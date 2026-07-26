لقجع ينضم إلى حزب الأصالة والمعاصرة.. هل يقود "حكومة المونديال"؟

- أعلن حزب "الأصالة والمعاصرة" انضمام فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لتعزيز حظوظه الانتخابية وربما قيادة الحكومة المقبلة، خاصة مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030. - عقد الحزب دورته الـ32 لمجلسه الوطني، حيث استعرض برنامجه الانتخابي وأعلن عن انضمام أعضاء جدد، مثل لقجع وينجا الخطاط، استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة. - انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، الحزب المنافس، مشيراً إلى مشاكله الداخلية وقضايا الفساد التي طالت بعض قيادييه، مما يثير تساؤلات حول قدرته على القيادة.

أعلن حزب "الأصالة والمعاصرة"، ثاني أحزاب الأغلبية الحالية، أمس، انضمام فوزي لقجع إلى صفوفه، واضعاً بذلك حداً لأسابيع من التكهنات والأنباء التي كانت تشير إلى إمكانية التحاقه بالحزب بهدف ترؤس الحكومة المقبلة في حال حل الحزب أولاً في الانتخابات. ويشغل لقجع حالياً منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، إلى جانب رئاسته للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ عام 2014

وعقد حزب الأصالة والمعاصرة، أمس السبت أشغال الدورة الـ32 لمجلسه الوطني بسلا، وخصصها لعرض برنامجه ومناقشته في الانتخابات التشريعية المقبلة. وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة جرى إعلان انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم فوزي لقجع وينجا الخطاط، الذي يشغل منصب رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب بالأقاليم الجنوبية، ويستعد لخوض غمار المنافسة الانتخابية في مدينة الداخلة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه فوزي لقجع في قيادة "حكومة المونديال"؟ ما هي الآثار المتوقعة لانضمام فوزي لقجع على شعبية حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المقبلة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكدت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب "الأصالة والمعاصرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، في كلمة لها أن "هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة"، مضيفة أن البرنامج الذي يشتغل عليه الحزب "يستند إلى خلاصات اللقاءات الميدانية والإنصات لانتظارات المواطنين بمختلف جهات وأقاليم المملكة". وشهدت الدورة تقديم البرنامج الانتخابي للحزب واستعراض أبرز مرتكزاته وتوجهاته، إلى جانب إعلان المرشحات والمرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات المقبلة باسم الحزب.

ويحاول "الأصالة والمعاصرة" من خلال ضم أسماء وازنة في الساحة السياسية مثل لقجع وينجا اسمين تعزيز حظوظه الانتخابية وربما تحقيق طموحه بقيادة الحكومة المغربية المقبلة التي باتت تعرف محلياً بلقب "حكومة المونديال"، لكونها ستشرف على إتمام استعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030 بتنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

ومن المرتقب أن يخوض لقجع غمار الانتخابات المقبلة ممثلاً للائحة "الأصالة والمعاصرة" بمسقط رأسه في دائرة بركان، أقصى شمال شرق المغرب، فيما يظل رهانه الأبرز رئاسة حكومة المونديال، إذ تقدمه تقارير إعلامية محلية بوصفه أحد أبرز المرشحين لقيادة الحكومة في حال فاز حزبه الجديد بالمرتبة الأولى. وينسب إليه الفضل في إحداث نقلة نوعية في كرة القدم المغرب بعد الإنجازات القارية والعالمية التي حققتها في السنوات الأخيرة، منذ توليه رئاسة جامعة كرة القدم في 2014.

في المقابل، هاجم الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، عبد الإله بنكيران، "الأصالة والمعاصرة"، محذراً من محاولات ترويج فكرة أن رئيس الحكومة المقبل معروف مسبقاً. واعتبر في كلمة له أمس في لقاء لحزبه ذلك "رجم بالغيب" ويتنافى مع الدستور والممارسة السياسية المعمول بها.

وقال بنكيران إن حزب "الأصالة والمعاصرة" كيان "غير قابل للتدبير"، مستشهداً في ذلك بكثرة تغير أمنائه العامين وتورط بعض قيادييه في قضايا فساد ومخدرات. وكان الحزب قد مرّ في العام 2024 بواحدة من أسوأ مراحله جراء اعتقال اثنين من قيادييه البارزين في الملف المعروف إعلامياً بـ"إسكوبار الصحراء"، وهما سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالات الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق. وإلى جانب الناصري وبعيوي، طاردت برلمانيين ومنتخبين في صفوف حزب "الأصالة والمعاصرة" قضايا فساد وتبديد أموال عمومية.