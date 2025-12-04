لقاء مصري أميركي لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

- التقى الفريق أحمد خليفة والفريق أول براد كوبر في القاهرة لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار، مع التركيز على التنسيق لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتكثيف المساعدات الإنسانية. - استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري وتطوير الشراكات التدريبية والعملياتية بين القوات المسلحة المصرية والأميركية، في ظل التقارب المتزايد في الملفات الأمنية بالمنطقة. - أعرب الطرفان عن تقديرهما للعلاقات العسكرية الممتدة، مشيدين بدور مصر المحوري في السلام الإقليمي، والتنظيم المتميز لمعرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025.

استقبل الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أول براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حالياً، في إطار سلسلة مشاورات عسكرية وسياسية مكثفة بين الجانبين. وبحسب بيان عسكري مصري، "تناول اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التنسيق المصري - الأميركي لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية تنفيذاً لمخرجات اتفاق شرم الشيخ للسلام".

واستعرض الجانبان أيضاً "سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري وتطوير الشراكات التدريبية والعملياتية بين القوات المسلحة في البلدين، في ظل التقارب المتزايد في الملفات الأمنية بالمنطقة".

وأعرب الفريق أحمد خليفة عن "اعتزاز مصر بالعلاقات الممتدة مع الولايات المتحدة على المستوى العسكري، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توسيع آفاق التعاون الدفاعي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز قدرات الاستقرار في الشرق الأوسط".

من جهته، أكد قائد القيادة المركزية الأميركية تقدير بلاده لـ "الدور المحوري الذي تقوم به مصر في ترسيخ دعائم السلام الإقليمي، مشيداً بقدرات القاهرة على إدارة ملفات التهدئة في غزة، وبجهودها في إيصال المساعدات الإنسانية"، حسب البيان. كما أثنى الفريق أول كوبر على "التنظيم المتميز لمعرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025"، مشيراً إلى أن النسخة الحالية "تمثل منصة عالمية لعرض أحدث الأنظمة الدفاعية والتكنولوجية التي تقدمها الشركات الدولية الكبرى". وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة من الجانبين المصري والأميركي.