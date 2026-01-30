- أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن أمله في حل الشؤون الإيرانية سلمياً، مشدداً على استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن ورفض التدخل العسكري، محذراً من تأثير إسرائيل على الولايات المتحدة. - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعم بلاده للمفاوضات العادلة، مشيراً إلى استعداد إيران للعودة للمفاوضات النووية من موقع متكافئ، مع تأكيدها على الطابع السلمي لبرنامجها النووي. - أجرى الرئيس التركي أردوغان اتصالاً مع نظيره الإيراني لبحث العلاقات والتوترات، مؤكداً دور تركيا في تهدئة الأوضاع، كما ناقش عراقجي مع رئيس الإمارات أهمية الجهود الدبلوماسية.

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تحل الشؤون الداخلية الإيرانية سلمياً من دون أي تدخل خارجي، مشدداً على أهمية استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول عقب لقاء استمر قرابة ساعة ونصف، وقبيل استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوزير الخارجية الإيراني.

وقال فيدان إن استقرار المنطقة وأمنها من بين الأولويات الأساسية لسياسة تركيا الخارجية، مؤكداً "ندعو إلى حلول للمشكلات الإقليمية من الإقليم، وفي هذا السياق يعد سلام إيران وازدهارها ذوي أهمية بالغة لتركيا وللمنطقة على حد سواء، ونتابع من كثب التطورات في إيران". وأضاف "من دواعي سرورنا أن الأحداث قد هدأت إلى حد كبير في إيران، ونأمل أن تحل الشؤون الداخلية الإيرانية سلمياً من دون أي تدخل خارجي".

وتابع فيدان "ندعو الجميع إلى الدخول في المفاوضات، واستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية، وستمهّد الطريق أيضاً لرفع العقوبات المفروضة على إيران، وإدماجها في النظام الاقتصادي الدولي، وستحقق هذه الخطوات مكاسب كبيرة لجميع الأطراف". وأردف "عبرنا عن معارضتنا للتدخل العسكري في إيران لنظرائنا في كل فرصة سانحة، ونعتقد أن التدخل العسكري لن يجدي نفعاً حيث إن دول المنطقة تتطلع إلى السلام والاستقرار والهدوء، وفي هذا السياق ندعو الأطراف إلى طاولة المفاوضات".

وأوضح أن تركيا ترى أن "إسرائيل تحاول إقناع الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري على إيران، وهذه الجهود الإسرائيلية قد تلحق ضرراً بالغاً بالاستقرار الهش في منطقتنا، وتركيا على ثقة بأن الإدارة الأميركية ستتصرف بحكمة ولن تسمح بذلك، ويجب على إسرائيل أن تنهي سياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وشدد وزير الخارجية على أن تركيا "لا يمكنها قبول أي هجوم على إيران، وتريد الحل عبر الحوار، ولديها فكرة عن الشروط التي تعتمدها إيران في التفاوض وكيف ستتفاوض، فيما يبذل الرئيس أردوغان جهوداً مكثفة لمعالجة الملف النووي، وهو نقطة الخلاف الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة". وأضاف "عقدت اجتماعاً مطولاً مع (المبعوث الأميركي الخاص ستيف) ويتكوف أمس، وسنجري مزيداً من المباحثات مع الولايات المتحدة، نأمل أن يتم التوصل إلى حل وسط، وألا تعاني منطقتنا تبعات حرب مدمرة، الحل يكمن في السلام، ودول المنطقة تؤيد ذلك".

عراقجي: ندعم المفاوضات العادلة والمنصفة لإحباط مخططات إسرائيل

من ناحيته، قال الوزير الإيراني إن "بلاده تدعم المفاوضات العادلة والمنصفة والتي تؤدي إلى إحباط مخططات الكيان الصهيوني"، متهماً الولايات المتحدة بأنها "لم تكن وفية يوماً ما في المفاوضات ورغم ذلك إن إيران تؤيد جميع المسارات الدبلوماسية".

وقال عراقجي في كلمته إن المحادثات كانت "جيدة ومفيدة"، مؤكداً أن بلاده تعتمد "موقفاً مسؤولاً تجاه الدبلوماسية، لكنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال الإملاء أو الفرض"، وأشار إلى أن التجارب السابقة للمفاوضات بين طهران وواشنطن تُظهر بـ"وضوح غياب الصدق وحسن النية لدى الولايات المتحدة في مسار التفاوض"، إلا أنه شدد في المقابل على استعداد إيران للمشاركة في "أي مسار دبلوماسي يكون ذا معنى، ومنطقياً وعادلاً، ويأخذ بعين الاعتبار المصالح والمخاوف المشروعة والقانونية لطهران".

وفي ما يتعلق بالملف النووي، أكد وزير الخارجية الإيراني استعداد بلاده للعودة إلى المفاوضات، موضحاً أن إيران لم تسعَ يوماً إلى امتلاك أسلحة نووية، وأن هذه الأسلحة "لا مكان لها في الحسابات الأمنية الإيرانية"، وأشار إلى أن طهران كانت ولا تزال مستعدة لاتخاذ خطوات لبناء الثقة بشأن الطابع السلمي لبرنامجها النووي، لكنه ربط أي مفاوضات بهذا الشأن بأن "تُجرى من موقع متكافئ وعلى أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل".

