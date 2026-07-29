لقاء مرتقب بين الدبيبة والسيسي في العلمين في ظل احتجاجات بطرابلس

- عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، يزور مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل احتجاجات في طرابلس تطالب برحيل حكومته، حيث تسعى الزيارة لبحث سبل احتواء الأزمة الليبية ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهات جديدة. - القاهرة تكثف اتصالاتها مع الأطراف الليبية لدعم توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية، وسط ضغوط داخلية على حكومة الدبيبة ومخاوف من استغلال الاحتقان الشعبي لإعادة إنتاج الصراع المسلح. - الزيارة تعكس رغبة مصر في الحفاظ على قنوات التواصل مع القوى الليبية، وتأتي في وقت تواجه فيه حكومة الوحدة الوطنية ضغوطاً غير مسبوقة وسط تصاعد الانتقادات للأوضاع الاقتصادية والخدمية.

كشفت مصادر مصرية وليبية متطابقة لـ"العربي الجديد" عن إجراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، زيارة إلى مصر خلال الساعات المقبلة، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه حكومة الدبيبة في ظل الاحتجاجات الحالية؟ ما هي الأهداف الاستراتيجية لمصر من وراء تكثيف اتصالاتها مع الأطراف الليبية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

في مدينة العلمين الجديدة، وذلك في توقيت تشهد فيه العاصمة الليبية طرابلس احتجاجات تطالب برحيل حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت المصادر إن الترتيبات الخاصة بالزيارة جرى تسريعها خلال الساعات الأخيرة، في ظل متابعة مصرية حثيثة للتطورات الميدانية والسياسية في ليبيا، وما تشهده طرابلس من احتجاجات وتوترات متصاعدة، مشيرة إلى أن اللقاء المرتقب سيبحث سبل احتواء الأزمة الليبية ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهات جديدة، إلى جانب مناقشة مستقبل العملية السياسية والجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وبحسب المصادر، فإن القاهرة تنظر إلى المرحلة الحالية باعتبارها من أكثر المراحل حساسية منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط الداخلية على حكومة الدبيبة، وتنامي المخاوف من استغلال حالة الاحتقان الشعبي لإعادة إنتاج الصراع المسلح بين القوى المتنافسة في غرب البلاد، وهو ما يفسر حرص مصر على تكثيف اتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت المصادر أن اللقاء المرتقب يأتي امتداداً لتحركات مصر المتواصلة لإعادة تنشيط دورها في الملف الليبي، خصوصاً بعد الاتصالات التي أجرتها القاهرة مع عدد من الفاعلين الليبيين والإقليميين خلال الأسابيع الماضية، في إطار دعم المساعي الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية، والدفع نحو تسوية سياسية تحظى بقبول داخلي وإقليمي. وأوضحت أن المباحثات ستتطرق أيضاً إلى تقييم المواقف الدولية من الأزمة الليبية، في ضوء الحراك الذي تقوده الولايات المتحدة وعدد من القوى الأوروبية لإعادة ترتيب المشهد السياسي، فضلاً عن بحث آليات الحفاظ على الاستقرار الأمني في المناطق الحدودية المشتركة، ومنع انعكاسات التوترات في غرب ليبيا على الأمن القومي المصري.

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ورأت المصادر أن استقبال القاهرة للدبيبة، إذا تم وفق الترتيبات القائمة، يحمل دلالات سياسية تتجاوز الطابع البروتوكولي، إذ يعكس رغبة مصر في الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف القوى الفاعلة في ليبيا، وعدم حصر اتصالاتها في طرف دون آخر، بما يحافظ على قدرتها على لعب دور الوسيط المؤثر في أي تسوية مقبلة.

وتأتي الزيارة المرتقبة في وقت تواجه فيه حكومة الوحدة الوطنية ضغوطاً غير مسبوقة، بعدما شهدت طرابلس ومدناً أخرى تظاهرات طالبت بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية الممتدة، وسط تصاعد الانتقادات للأوضاع الاقتصادية والخدمية، واستمرار الانقسام السياسي بين المؤسسات الليبية، في حين تتابع أطراف إقليمية ودولية تطورات المشهد خشية تجدد المواجهات المسلحة التي قد تقوض المسار السياسي برمته.