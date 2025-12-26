لقاء حاسم بين ترامب ونتنياهو حول غزة: المرحلة الثانية أم عودة الحرب؟

- اللقاء بين نتنياهو وترامب في فلوريدا يهدف لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع التركيز على نزع سلاح الفصائل وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، وسط مخاوف من استئناف القتال. - توتر بين الإدارة الأميركية وإسرائيل بسبب سلوكيات نتنياهو التي تعيق خطة السلام، مع خلافات حول دور تركيا في القوة الدولية المقترحة وشكوك حول نزع السلاح. - مناقشة قضايا مثل فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإصلاحات السلطة الفلسطينية، مع ضغوط أميركية لتحسين الوضع وكبح إرهاب المستوطنين.

يصف مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، اللقاء المرتقب بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا، الاثنين المقبل، بأنه حاسم وبالغ الأهمية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، سواء لناحية المضي نحو المرحلة الثانية أو تكثيف العدوان.

ونقلت القناة 12 العبرية، مساء أمس الخميس، مخاوف مسؤولين في البيت الأبيض، من استئناف القتال، وسط حالة إحباط من نتنياهو وشكوك بشأن النيات الإسرائيلية، وتأكيدهم أنهم يرغبون في الإعلان خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل عن إقامة "مجلس السلام" برئاسة ترامب، وعن حكومة التكنوقراط الفلسطينية المخطط لها أن تأخذ دوراً في نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وحتى المليشيات المدعومة من إسرائيل، وعن إقامة قوة الاستقرار الدولية في القطاع. فيما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، إلى مخاوف إسرائيل من فرض الولايات المتحدة دوراً عسكرياً تركياً ضمن القوة الدولية، وسط معارضة نتنياهو والمؤسسة الأمنية الكبيرة لدخول تركيا إلى القطاع.

ولفتت الصحيفة إلى عقد نتنياهو، الليلة الماضية، جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، وذلك استعداداً للقاء ترامب. وعرض قادة الأجهزة الأمنية خلال الاجتماع سيناريوهات مختلفة تتراوح بين الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة وبين استئناف القتال. وبحسب الصحيفة، يصل نتنياهو إلى واشنطن في وقت يشعر مستشارا ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بالإحباط من سلوك إسرائيل، ويعتقدون أنها تضع عراقيل وصعوبات أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، وأن يدها خفيفة على الزناد في إطلاق النار داخل مناطق "الخط الأصفر" الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال.

وتواصل إسرائيل اشتراط الانتقال إلى المرحلة الثانية باستعادة الجثة الأخيرة لأسير إسرائيلي في غزة، وبالتوصّل إلى تفاهمات بشأن نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح. بالمقابل، يكتفي الأميركيون، وفقاً للصحيفة، بصياغات مبهمة في ما يتعلق بنزع السلاح، مضيفة: "في إسرائيل يخشون أن يفرض ترامب على نتنياهو قبول هذه الصياغات".

إلى ذلك، أفادت القناة 12، بأن ترامب يخطط لإطلاق عدة إعلانات مهمة بشأن غزة، لكن اجتماعه مع نتنياهو قد يحدد ما إذا كانت خطة السلام الخاصة به ستتقدم إلى مرحلتها التالية وكيف. ونقلت القناة عن مصادرها، خشية المسؤولين في البيت الأبيض، أنه إذا لم يكتسب مسار السلام في غزة زخماً حقيقياً، فقد يحدث تدهور وقد يُستأنف القتال. ويقول مسؤولون في البيت الأبيض إنهم يرغبون في الإعلان خلال النصف الأول من يناير عن مجلس السلام، وعن حكومة التكنوقراط الفلسطينية، وعن قوة الاستقرار الدولية في القطاع. كما يدرس البيت الأبيض عقد "مجلس السلام" برئاسة ترامب ضمن إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في الأسبوع الأخير من يناير.

في غضون ذلك، يعمل ويتكوف وكوشنر، مع المصريين والقطريين والأتراك لاستكمال جميع التفاهمات ووضع الأساس للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل بدء نزع سلاح حماس وانسحاباً إضافياً لقوات الجيش الإسرائيلي. ومع ذلك، وبحسب مصدر مطلع على التفاصيل، لم تسمّه القناة، أعرب نتنياهو عن شكوكه تجاه أفكار كوشنر وويتكوف، خصوصاً في ما يتعلق بنزع السلاح في غزة، وذلك خلال اجتماعه الأخير مع السيناتور ليندسي غراهام في القدس المحتلة قبل عدة أيام. ويجعل كل ذلك، اللقاء بين ترامب ونتنياهو في فلوريدا بالغ الأهمية. وبحسب القناة بدون موافقة نتنياهو، لن يتقدّم مسار السلام في غزة، بينما يأمل الأخير من جانبه، أن يتمكّن من إقناع ترامب بتبنّي موقفه.

