لقاء لبناني إسرائيلي ثانٍ الخميس المقبل في واشنطن

- من المقرر عقد اللقاء الثاني بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يوم الخميس المقبل، بمشاركة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة، بعد اللقاء الأول الذي جرى الأسبوع الماضي. - دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، رغم غضب بعض الوزراء الإسرائيليين لعدم تصويتهم عليه، حيث جاء القرار بضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. - أعلن ترامب عن دعوة نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مهمة، بينما ستبقى القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية العازلة بجنوب لبنان.

أفادت قناة آي 24 نيوز الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن اللقاء الثاني بين لبنان وإسرائيل سيُعقد يوم الخميس المقبل في واشنطن. وعلى غرار اللقاء الأول يوم الثلاثاء الماضي، سيمثل الطرفين بسفيريهما لدى الولايات المتحدة، اللبنانية ندى حمادة معوض، والإسرائيلي يحيئيل لايتر.

وكان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان قد دخل حيّز التنفيذ عند منتصف ليل الجمعة الماضي على أن يستمر مدة عشرة أيام. وأبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الوزراء بالقرار هاتفياً، ما أثار غضب عدد منهم، لا سيما أنهم لم يصوتوا عليه بل خضعوا عملياً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقرار هدنة في لبنان.

وكان ترامب قد أعلن أنه سيدعو نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون إلى البيت الأبيض لإجراء أول محادثات مهمة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983، مضيفاً أن "كلا الطرفين يريدان رؤية السلام، وأنا أؤمن بأن ذلك سيحدث، وفي وقت قريب"، على حد قوله.

في غضون ذلك، نقلت قناة آي 24 نيوز عن مسؤول إسرائيلي رفيع، لم تسمّه، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ستبقى داخل المنطقة الأمنية العازلة الموسعة في جنوب لبنان بالتوازي مع وقف إطلاق النار، مشيراً إلى وجود تنسيق مع الولايات المتحدة للعمل ضد أي تهديد، بما في ذلك التهديدات المحتملة، ما يعني أنه، رغم مطالب حزب الله، لا يوجد انسحاب إلى الحدود ولا معادلة "هدوء مقابل هدوء".