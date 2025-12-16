لقاء مرتقب بين العليمي وخالد بن سلمان لبحث التطورات شرقي اليمن

- لقاء مرتقب بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ووزير الدفاع السعودي: يُتوقع أن يجتمع رشاد العليمي مع خالد بن سلمان لبحث التطورات في حضرموت والمهرة، حيث تظل الأوضاع معقدة والخيارات مفتوحة. - التوترات في حضرموت والمهرة: رغم اتفاق تهدئة بوساطة سعودية، صعّد المجلس الانتقالي الجنوبي وسيطر على المحافظتين، مما أثار دعوات لانسحاب القوات وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. - عملية عسكرية في أبين: أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي عملية لتأمين المحافظة من "العناصر الإرهابية"، وسط تصاعد الأحداث الأمنية في وادي وصحراء حضرموت.

قال مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إن رئيس المجلس رشاد العليمي من المرتقب أن يلتقي مساء اليوم الثلاثاء أو غداً الأربعاء وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان لبحث التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن. وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن "الأوضاع في حضرموت والمهرة ما تزال على حالها من التعقيد، والخيارات مفتوحة على كل الاحتمالات".

ومنذ وصل العليمي إلى الرياض يوم الجمعة 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي، قادماً من عدن لإجراء "مشاورات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين حول مستجدات الوضع الوطني، وفي مقدمتها التطورات المتسارعة في المحافظات الشرقية"، بحسب بيان نشر في الوكالة الرسمية، لم يلتقِ أياً من المسؤولين السعوديين رسمياً.

وظل الموقف الرسمي السعودي حيال ما يحدث في شرق اليمن حتى الآن محصوراً برئيس الوفد السعودي، رئيس اللجنة الخاصة محمد القحطاني، الذي أكد، مؤخراً رفض أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو إدخال حضرموت في دوامة صراعات جديدة، داعياً لخروج القوات التابعة لـ"الانتقالي" من حضرموت والمهرة وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها.

وكانت السلطة المحلية في محافظة حضرموت قد أعلنت، الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حلف قبائل حضرموت برئاسة عمرو بن حبريش، بوساطة محلية مدعومة من السعودية، لاحتواء التوترات العسكرية التي اندلعت قرب منشآت نفطية استراتيجية في المحافظة، قبل أن يصعّد المجلس الانتقالي الجنوبي، ويسيطر على كامل محافظة حضرموت، وكذلك السيطرة على محافظة المهرة شرقي البلاد.

ميدانياً، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، الاثنين، إطلاقه عملية عسكرية لتأمين محافظة أبين (جنوب) مما سماها "العناصر الإرهابية". وقالت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس في بيان: "أطلقت قواتنا المسلحة الجنوبية والأمن اليوم عملية "لحسم بمحافظة أبين، بقيادة العميد محسن عبد الله الوالي قائد قوات الحزام الأمني". وأضافت أن العملية تأتي "استكمالا لعملية "سهام الشرق"، في إطار الجهود المتواصلة لتأمين المحافظة، وقطع خطوط الإمداد عن العناصر والتنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابع دعمها".

وأعلنت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت، شرقي اليمن، الأحد، مقتل 35 جندياً وإصابة 74 آخرين بينهم سبعة مدنيين، في حصيلة أولية للأحداث الأمنية التي شهدتها مديريات الوادي والصحراء خلال الأسبوع الماضي. وقالت السلطة المحلية في بيان لها "إن المنطقة شهدت أحداثًا وتحركات عسكرية أثّرت على سير عمل السلطة المحلية وعدد من المرافق العامة، استدعت التعامل معها بمسؤولية عالية في ظل ظروف ميدانية معقدة. ويأتي ذلك بعد أيام من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على معظم محافظتي المهرة وحضرموت اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن، وسط دعوات محلية ودولية للتهدئة.