إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في ظل غياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق".

وأضاف المسؤول في الخارجية السورية أن "التأكيد المتكرر على وحدة سورية يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرق البلاد، حيث تُدار مؤسسات بشكل منفصل، ما يكرس الانقسام بدل معالجته"، مشدداً على أن مسألة إدماج المؤسسات "بقيت حتى الآن ضمن الإطار النظري فقط". وأشار إلى أن "أي تفاهم لا قيمة له ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة وآليات تنفيذ محددة زمنياً"، محذراً من أن طرح "قسد" لفكرة اللامركزية "يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرس كيانات أمر واقع". كما شدد على أن وجود تنظيمات عسكرية خارج إطار الجيش السوري يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار، وأن السيطرة الأحادية لـ"قسد" تتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية".

أهداف متناقضة

في السياق، رأى الباحث السياسي أحمد زيتون، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "سقوط نظام الأسد أنهى إمكانية إدارة العلاقة بين "قسد" والحكومة السورية بالأساليب القديمة"، موضحاً أن "الدولة التي كانت غائبة أو منكمشة عادت اليوم لتطرح نفسها سلطةً تسعى إلى توحيد القرار والسيادة، في حين لا تزال "قسد" تتعامل مع هذا التحول بعقلية القوة التي نشأت في فراغ الدولة، لا بعقلية فاعل سياسي داخلها".

وأوضح زيتون أن هذا التناقض "يمثل جوهر التوتر القائم حالياً، ويفسر البطء في تقدم المفاوضات، وتكرار الاتهامات بالمماطلة، وتصاعد الشكوك حول النّيات الحقيقية للطرفين". ولفت إلى أن مواقف "قسد" في المرحلة الأخيرة "تعكس ميلاً واضحاً إلى سياسة كسب الوقت، إذ يجري، بدلاً من الانتقال إلى خطوات تنفيذية تتعلق بإدماج القوات أو تسليم الصلاحيات السيادية وفق اتفاق العاشر من آذار/مارس، توسيع دائرة النقاش عبر طرح عناوين كبرى مثل "الدستور الجديد" و"اللامركزية"".

وأشار الباحث السياسي إلى أن "هذه المقاربة تفترض ضمنياً أن الزمن سيعمل لمصلحة "قسد"، وأن الدولة السورية الجديدة ستُستنزف أو تُكبّل خارجياً، بما يسمح بتكريس واقع شبه مستقل في شمال شرق البلاد، غير أن هذا الافتراض يتجاهل حقيقة أساسية مفادها أن الزمن، في لحظات إعادة بناء الدول، يعمل غالباً لمصلحة المركز، لا لمصلحة الكيانات المسلحة الخارجة عنه".

حاضنة شعبية وصراع أجنحة

وبشأن الحاضنة الاجتماعية، أوضح زيتون أن تصوير نفوذ "قسد" بوصفه انعكاساً لدعم شعبي واسع لا يصمد أمام التدقيق، نظراً إلى هشاشة هذا الدعم وتجزئته، وعدم ارتقائه إلى مستوى الكتلة الحرجة القادرة على حماية مشروع سياسي في لحظة اختبار. وأضاف أن القبول بـ"قسد" في المناطق ذات الغالبية العربية "هو قبول اضطراري لا ولاءً سياسياً، ما يجعل هذا الواقع قابلاً للانفجار في أي لحظة".

ورأى أن التباين في خطاب "قسد" يعكس، في الغالب، صراعاً بين أجنحة داخلية، لكنه أشار إلى أن الأرجح هو "اعتماد توزيع أدوار محسوب، يقوم على خطاب سياسي ناعم موجه للإعلام والدبلوماسية، يقابله تمسك عملي بالبنية العسكرية والإدارية القائمة". واعتبر أن "هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر في ظل غياب دعم شعبي نشط".

وأكد زيتون أن الدولة السورية الجديدة تمتلك ورقة لا تملكها "قسد"، وهي الشرعية، موضحاً أن "هذه الشرعية، حتى في حدّها الأدنى، كفيلة بإنتاج قبول اجتماعي أوسع من أي قوة محلية مسلحة". وخلص إلى أن استمرار "قسد" في المماطلة "لا يراكم مكاسب لها، بل يفاقم هشاشتها ويزيد اعتمادها على الخارج، لتجد نفسها أمام سؤال حاسم: هل تتحول إلى مكون سياسي داخل الدولة، أم تواصل الرهان على واقع هش لا يحميه الشارع ولا يضمن استمراره؟".

ما بعد التصعيد في حلب

من جانبه، رأى الباحث السياسي وائل علوان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تصريحات الحكومة السورية حول عدم التزام "قسد" بتنفيذ اتفاق مارس/آذار جاءت بعد التصعيد الذي شهدته حلب، وبعد تصريحات من قيادات "قسد" عكست، في رأيه، غياب الجدية في الاندماج الكامل مع الدولة السورية. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية والاستقرار، في حين تتعامل "قسد" بواقعية مفرطة وتضغط لتحصيل مكاسب خاصة، مؤكداً أن "تنفيذ الاتفاق لا يبدو ممكناً من دون ضغوط خارجية حقيقية، ولا سيما من الولايات المتحدة".

في المقابل، شدد علوان على أن "الحكومة السورية لا ينبغي أن تعتمد حصراً على الضغط الخارجي، بل عليها امتلاك أوراق قوة داخلية، من خلال التواصل مع المكونات الاجتماعية في مناطق شمال شرق سورية، بما يحد من قدرة "قسد" على المناورة والضغط العكسي".

وكان قائد "قسد" مظلوم عبدي قد قال، الخميس، خلال اجتماع عبر تطبيق "زوم" من مدينة الطبقة بريف الرقة، إن "القضايا الدستورية تحتاج إلى وقت وحوارات أعمق"، مؤكداً أن الحل يجب أن يكون "لامركزياً"، وهو ما فُسّر، وفق مراقبين، على أنه "محاولة لإغراق الاتفاق في التفاصيل والهروب من تنفيذ التزامات واضحة".

في السياق ذاته، اعتبرت الناشطة السياسية هيام الجندي، في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن "قسد" راهنت منذ توقيع اتفاق مارس/آذار على عامل الوقت، وأبقت علاقتها مع الحكومة السورية مضطربة، وسعت إلى إضعافها عبر تحالفات داخلية وخارجية، إضافة إلى تمسكها بدورها أمام الولايات المتحدة في محاربة تنظيم "داعش".

ورأت الجندي أن التصورات الدولية، خصوصاً الأميركية، تميل إلى دعم الحكومة السورية الجديدة باعتبارها الطرف القادر على ضبط الساحة ومحاربة الإرهاب، مؤكدة أن "قسد" لا تملك ترف الوقت، وأن مستقبلها الحالي بات على المحك، في ظل تفاهمات تركية – أميركية مرجحة لصالح خيار الاندماج، حتى وإن شهدت المرحلة المقبلة بعض المناوشات.