يأتي ذلك، فيما تراكم قدر كبير من الإحباط لدى الفريق الرفيع لترامب، بسبب سلوكيات نتنياهو وخطواته، والتي يقول مسؤولون في البيت الأبيض إنها تضر بوقف إطلاق النار الهش وتعيق الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. ووجد فريق ترامب نفسه أيضاً يتجادل مع الإسرائيليين لأسابيع حول قضايا "تكتيكية" مثل فتح معبر رفح مع مصر وتوفير الخيام للفلسطينيين النازحين الباحثين عن مأوى في فصل الشتاء.

في غضون ذلك، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن "ترامب يريد أن يرى اتفاق غزة يتقدم بسرعة أكبر مما هو عليه الآن". وأضاف مسؤول آخر في الإدارة الأميركية لنفس القناة العبرية: "منذ فترة نشعر وكأن الإسرائيليين نادمون على اتفاق غزة"، في إشارة إلى خطة ترامب للسلام المكوّنة من 20 نقطة والتي وافق عليها نتنياهو، مضيفاً أن "تنفيذ الاتفاق في غزة صعب بحد ذاته، لكن أحياناً يقوم الإسرائيليون بخطوات تجعل الأمر أكثر صعوبة".

من بين هذه الخطوات، اغتيال قائد عسكري رفيع في حماس وهجمات للجيش الإسرائيلي استشهد فيها مدنيون فلسطينيون، بينهم أطفال. كل هذه الأمور تُعتبر في إدارة ترامب خروقاً لوقف إطلاق النار. وقال مسؤول ثالث في البيت الأبيض: "أحياناً نشعر بأن قادة الجيش الإسرائيلي في الميدان يتصرفون بيد خفيفة على الزناد".

فجوات في المواقف

من جهته، أكد مسؤول إسرائيلي وجود فجوات بين موقف ويتكوف وكوشنر من جهة، وموقف نتنياهو من جهة أخرى، بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، لكنه ادّعى أن وزير الخارجية ماركو روبيو أقرب بكثير إلى موقف رئيس الوزراء الاسرائيلي. وقال المسؤول الإسرائيلي: "هذا اجتماع حاسم. ليس واضحاً ما إذا كان ترامب في نفس المكان الذي يقف فيه ويتكوف وكوشنر. بيبي (بنيامين نتنياهو) يحاول إقناع جمهور من شخص واحد. السؤال هو هل سيقف ترامب إلى جانبه أم إلى جانب مستشاريه الكبار في ما يتعلق بغزة. من يعرف ما الذي سيختاره ترامب؟".

نتنياهو اقترح اللقاء وضغط لعقده

وبحسب ما قاله مسؤولان كبيران في البيت الأبيض، كان نتنياهو هو من طرح خلال مكالمة هاتفية مع ترامب في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، فكرة عقد اجتماع خلال الشهر نفسه في فلوريدا. وذكر المسؤولان للقناة العبرية، أن ترامب قال إنه سيكون سعيداً بلقاء نتنياهو في وقت ما، لكن نتنياهو أخذ ذلك بشكل حرفي للغاية. ووفقاً للمسؤولين في البيت الأبيض، بدأ فريق نتنياهو بالضغط بقوة على البيت الأبيض لتحديد موعد. ولم يكن ترامب في البداية متأكداً من وجود حاجة لزيارة إضافية من نتنياهو إلى الولايات المتحدة، ستكون الخامسة خلال العام الأخير. كما قال مسؤولون في البيت الأبيض إنهم شعروا بأن أحد أهداف رحلة نتنياهو هو قضاء عطلة في فلوريدا. لكن مع مرور الأيام، أصبح موعد الاجتماع مفيداً بالنسبة للبيت الأبيض، خصوصاً عشية تخطيط ترامب لإطلاق "مجلس السلام لغزة" في يناير.

مطالب ستُعرض على نتنياهو وصلاحيات حكومة التكنوقراط

في السياق، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن أحد أهداف الاجتماع، الذي جمع يوم الجمعة الماضي، في ميامي، بين مستشاري ترامب، ورئيس الوزراء القطري، ورئيس المخابرات المصرية، ووزير الخارجية التركي، لمناقشة الخطوات التالية في غزة، كان رسم خريطة المطالب التي ستُعرض على نتنياهو خلال لقائه مع ترامب. فعلى سبيل المثال، تم الاتفاق على أن يطرح ترامب أمام نتنياهو ضرورة أن يلتزم الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار وأن يمتنع عن إيذاء المدنيين.

