لقاء خالد حفتر بقيادات من مصراتة: صراع نفوذ على موقع استراتيجي

لا يزال اللقاء الذي جمع خالد نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر بعدد من قادة الكتائب المسلحة من مدينة مصراتة في سرت الليبية يثير موجة من ردود الفعل وسط صمت رسمي من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس ووزارة دفاعها. ونشرت المنصات الإعلامية المقربة من قيادة قوات حفتر صورًا وفيديوهات من الاجتماع الذي عُقد يوم الاثنين في سرت، مشيرة إلى أنه جرى "بهدف تشكيل قوة مشتركة في إطار الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية".

ونقلت تلك المنصات عن خالد حفتر، المُعين من والده رئيسًا لأركان القوات العامة، تأكيده "ضرورة البدء بخطوات عملية لتوحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها ركيزة لاستقرار الوطن ومستقبله"، في إشارة واضحة إلى مسعى جديد لإظهار انفتاح معسكر الشرق على قوى عسكرية من الغرب الليبي. لكن الفيديوهات التي بثتها تلك المنصات لم تكشف عن وجوه بارزة من القيادات العسكرية المعروفة في مصراتة، ما دفع نشطاء من المدينة إلى التأكيد أن المشاركين لا يمثلون القادة والكتائب في المدينة، فيما سارع جهاز مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية إلى نفي صلته بالاجتماع بعد أن أشارت منصات إخبارية إلى صلة المشاركين فيه بالجهاز، مؤكدًا في بيان أن "مثل هذه التصرفات تُعد أفعالًا فردية لا تمت إلى الجهاز بصلة".

وفي الأثناء، شهدت مدينة مصراتة وقفة احتجاجية نظمها عدد من المقاتلين في العمليات العسكرية السابقة، التي كان لأهل مصراتة حضور بارز فيها مثل عملية "بركان الغضب" التي تصدت لهجوم قوات حفتر على طرابلس عامي 2019 و2020، وعملية "البنيان المرصوص" التي طردت تنظيم داعش من سرت عام 2016. وأكد المحتجون في بيان أن من حضروا اللقاء مع خالد حفتر "لا يمثلون مصراتة ولا كتائبها"، وأن اللقاء "لا يعبر عن حراك المدينة السياسي أو العسكري". كذلك عبّر المحتجون عن رفضهم لانعقاد الاجتماع في سرت، مشيرين إلى أن أبناء مصراتة "قدموا التضحيات لطرد تنظيم داعش من سرت دفاعًا عن الوطن وليس من أجل أن يستغلها أحد أو يتاجر لتحقيق مكاسب أو لإظهار الولاء الزائف".

ولم تُعلق وزارة الدفاع ولا رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة على الاجتماع، إلا أنه لقي اهتمامًا لافتًا من وسائل إعلام مقربة من قيادة حفتر، خصوصًا فيديوهات تُظهر استقبال خالد لأخيه صدام أمام مقر الاجتماع، على الرغم من أن الأخير لم يظهر في بقية المشاهد. واعتبر مراقبون أن هذه المشاهد تُعبر عن رسالة من قيادة حفتر تشير إلى أن الاجتماع جرى بعلمها وبتوافق بين نجلي حفتر، في محاولة لإخفاء التنافس المتصاعد بينهما منذ تعيين والدهما صدام نائبًا له في أغسطس/ آب الماضي، ثم منح خالد لاحقًا صفة رئيس الأركان العامة.

ويُعرف عن خالد حفتر قربه من موسكو التي تملك وجودًا عسكريًا متناميًا في مناطق سيطرة والده، إذ زار خالد العاصمة الروسية أواخر أغسطس/ آب واستُقبل هناك بصفته رئيسًا للأركان، كذلك فإنه الشخصية التي باتت تستقبل نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف في زيارته المتكررة لبنغازي ضمن عمله على ما يُعرف بـ"الفيلق الروسي الأفريقي"، الهيكل الذي تسعى موسكو من خلاله لتثبيت وجودها العسكري في القارة. في المقابل، يتمتع صدام حفتر بعلاقات أوثق مع واشنطن التي استقبلته رسميًا في إبريل/ نيسان الماضي بصفته مبعوثًا لوالده، وتكررت لقاءاته مع مسؤولي القيادة الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، وكان آخرها منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري مع نائب قائد القيادة جون بريان في سرت، حيث أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا انطلاق تدريبات لقوات ليبية مشتركة ضمن تمرين "فلينتلوك 2026" بمشاركة إيطالية وأوروبية.

