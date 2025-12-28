لماذا استعجل نتنياهو لقاء ترامب؟

- زيارة نتنياهو للولايات المتحدة تأتي في توقيت حساس، حيث يسعى للقاء ترامب لمناقشة التطورات الإقليمية، خاصة مع إعادة تشكيل الحضور العسكري الأميركي. - تركز الزيارة على ملفات غزة وسورية وإيران، مع وجود تباينات بين نتنياهو والإدارة الأميركية، خاصة في سورية وغزة، حيث توجد خلافات حول التكتيكات الإسرائيلية وطموحات كوشنر الاستثمارية. - استعجال نتنياهو للزيارة قد يكون مرتبطاً بمساعي البنتاغون لإعادة تنظيم القوات، ويسعى لإقناع ترامب بتجديد المواجهة مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية.

يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، زيارته للولايات المتحدة الأميركية للقاء الرئيس دونالد ترامب في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا، في زيارة هي الرابعة له منذ مطلع العام. وأثار توقيت الزيارة التي جاءت بطلب من نتنياهو حسب ما قال الرئيس، أسئلة وتكهنات حول الدواعي إلى عقد مثل هذا اللقاء في إجازة الأعياد وبهذه العجلة. واللقاء بين نتنياهو وترامب هو الخامس خلال العام، إذ عقد لقاء بينهما في إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وازداد التساؤل عندما تبين أن الزيارة ستستغرق حوالى أسبوع، بحيث تمتد إلى ما بعد دخول العام الجديد، وهو أمر غير عادي، فيما كان الاعتقاد أنها زيارة ليوم واحد. وليست هذه المرة الأولى التي تمتد فيها زيارة نتنياهو إلى عدة أيام، غير أن الظروف كانت مختلفة في المرات السابقة، وكذلك المخاطر المفتوحة عليها من حروب المنطقة ونزاعاتها، إضافة إلى ذلك، الخطوات التي تنوي الإدارة الأميركية اتخاذها في إطار إعادة تشكيل حضورها العسكري وتنظيمه في المنطقة، وهو ما قد يكون من أهم العوامل التي عجّلت بهذه الزيارة وبإطالة مدتها للتحرك والعمل على استباق مثل هذه التطورات.

وتقاطعت معظم التقديرات عند غزة وسورية وإيران، بكونها ملفات هامة جاء نتنياهو للتباحث بشأن التباينات فيها مع الرئيس ترامب، إذ إن البيت الأبيض حسب ما يرشح عن أجوائه، غير مرتاح لتكتيكات نتنياهو، بل ثمة من يذهب إلى حدّ القول إنه قد "طفح كيله" مع هذا الأخير، خصوصاً في ما يتعلق بسورية التي كان المبعوث توماس برّاك قد اعرب أخيراً عن "ضيق" الإدارة من إصرار إسرائيل على زعزعة الوضع فيها ومحاولة فرض شروط تعجيزية على دمشق، يبدو أنها موجّهة للتخريب على أي ترتيبات أمنية من شأنها أن تعيد لها الأراضي التي احتلتها اسرائيل بعد سقوط نظام الأسد.

وكذلك الأمر بشأن غزة التي يبدو أن الجمود الذي يحكمها يعود في الشق الأكبر منه إلى خلافات عميقة بين طروحات فريق الإدارة، وبخاصة جاريد كوشنر، الذي لم يُخف طموحاته الاستثمارية في القطاع، ونتنياهو وحكومته التي تشير إجراءاتها العسكرية والتقسيمية (الخط الأصفر) إلى نياتها في الاحتلال والتهجير. في السياق، لا يوحي موقف الإدارة بوجود نية لإحباط مثل هذا التوجه قبل فوات الأوان، لا في غزة ولا في الضفة، إذ قال وزير الخارجية ماركو روبيو في لقاء صحافي في 19 من الشهر الجاري، إن ترجمة المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب

"يلزمها بعض الوقت" من دون تحديد سقف زمني. وكذلك كان الموقف إزاء موجة العنف والاستيطان والاعتداءات المتصاعدة في الضفة التي اكتفى روبيو بإشارة عابرة إليها، قائلاً إن الإدارة "تتابع البحث في هذا الموضوع "، دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية.

على قاعدة هذا الخطاب، تأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة. وفي ضوء زياراته السابقة، ليس من المجازفة القول إنه لن يعود خائباً، إلا في الملف الإيراني الذي ذكرت معلومات أنه يحمل أدلة "جديدة" بخصوص استئناف طهران لدورها في دعم أذرعها في المنطقة. ولا يستبعد أن يكون تجديد المواجهة مع إيران ورقته التي يراهن على إقناع ترامب بشأنها قبل الانتخابات الإسرائيلية في السنة القادمة.

وقد يكون استعجاله طلب الزيارة مرتبطاً بما تردد من دون ضجة بمساعي البنتاغون لإجراء "إعادة تنظيم القوات العسكرية بصورة قد تؤدي إلى تغيير في الصلاحيات والموارد العسكرية وتحويلها إلى خارج الشرق الأوسط". بموجب الخطة سيجري "خفض عدد قيادات مختلف التشكيلات العسكرية من 11 إلى 8، بما يؤدي إلى وضع قيادة القوة الوسطى التي يقع الشرق الأوسط ضمن صلاحياتها، بأمرة قيادة جديدة تغطي صلاحياتها مساحة دولية أوسع".

ومن شأن مثل هذا التغيير أن "يقوض التعاون الأمني الأميركي - الإسرائيلي والتسبب بمضاعفات مؤذية لإسرائيل في المنطقة، وخصوصاً في مواجهتها مع إيران"، حسب الخبراء العسكريين. وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد عندئذ أن يكون لهذا التطور حصته في زيارة الأسبوع، من ناحية السعي لحمل البيت الأبيض على تصفية الحساب مع طهران قبل حدوث هذا التغيير. فهل ينجح في ذلك، أم أن المحاولة لن تجدي هذه المرة لأن الإدارة قررت الانسحاب من حروب المنطقة، حسب ما جاء في وثيقة "الأمن الاستراتيجي القومي" التي أصدرها البيت الأبيض في 4 ديسمبر الجاري؟