كما اتفق الأطراف على المضي قدماً في أسرع وقت ممكن في تعيين حكومة التكنوقراط الفلسطينية، بحيث تتمكن من تولي المسؤولية عن الإدارة اليومية بدلاً من حماس. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن المرشحين للانضمام إلى الحكومة الفلسطينية خضعوا لفحوصات دقيقة من الولايات المتحدة، وتم عرض أسمائهم على عدة دول في المنطقة. وستحظى الحكومة الفلسطينية بدعم "مجلس السلام" برئاسة ترامب. وفي اجتماع ميامي تقرر أيضاً أن تشرف الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية على عملية نزع السلاح في غزة، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر في البيت الأبيض. وتكمن الفكرة، في إقناع حماس وفصائل مسلحة أخرى بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن القانون والنظام، والمخوّلة بحيازة السلاح واستخدامه.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن عملية نزع السلاح ستتم على عدة مراحل، وستركز في البداية على الأسلحة الثقيلة مثل الصواريخ والقذائف، ثم على المدى الطويل تشمل أيضاً نزع الأسلحة الخفيفة. وستُطبق العملية ليس فقط على حماس، بل أيضاً على مليشيات أخرى في القطاع، بما في ذلك تلك التي تُسلّحها وتدعمها إسرائيل. وستتمكن الحكومة الفلسطينية من طلب مشاركة القوة الدولية في عملية نزع الأسلحة وإخراجها من الخدمة. لكن من جهة أخرى، يبدي نتنياهو شكوكاً إزاء خطة نزع السلاح، وتركيبة الحكومة التكنوقراطية، وقوة الاستقرار الدولية، وكذلك بشأن الأدوار المقترحة لتركيا وقطر في غزة. وقال مسؤول إسرائيلي: "نحن لا نرى أن نتائج اجتماع ميامي إيجابية".

السلطة الفلسطينية وفرض السيادة على الضفة

من جهة أخرى، أشارت تقارير عبرية، اليوم الجمعة، إلى أن ترامب ونتنياهو، قد يناقشان من جملة القضايا، في لقائهما المرتقب، قضية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وأفاد موقع "هيوم العبري"، نقلاً عن عدة مصادر لم يسمّها، أنه على الرغم من معارضة ترامب العلنية، إلا أنه قد يناقش مسألة السيادة مع نتنياهو. وأوضح الموقع، أن ثمة جهات في إدارة ترامب، تؤيد فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية في إطار اتفاق شامل، مشابه لذلك الذي طُرح ضمن "صفقة القرن" قبل نحو ست سنوات. وأضاف الموقع أن "المفاجئ"، في الأمر، هو أن الضغط لدفع خطوة فرض السيادة قدماً، يأتي من الجانب الأميركي أكثر من الإسرائيلي، وذلك بعد أن عبّر مسؤولون في التيار الإنجيلي عن رغبتهم في المضي بها.

بالمقابل، نقلت القناة 12 العبرية، قول مسؤولين في البيت الأبيض إن موضوعاً إضافياً من المتوقّع أن يناقشه ترامب في لقائه مع نتنياهو، هو الوضع في الضفة الغربية، والخشية من انهيار السلطة الفلسطينية. وترغب إدارة ترامب في دفع خطة إصلاحات جذرية داخل السلطة الفلسطينية، لكن ذلك لن ينجح إذا واصلت إسرائيل خنقها، وفق ما قاله مسؤولون في البيت الأبيض. وتريد الإدارة من إسرائيل اتخاذ خطوات لكبح إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، والإفراج عن مليارات الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها، بل والتوصل إلى تفاهمات معيّنة مع الولايات المتحدة بشأن قضية المستوطنات. ويرى البيت الأبيض أن الفرص المتاحة لإسرائيل في المنطقة (على مستوى التطبيع) هائلة، لكن الضرر الذي لحق بمكانتها الدولية بعد عامين من الحرب كبير أيضاً.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، لم تسمّه القناة العبرية: "علينا أن نساعدهم على تطبيع العلاقات مع بريطانيا قبل أن نساعدهم على تطبيع العلاقات مع السعودية". كما أن إحدى الرسائل التي من المتوقع أن يؤكد عليها ترامب وفريقه أمام نتنياهو خلال الاجتماعات في فلوريدا الأسبوع المقبل، هي أنه يجب عليه الانتقال من عقلية الحرب إلى التفكير في كيفية دفع عملية السلام. وووفقاً للمسؤول الأميركي: "عرضنا أمام نتنياهو كل الفرص والتحديات. الرئيس ترامب مقتنع بأنه يستطيع مساعدته في كل هذه الأمور، لكن ليس إذا استمرت السياسات كما هي الآن".