وأكد عراقجي وجود توافق في الرؤى بين إيران وتركيا على أن التطورات الإقليمية تسير في مسار خطير نتيجة ما وصفه بـ"التدخلات غير المشروعة لبعض القوى من خارج المنطقة"، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى عبر مخططات متعددة إلى جرّ الآخرين نحو الحرب، وإضعاف دول المنطقة وتقسيمها، ومواصلة سياساتها التوسعية. وأضاف أن هناك إدراكاً مشتركاً في المنطقة بأن نزعة الهيمنة وإشعال الحروب لدى إسرائيل لا تعرف حدوداً، وأنها تطاول جميع شعوب المنطقة.

وأوضح أن لقاءه مع فيدان تناول المخاطر المترتبة على أي توتر جديد، والتداعيات السلبية لذلك على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بأي مبادرة تساهم في حفظ السلام والاستقرار، وخفض التوتر، وإحباط ما وصفه بالمخططات الإسرائيلية.

وفي رده على سؤال، قال عراقجي إن "التناقض في المواقف الأميركية واضح"، مؤكداً أن الولايات المتحدة جربت الخيار العسكري في يونيو/حزيران الماضي دون أن تحقق أهدافها، ما دفعها، بحسب قوله، للعودة مجدداً إلى التهديدات المتزامنة مع الدعوات للتفاوض. وشدد وزير الخارجية الإيراني على رفض طهران القاطع لأي مفاوضات تُجرى تحت التهديد، مؤكداً أن نجاح أي مسار تفاوضي يتطلب التخلي عن لغة التهديد واعتماد نهج عادل.

وفي ما يتعلق بإمكانية عقد لقاء مع مسؤولين أميركيين في الفترة القريبة أو احتمال اندلاع حرب، قال عراقجي إنه لا توجد حتى الآن أي ترتيبات لعقد لقاء بين الجانبين، وأكد أن القدرات الدفاعية والصاروخية الإيرانية "لن تكون موضوعاً لأي مفاوضات"، مشدداً على أن أمن الشعب الإيراني شأن سيادي لا يخص أي طرف آخر، وأن بلاده ستواصل الحفاظ على قدراتها الدفاعية وتطويرها بالقدر الذي تراه ضرورياً للدفاع عن أراضيها وشعبها.

وفي بيان لها بشأن المباحثات، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها تطرقت لسبل تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء التاريخ الطويل للعلاقات الودية بين الشعبين الجارين، مشيرة إلى الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين لتوطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضافت أن الوزير الإيراني شرح مواقف بلاده بشأن الملف النووي، مشيراً إلى "التجارب السلبية الناجمة عن إخلال الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها، وكذلك إلى الهجوم الأميركي والإسرائيلي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2025"، وأكد التزام إيران بالدفاع عن حقوقها ومصالحها القانونية وفق معاهدة عدم الانتشار النووي، وتمسكها بالدبلوماسية.

عراقجي يلتقي أردوغان

كما أجرى عراقجي لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقدراً فيه المواقف التركية الداعمة لإيران ورفض التدخلات الأجنبية فيها، وداعياً إلى ضرورة تعزيز التضامن بين دول المنطقة لمواجهة ما وصفها بـ"التهديدات والتدخلات التخريبية في شوؤنها الداخلية". ووفق التلفزيون الإيراني، قدّم وزير الخارجية الإيراني سردية بلاده عن تطوراتها الداخلية على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، داعياً دول المنطقة إلى الحذر مما وصفها بـ"روايات مزورة وأحادية للإعلام الغربي والعبري" بشأن هذه الأحداث.

وأكد الوزير الإيراني اهتمام طهران بالدبلوماسية والحؤول دون التصعيد في المنطقة، مضيفاً أنها "لا تتجنب أبداً التفاوض والحوار على أساس الاحترام المتبادل والمصالح القانونية والمخاوف المشروعة للشعب الإيراني". من جهته، أشار أردوغان إلى اتصالات أنقرة لخفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن المنطقة لا تحتمل هذا التصعيد، ومشدداً على أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للملف النووي الإيراني، ومعلناً استعداد تركيا لبذل أي مساع طيبة على هذا الصدد.

ووصل عراقجي، صباح اليوم الجمعة، إلى إسطنبول لإجراء مباحثات حول التطورات الإقليمية المتسارعة على خلفية تصاعد احتمالات شنّ حرب أميركية على إيران، فيما أجرى الرئيس التركي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان. ولدى وصوله إلى تركيا، قال عراقجي إن زيارته جرى الإعداد لها منذ فترة طويلة، وتأتي ردّاً على زيارة نظيره التركي هاكان فيدان إلى إيران قبل عدة أشهر، وتهدف إلى بحث العلاقات الثنائية، فضلاً عن مناقشة القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

وأضاف عراقجي أن إيران وتركيا "دولتان جارتان كبيرتان، وقد حافظتا على الدوام على مشاورات وثيقة في ما بينهما"، مشيراً إلى أن البلدين يتمتعان بـ"علاقات وثيقة للغاية" في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يجري بينهما تنسيق وتشاور مستمران بشأن القضايا الإقليمية.

