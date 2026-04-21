لقاء بين الحكومة السورية والكرد في القامشلي وسط دعوات إلى اللامركزية

- شهدت القامشلي لقاءً سياسياً تاريخياً بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكردي، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار وتوسيع المشاركة السياسية، مع التركيز على اللامركزية وحقوق الكرد في سورية. - غريب حسو وصف اللقاء بأنه خطوة إيجابية جديدة، مشيراً إلى ضرورة توسيع الحوار ليشمل جميع الأحزاب السياسية الكردية، والعمل على إصدار قوانين تنظم عمل الأحزاب بحرية وفعالية. - حسن محمد علي أكد على السعي لنظام لا مركزي، مع استمرار التعليم باللغة الكردية، وتمسك "قسد" باستقلاليتها، مع المطالبة بتمثيل الكرد في اللجنة الدستورية السورية.

شهدت مدينة القامشلي، بريف محافظة الحسكة، شمال شرقي سورية، اليوم الثلاثاء، لقاءً سياسياً جمع وفداً مشتركاً من الحكومة السورية والإدارة الذاتية بوفد من المجلس الوطني الكردي، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها، وسط تأكيدات بأهمية الحوار وتوسيع المشاركة السياسية، بالتوازي مع طرح مطالب من جديد تتعلق باللامركزية وحقوق الكرد في سورية.

وترأس وفد الحكومة مدير الشؤون السياسية في محافظة الحسكة، عباس الحسين، حيث عقد اجتماعاً مع رئاسة المجلس الوطني الكردي في القامشلي، ممثلة بمحمد عباس، وبحضور ممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية. وفي هذا السياق، زار وفدٌ سياسي من الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، مقر حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة القامشلي.

وتحدث غريب حسو، الرئيس المشترك للحزب، خلال مؤتمر صحافي، عن أبرز القضايا والملفات التي جرى بحثها خلال اللقاء، قائلاً: "إن هذه الزيارة "ربما تعدّ الأولى من نوعها التي تقوم بها جهة سياسية تابعة للحكومة السورية"، مشيراً إلى أنها شملت لقاءات مع أحزاب سياسية، وواصفاً إياها بأنها "خطوة جديدة وإيجابية" يمكن البناء عليها في المستقبل.

وأضاف حسو أن هذه الخطوة قد تشكل سابقة في تاريخ سورية، ما يدعو إلى التفاؤل، مؤكداً أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى الوضع العام في البلاد وتعدد مكوناتها، مع التشديد على ضرورة توضيح الجوانب القانونية والحقوقية بما يضمن حقوق الجميع. كما شدد على أهمية توسيع هذه اللقاءات لتشمل جميع الأحزاب السياسية الكردية وبقية المكونات، إلى جانب العمل على إصدار قوانين تنظم عمل الأحزاب بما يسمح لها بممارسة نشاطها بحرية وفعالية.

في موازاة ذلك، قال مسؤول مكتب العلاقات في "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، حسن محمد علي، في تصريحات صحافية لوكالة "رووداو"، "إن الكرد في سورية يسعون إلى نظام لا مركزي، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ستصبح شريكاً حقيقياً وجزءاً أساسياً من سورية، مع الحفاظ على خصوصيتها واستقلاليتها". وأشار إلى أن دمشق اتخذت خطوات باتجاه أن تكون "قسد" بمثابة حرس حدود، إلا أن الجهود مستمرة للتوصل إلى حل مشترك، لافتاً إلى أن الخصوصية الكردية ستبقى، لا سيما في محافظة الحسكة التي تضم مكونات متعددة.

وفي ملف التعليم، أكد محمد علي أن التعليم باللغة الكردية سيستمر، مشيراً إلى تقديم برنامج لدمشق يهدف إلى اعتماده من المرحلة الابتدائية حتى الجامعة، مع مناقشة مسألة الاعتراف بالشهادات. كما أوضح أن هناك تمسكاً ببقاء القوات الأمنية والعسكرية في مناطق سيطرة "قسد" تحت إمرة الإدارة الذاتية، إضافة إلى المطالبة بتمثيل الكرد في اللجنة الدستورية، بما يضمن حقوقهم في الدستور السوري الجديد. وأشار إلى أن قائد "قسد" مظلوم عبدي سيعقد اجتماعاً مع المجلس الوطني الكردي وأحزاب أخرى، بهدف تشكيل "مرجعية كردية" موحدة، تمهيداً للتوجه إلى دمشق بصوت واحد.