لقاء مصري سوداني لبحث الوضع الإنساني والتدهور الأمني في الفاشر

على وقع التطوّرات الساخنة في السودان، وسيطرة مليشيات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، التي كانت آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور، غربي البلاد، عبّرت مصر عن "دعمها الكامل للشعب السوداني والتزامها بمواصلة جهودها الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان". جاء ذلك فيما ندّد الاتحاد الأوروبي بـ"وحشية الدعم السريع" خصوصاً بعد ارتكاب انتهاكات واسعة بحقّ من تبقى من سكّان المدينة التي صمدت في وجه الحصار والهجمات شبه اليومية منذ بداية الحرب.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير بدر عبد العاطي، جدد خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بوزير خارجية السودان محي الدين سالم، دعم مصر الكامل للشعب السوداني، والتزامها بمواصلة جهودها الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان.

وأشار خلاف إلى أن الوزير عبد العاطي "أكد انخراط القاهرة بفاعلية في المسارات الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار، وإقرار هدنة إنسانية شاملة تتيح إيصال المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة المدنيين في المناطق المتضرّرة من الصراع، ولا سيما في مدينة الفاشر التي تشهد أوضاعاً إنسانية وأمنية متدهورة".

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء "تناول آخر المستجدات على الساحة السودانية، إذ شدّد الوزير عبد العاطي على تمسك مصر بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية"، مؤكداً أن أمن السودان واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.

كما بحث الوزيران أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات التجارية والاستثمارية وإعادة تأهيل البنية التحتية، إذ أعرب عبد العاطي عن استعداد مصر لتوسيع التعاون في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، دعماً لاحتياجات الشعب السوداني في هذه المرحلة الحرجة.

الاتحاد الأوروبي يندّد بـ"وحشية" قوات الدعم السريع"

في غضون ذلك، ندّد الاتحاد الأوروبي الأربعاء بـ"وحشية" قوات الدعم السريع في السودان و"الاستهداف الإثني" للمدنيين بعد سيطرتها على مدينة الفاشر. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان "استهداف المدنيين بناء على انتمائهم الإثني يظهر وحشية" قوات الدعم السريع.

وأضافت "تقع على عاتق قوات الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يشمل العاملين في المجال الإنساني" و"الصحافيين" داعية الطرفين المتحاربين إلى "خفض التصعيد فوراً". وفي السياق، قالت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إنّ مدير مكتب "برنامج الأغذية العالمي" ومديرة قسم العمليات فيه أبلغا بأنهما غير مرغوب فيهما في السودان.