ونبّه وزير الخارجية الإيراني إلى أن القضايا الإقليمية تشهد في المرحلة الراهنة تعقيدات وتحديات كبيرة، وأن الأهداف والمواقف التي تُعلن من الولايات المتحدة وغيرها "تفرض بالضرورة تعزيز مستوى المشاورات والتنسيق، ومراجعة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتوحيد المواقف حيالها"، فضلاً عن تبادل الآراء بشأن سبل التعامل مع هذه التحديات وطرق الخروج منها.

أردوغان يهاتف بزشكيان

في الأثناء، أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، أن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران، بالإضافة إلى تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بأن أردوغان أكد خلال الاتصال استعداد تركيا للعب دور محوري بين إيران والولايات المتحدة لتهدئة التوترات وحل القضايا العالقة. وأكد أردوغان خلال الاتصال أنه سيستقبل اليوم وزير الخارجية الإيراني.

وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية، شدد بزشكيان خلال الاتصال، على السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في انتهاج "الدبلوماسية النابعة عن العزة" ضمن إطار القوانين والأنظمة الدولية، مؤكداً أن مقاربة إيران تقوم على الحوار، والاحترام المتبادل، ونبذ التهديد واستخدام القوة، واعتماد منطق الربح المتبادل.

وأشار الرئيس الإيراني إلى ضرورة تبلور مسارات دبلوماسية فعّالة وقائمة على الحوار مع ما يتطلب من تهيئة لمناخ من الثقة المتبادلة، موضحاً أن شرط نجاح أي مبادرة دبلوماسية يتمثل في إثبات حسن نيّات الأطراف المعنية، والتخلي عن التحركات والإجراءات التصعيدية والتهديدات ذات الطابع الحربي في المنطقة. كما أكد رئيسا إيران وتركيا، خلال الاتصال، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، والدور البنّاء لدول المنطقة في الحفاظ على الاستقرار والأمن المستدامين، وضرورة تقوية آليات الحوار الإقليمي لخفض التوتر ومنع تفاقم الأزمات.

كذلك أجرى بزشكيان، مباحثات مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، مشدداً خلال اتصال هاتفي أن إيران "لا ترحب بالحرب بأي حال، لكن أي عدوان على البلاد والشعب الإيراني سيواجه فوراً وبحزم". وأكد بزشكيان أهمية الجهود المستمرة لدول المنطقة لتخفيف التوترات والمساعدة في ترسيخ السلام والاستقرار، مضيفاً أن الحفاظ على الأمن وإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة من الأولويات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعاود التأكيد أن "إيران لم ترحب بالحرب ولن ترحب بها، ولا ترى أنها في صالح أي طرف". وأعرب في الوقت نفسه عن أسفه لما وصفه بأنه عدم التزام الأطراف الغربية بالدبلوماسية ومبادئ القانون الدولية من خلال إجراءاتها، مضيفا أن نهج بلاده يقوم على التفاعل والحوار في إطار القانون الدولي، والاحترام المتبادل، وتجنب التهديد واستخدام القوة لحل القضايا.

وبحسب ما أورده موقع الرئاسة الإيرانية، تطرق رئيس الإمارات إلى الجهود الدبلوماسية لبلاده لتخفيف التوترات في المنطقة، وأثنى على النهج الإيراني في إعطاء الأولوية للدبلوماسية والحوار لحل القضايا وتجنب الحرب. كما أكد بن زايد استعداد الإمارات لأي مشاركة وأدوار بناءة في المسارات الدبلوماسية بهدف تحقيق حلول تعزز الأمن وتساعد في السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

مباحثات إيرانية أذربيجانية

من جهة أخرى، أفادت الخارجية الإيرانية في بيان بأن عراقجي ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف تطورات المنطقة والتهديدات التي قال إنها "ناجمة عن التدخلات الأميركية المُخرّبة والكيان الصهيوني". وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة لجميع دول المنطقة في مواجهة التهديدات التي تستهدف السلام والاستقرار الإقليميين، وكذلك منع أي طرف ثالث من استغلال أراضيها لتهديد السلام والاستقرار في المنطقة.

بدورها، أكدت الخارجية الأذربيجانية في بيان أن بلادها "تؤكد بوضوح ومراراً أنها لن تسمح أبداً باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها من قبل أي دولة أو قوة أجنبية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد جمهورية إيران الإسلامية أو أي دولة أخرى". وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأذربيجاني أكد خلال المكالمة أن التوتر الأخير في المنطقة يثير قلق بلاده.

منع دخول المسؤولين الإيرانيين إلى أميركا

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في منشور على منصة "إكس"، منع دخول المسؤولين الإيرانيين وأسرهم إلى الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن كبار المسؤولين الإيرانيين وأفراد عائلاتهم "لا يحق لهم الاستفادة من نظام الهجرة الأميركي". وعزت الخارجية القرار إلى ما وصفته بأنه "انتهاكات حقوق الإنسان" من السلطات الإيرانية في الاحتجاجات الأخيرة.