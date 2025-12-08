بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، خلال لقائهما في قصر بعبدا الجمهوري في بيروت، التطورات الميدانية في الجنوب والمستجدات الداخلية والملفات المرتبطة بالإصلاحات، إضافة إلى التحضيرات لإمكان انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني، المفترض عقده بداية العام المقبل.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية مساء اليوم الاثنين، فإن لودريان أثنى على خطوة عون بتعيين السفير سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني المفاوض في لجنة مراقبة وقف العمليات العدائية (ميكانيزم). وأبلغ عون لودريان أن "لبنان يرحب بأي دور فرنسي في إطار لجنة الميكانيزم يساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للمفاوضات التي تجري في إطار هذه اللجنة، والتي تهدف إلى وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الجنوبية التي تحتلها، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، وتصحح النقاط العالقة على الخط الأزرق". وأكد عون أن "المواقف الداعمة للبنان التي أعلنها دائماً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعكس عمق العلاقات اللبنانية - الفرنسية المتجذرة في التاريخ، والتي نحرص على تطويرها في المجالات كافة".

وشرح عون للموفد الرئاسي الفرنسي المعطيات التي أدت إلى تفعيل اجتماعات لجنة الميكانيزم، وتولي السفير السابق سيمون كرم رئاسة الوفد اللبناني، مشيراً إلى أن الاجتماع المقبل للجنة في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يفترض أن يباشر البحث في النقاط المطروحة وفق الأولويات المحددة. وقال عون: "موقفنا من تحريك اجتماعات الميكانيزم يعكس رغبتنا في التفاوض لإيجاد حلول دبلوماسية لأننا لا نريد مطلقاً اعتماد لغة الحرب، ولعلّ ردات الفعل الإيجابية التي تلت موقف لبنان من الدول الشقيقة والصديقة تعني التأييد لهذه الخطوة، وتخفف حتماً الضغط الذي كان سائداً مع استمرار الاعتداءات ضد لبنان".

وجدّد عون رفضه الاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش اللبناني بدوره كاملاً في جنوب الليطاني، وقال إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، لأن الجيش منذ انتشاره، قبل سنة من الآن، نفذ مهمته كاملة في كل المناطق التي حل فيها، وفقد 12 شهيداً في أثناء تأديته مهامه وفق ما حددته قيادة الجيش، وهذا ما أكدته قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، ولمسه كل من زار الجنوب، ومنهم مؤخراً سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن. والجيش في جهوزية تامة للتعاون مع لجنة الميكانيزم التي نوّه رئيسها بفعالية الجيش وبقيامه بواجبه كاملاً، وبالتالي فإن القول إن الجيش لا ينفذ مهمته كما يجب ادعاء غير صحيح، وقول مرفوض جملة وتفصيلاً.

وأشار عون إلى أن "القوات الإسرائيلية تواصل تدمير المنازل والممتلكات ولا تفتح في المجال أمام الجيش ويونيفيل ولجنة الميكانيزم للتأكد من خلوها من العناصر المسلحة". ولفت أيضاً إلى أن لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة في جنوب الليطاني، وفق قرار مجلس الأمن 1701.

وعن مرحلة ما بعد انسحاب يونيفيل خلال العام 2027، أوضح عون للموفد الرئاسي الفرنسي أن "لبنان يرحب بالرغبة التي أبدتها دول من الاتحاد الأوروبي في استمرار مساهمتها في حفظ الأمن على الحدود، بالتعاون مع الجيش اللبناني، وذلك بعد وضع الأطر القانونية المناسبة لذلك".

وأكد عون أن الجيش سيتحمل مسؤوليته كاملة في حماية حدوده، سواء تحقق هذا الدعم أم لم يتحقق، معرباً عن أمله في أن يتم التوصل إلى تحديد موعد للمؤتمر المقترح لدعم الجيش والقوات المسلحة من الدول المانحة، وذلك خلال الاجتماع المرتقب في باريس في 18 ديسمبر الجاري بين ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر رسمية لبنانية، لـ"العربي الجديد"، إن "اللقاء كان ايجابياً، وكانت هناك إشادة من الجانب الفرنسي بالخطوات التي يقوم بها عون والحكومة اللبنانية، مع تأكيد على المضي قدماً بتنفيذها، سواء الشق المتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، وكذلك القيام بالإصلاحات المطلوبة دولياً".

وأشارت المصادر إلى أن "عون أكد ضرورة دعم فرنسا لبنان والمؤسسة العسكرية، خصوصاً في ظلّ المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والمهام المطلوبة من الجيش اللبناني، والتحديات أمامه، فصحيح أن مهامه الأساسية الآن تنفيذ خطة حصر السلاح، بيد أن هناك عمليات أخرى نوعية يقوم بها، أبرزها على صعيد مكافحة الجرائم، والتهريب، وضبط الحدود، والحفاظ بشكل عام على الأمن والسلم في البلاد".

ولفتت المصادر إلى أن "عون شدد أمام الموفد الرئاسي الفرنسي على أهمية الخطوات التي يقوم بها لبنان، وضرورة أن تقوم إسرائيل بخطوات مقابلة، فمن اللازم وبشكل سريع الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية وإطلاق سراح الأسرى، والانسحاب من النقاط التي تحتلها جنوباً، وهو أمر مطلوب لاستكمال الجيش انتشاره كما يجب وتنفيذ خطته"، مشيرة إلى أن "عون أكد أيضاً للموفد الفرنسي الإصلاحات التي انطلقت مع بداية عهده، والتي يصرّ على استكمالها في المرحلة المقبلة".

وتستمرّ جولة لودريان حتى يوم الأربعاء، وسيعقد خلالها، بحسب معلومات "العربي الجديد"، إضافة إلى لقاءاته مع الرؤساء الثلاث، اجتماعات مع بعض رؤساء الأحزاب وشخصيات نيابية وسياسية واقتصادية. وبحسب المعلومات، فإن "الهدف من زيارة لودريان مواكبة الحكومة اللبنانية على مسارين، الأول، إقليمي مرتبط بحصر السلاح بيد الدولة، والثاني داخلي، متّصل بموضوع الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنتظرة من قبل المجتمع الدولي، وهي مدخل لتنظيم ناجح لمؤتمري دعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار، وانتظام الأمور الاقتصادية".

وتبعاً للمعلومات، "فإن مبادرة فرنسة قائمة ومستمرة وترتكز على مواكبة الجهود اللبنانية، والمساعدة على إحراز تقدم في الملفات اللبنانية، لا سيما المتصلة بالسيادة وحصرية السلاح والإصلاحات التي لا تقل أهمية عند الدبلوماسية الفرنسية مثلها مثل السلاح وخطة الجيش اللبناني، فالإصلاحات مطلب دولي وتساعد للحشد عند تنظيم مؤتمرات الدعم".

وبحسب المعلومات التي كان نشرها "العربي الجديد"، فإن "فرنسا تعتبر خطوة لبنان بترؤس مدني وفده إلى اجتماعات الميكانيزم خطوة مهمة جداً وأساسية لدعم الاستقرار وتفادي التصعيد وخطوة نحو السلام، وهي سبق أن طالبت بأن يكون هناك تمثيل دبلوماسي في اللجنة، لا أن ينحصر بالتقني العسكري، كما تشدد في الوقت نفسه على ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها جنوباً ووقف اعتداءاتها على لبنان، وتواصل عملها بالضغط في هذا الاتجاه، ودعم وجهة نظر لبنان، وفتح قنوات التواصل لتخفيف التوتر وتثبيت الاستقرار".