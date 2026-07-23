لماذا أدخلت واشنطن قاذفة بي-1 إلى ساحة التصعيد مع إيران؟

- تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع استمرار الضربات الأميركية منذ 12 يوماً، وتهديدات ترامب بتوسيع القصف ليشمل مرافق حيوية إيرانية كرد فعل على استهداف السفن في مضيق هرمز. - استخدام الجيش الأميركي لقاذفة "بي-1" لضرب مواقع الحرس الثوري الإيراني، يعكس رغبة في تعزيز الردع النفسي والعسكري، ويشير إلى احتمال تصعيد أكبر في المنطقة. - القاذفة "بي-1" تحمل رسائل عسكرية وسياسية قوية، بقدرتها على تنفيذ ضربات بعيدة المدى بدقة، وانطلاقها من بريطانيا يعكس استخدام العمق الأوروبي وتقليل الاعتماد على قواعد الخليج.

تواصل الولايات المتحدة تصعيد ضرباتها في إيران منذ 12 يوماً، في ظل مسار دبلوماسي تغلفه لغة التهديدات وسياسة "العين بالعين" على لسان المسؤولين الإيرانيين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصاً بعد تهديد الأخير، أمس الأربعاء، بتوسيع نطاق القصف ليشمل مرافق حيوية إيرانية مثل الجسور ومحطات الطاقة في طهران ومحيطها، مقابل كل سفينة يتم استهدافها في مضيق هرمز.

لكن اللافت في اليوم الثاني عشر للتصعيد، جاء على لسان مسؤولين أميركيين كشفوا لموقع "أكسيوس" عن استخدام الجيش الأميركي، يوم الثلاثاء الماضي، قاذفة "بي-1" بعيدة المدى لتنفيذ ضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، للمرة الأولى منذ استئناف الحرب على إيران قبل 12 يوماً.

ورغم أن الجيش الأميركي لم يعلن عن استخدام هذه القاذفات رسمياً، ولا يعرف ما هي الأهداف التي تم استهدافها، فإن الحرس الثوري الإيراني أكد في بيان، اليوم الخميس، استخدام الولايات المتحدة، فجر أمس الأربعاء، قاذفات "بي-1" الاستراتيجية المنطلقة من قاعدة "فيرفورد" في بريطانيا، قائلاً إن ذلك جاء بعد استنفاد مخزونها من صواريخ كروز.

ويرجع محللون أسباب استخدام الولايات المتحدة قاذفات كهذه في هذا التوقيت، إلى رغبة أميركية في تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية المحصنة، ما يشي بأن إدارة ترامب قد تذهب باتجاه تصعيد أكبر، وهو ما يفسر حالة التأهب الكبيرة في إسرائيل، استعداداً لاحتمال تعرضها لهجوم ودخولها في مواجهة مباشرة مع إيران.

رسائل عسكرية وسياسية

الخبير العسكري الأردني اللواء محمد الصمادي، أكد في حديث مع "العربي الجديد"، أن استخدام الولايات المتحدة للقاذفة الاستراتيجية بي-1 في إيران، له العديد من الدلالات، لافتاً إلى أنها "ترسل رسائل عسكرية وردعية، وأيضاً سياسية لإيران، حيث إن هذه القاذفة صممت لتنفيذ ضربات بعيدة المدى، ولها قدرة على حمل كميات كبيرة من الذخائر، ولذلك استخدمت لكي يكون هناك كثافة نارية من خلال حمولة استثنائية، وقدرة على تنفيذ هجوم بوقت سريع".

ومن الناحية العسكرية، يرى الصمادي أن الولايات المتحدة أرادت من خلال استخدام هذه القاذفة، أن تظهر القدرة على ضرب العمق الإيراني وأن يكون هناك رفع لمستوى الردع النفسي، مع استهداف قوات الحرس الثوري ومراكز إدارة شبكة النفوذ الإيراني، لافتاً إلى أن الهدف الحقيقي من استخدام هذا السلاح، هو مراكز القيادة والسيطرة، ومنشآت المسيرات، وأيضاً مخازن الصواريخ والذخائر، وكذا منشآت التدريب والدعم اللوجيستي.