ويؤكد الخبير في الشأن الأمني والعسكري، ناجي بوسيف، أن الشخصيات التي التقاها خالد في سرت "ثانوية وليست من القيادات العسكرية البارزة"، موضحًا أن وسائل الإعلام التابعة لحفتر لم تُسمِّ الكتائب التي تقودها هذه الشخصيات. ورأى الخبير في الوقت نفسه أن الاجتماع شكل "رسالة رمزية تحمل العديد من الدلالات، خصوصاً في موقعه بمدينة سرت".

ومنذ عام 2020 باتت سرت تمثل خط تماس بين قوات الشرق والغرب، مكتسبة أهمية رمزية واستراتيجية مضاعفة، فهي تقع في قلب البلاد جغرافيًا، وتطل على خطوط الإمداد بين الجفرة، التي تتمركز فيها القوات الروسية الأكثر نشاطًا، والساحل المطل على البحر المتوسط، الظهير الجنوبي لأوروبا. كذلك باتت المدينة محل اهتمام أميركي متزايد في الأشهر الأخيرة بكونها موقعاً لمشروعات التدريب الأميركية، بالإضافة إلى أنها شهدت أول تعاون عسكري مباشر بين القوات الليبية والطيران الأميركي في معركة دحر تنظيم داعش عام 2016، ما جعلها موضع اهتمام خاص من واشنطن التي تسعى لإعادة تثبيت موطئ قدم أطلسي في البلاد في مواجهة التمدد الروسي نحو الجنوب والساحل المتوسطي.

شاهد | نشطاء من مدينة #مصراتة يستنكرون لقاء شخصيات من المدينة بخالد حفتر في مدينة #سرت، مشددين على أنهم لا يمثلون المدينة، ولا يعبرون إلا عن أنفسهم.#ليبيا #libya pic.twitter.com/ySMFJmWuwB — فواصل (@fawaselmedia) October 27, 2025

ويرى بوسيف في حديثه لـ"العربي الجديد" أن عقد اجتماع خالد حفتر في سرت كان "اختيارًا مقصودًا للمدينة التي صارت تقع في قلب الصراع الروسي الأميركي على النفوذ"، موضحًا أنه في الوقت الذي تُعلن فيه واشنطن وجودها المتزايد في البلاد من خلال مشروعات التدريب والسعي لتوحيد القوى الليبية في هيكل واحد وبمشاركة أوروبية كما في مشروع تدريب "فلينتلوك 2026"، تتحرك روسيا لترسيخ وجودها من خلال خمس قواعد عسكرية رئيسية تمتد من بنغازي حتى الجنوب، ومن بينها قاعدة القرضابية في سرت، ضمن مشروعها لتطوير الفيلق الروسي.

وفي خريطة هذا التداخل المتشابك بين المصالح الإقليمية والدولية، يرى بوسيف أن الاجتماع "لا يمكن قراءته بوصفه خطوة نحو تقارب روسي أميركي في ليبيا، لأن التباينات بين واشنطن وموسكو في الملفات الكبرى، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، لا تسمح بقراءته في هذا السياق"، مضيفًا أن "الأقرب إلى الواقع، أن موسكو حاولت عبر خالد حفتر تنفيذ اختراق في المشروع الأميركي الناشئ، مستفيدة من موقع سرت الرمزي الذي تحاول واشنطن تحويله إلى محور تدريب لقوات موحدة تحت إشرافها".

ويضيف بوسيف أن "الاجتماع قد يكون أيضًا محاولة من حفتر لموازنة الخلافات الداخلية بين أولاده، لكن التنافس بينهم تجاوز الإطار العائلي وصار مرتبطًا بدوائر الدعم الخارجية، فلم يعد مجرد خلاف داخل الأسرة"، مبرزًا سؤالًا "عن قدرة حفتر على موازنة المصالح الأميركية والروسية التي تَقرع أبواب قيادته بقوة". ويتابع بوسيف أن الاجتماع في سرت "يحمل رسائل مزدوجة: من موسكو إلى واشنطن مفادها أن روسيا لا تزال قادرة على التحرك في قلب مناطق اهتمام الأميركيين، ومن حفتر إلى الداخل الليبي بأنه لا يزال يمتلك قنوات مع الطرفين، موسكو وواشنطن، ولا يزال قادرًا على احتواء الخلاف العائلي، لكن الواقع أن وضع حفتر الداخلي سيضع المشروعين، الأميركي والروسي على المحك، فخلاف أولاده وصل إلى عمق القوى المسلحة في غرب البلاد التي بات واضحًا أن ولديه يتنافسان على بناء قوات مشتركة معها".