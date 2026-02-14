لقاءات الشيباني في ميونخ: بحث سبل دعم المسار السياسي في سورية

- اجتمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع أعضاء الكونغرس الأميركي والسيناتورة جين شاهين في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث تم التأكيد على وحدة سورية وسيادتها ودعم الاستقرار. - التقى الشيباني مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، حيث شددوا على أهمية وقف إطلاق النار والاندماج في شمال شرق سورية. - أجرى الشيباني لقاءات مع مسؤولين دوليين، منهم وزير خارجية قطر ورئيس إقليم كردستان العراق، لبحث التعاون الثنائي والاستقرار الإقليمي، وناقش مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ملفات العدالة الانتقالية.

اجتمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم السبت، مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتورة جين شاهين، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. وذكرت وزارة الخارجية السورية عبر "فيسبوك" أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سورية والمنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار.

وشدد الطرفان على ضرورة "الدفع بالمسار السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار، ويخدم تطلعات الشعب السوري، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة". وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، أن الوزير ماركو روبيو التقى، أمس الجمعة، مع الشيباني وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. وأضافت في بيان أن روبيو شدد على أهمية تنفيذ اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وتحقيق الاندماج في شمال شرق سورية، ورحب بالتزام الحكومة السورية بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة.

كما اجتمع الشيباني في ميونخ مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأكد الجانبان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين لتحقيق مصالح مشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، كما بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، وفق وكالة "سانا" السورية الرسمية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أن الشيباني التقى رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني على هامش المؤتمر، حيث شدّد بارزاني على دعم وحدة واستقرار سورية، مؤكداً أن ذلك يشكّل ركيزة أساسية لاستقرار العراق وإقليم كردستان على حدّ سواء. وثمّن بارزاني كذلك الخطوات التي اتخذها الرئيس السوري، أحمد الشرع، معبّراً عن ارتياح كبير للمرسوم الرئاسي الأخير بشأن حقوق الأكراد الذي لاقى ترحيباً واسعاً لدى مختلف مكوّنات الشعب السوري. كما بحث الجانبان أيضاً الوضع الاقتصادي في سورية وملف إعادة الإعمار وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية.

كما أجرى الشيباني لقاءات مع وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزير خارجية دولة الكويت جراح جابر الأحمد الصباح. واجتمع كذلك مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني في ميونخ، وبحث معها ملفات العدالة الانتقالية وسبل محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سورية، وفي مقدمتهم بشار الأسد وعدد من رموز نظامه. ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن اللقاء يُعد الأول من نوعه بين مسؤول سوري ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية، وقد تناول آليات التعاون الممكنة في إطار المساءلة القانونية، ضمن مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.