وبحسب "أكسيوس"، فقد انطلقت القاذفة "بي-1" من قاعدة جوية في المملكة المتحدة، ورُصد مسار رحلتها عبر مواقع تتبع حركة الطائرات، ويُنظر إلى استخدامها، نظراً إلى قدرتها على حمل 24 قنبلة تزن كل منها ألفي رطل أو عشرات صواريخ كروز، باعتباره مؤشراً إلى تصعيد كبير وتوسيع للحملة العسكرية الأميركية.

ما دلالة انطلاقها من بريطانيا؟

وحول دلالة انطلاق القاذفة من بريطانيا، يوضح الخبير العسكري لـ"العربي الجديد"، أن الولايات المتحدة، تريد أن تظهر أنها قادرة على استخدام العمق الأوروبي في عملياتها وأن تقلل الاعتماد على القواعد القريبة في الخليج، مع قدرة على نقل الثقل العسكري بين المسارح العسكرية. أما الدلالات وراء اختيار قاذفة بي-1 تحديداً، فبرأي الصمادي يعود إلى طبيعة الهدف ومستوى الدفاعات، والحاجة إلى عامل السرعة، بالإضافة إلى طبيعة الرسالة الاستراتيجية من وراء استخدام القاذفة.

رصد إسرائيل تبحث عن إجابات أميركية بشأن التصعيد مع إيران

ورداً على الفوارق ما بين بين القاذفات الأميركية، بي-1، وبي-2، وبي-52، يشير الصمادي إلى أن القاذفة الاستراتيجية بي-1: "تعتبر هي أكبر وأكثر قدرة على حمل الذخائر والمتفجرات، حيث إن حمولتها تصل إلى 34 طناً، بينما قاذفة بي-2، ما بين 18 إلى 23 طناً، والقاذفة بي-52، تصل حمولتها إلى 31 طناً، وتستخدم القاذفة بي-1 لإطلاق القنابل الدقيقة وصواريخ الـJDAM، وأيضاً صواريخ الـJASSM، بالإضافة إلى صواريخ الكروز، وتستخدم لعمليات القصف الكثيف والسريع".

وبشأن طبيعة استخدام مثل هكذا سلاح في الحرب، يختم الصمادي حديثه بالقول: "عند استخدام القاذفات في الحروب كما جرى في إيران، يكون هناك العديد من الطائرات التي تساهم في التشويش والحرب الإلكترونية، وتوفير المعلومات الاستخبارية، بالإضافة إلى وجود مقاتلات لحماية القاذفة بي 1، وقد تكون من طائرات إف 22، أو طائرات إف 35، والقاذفة نفسها بي 1 لديها القدرة على التشويش وإرباك الرادارات والضرب من خارج نطاق الخطر، وأقصد أنها تقوم بإطلاق صواريخها خارج الأجواء الإقليمية الإيرانية لتجنب أن يكون هناك أي عامل مخاطرة من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية".

إصابة الأهداف بدقة

بدوره، يقول قائد قوات العمليات الخاصة الأسبق في اليمن، اللواء مجلي مجيديع، لـ"العربي الجديد"، إن استخدام الولايات المتحدة قاذفة بي-1 في إيران يأتي بسبب سرعتها لأنها تختلف عن بي-52 بالسرعة، لافتاً إلى أن: "الأميركيين يريدون بهذا السلاح تجنب إسقاطها وكذلك استخدامها لإصابة الأهداف بدقة عكس ب-52 التي تمسح مناطق بالقنابل، وأيضاً لقدرتها على الطيران المنخفض لتجنب الرادارات بعكس بي-52".

ولم تُشر القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إلى مشاركة القاذفة في بيانها الصادر الثلاثاء بشأن الضربات، واكتفت بالقول إن قواتها استهدفت "مراكز العمليات العسكرية الإيرانية، والقدرات البحرية، وحظائر الطائرات، ومستودعات تخزين الطائرات المسيّرة، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية"، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت هذا الطراز من القاذفات مع بداية الحرب على إيران أواخر فبراير/شباط الماضي، مستهدفة قواعد صواريخ، ومراكز قيادة، ومستودعات أسلحة، ومنظومات دفاع جوي.