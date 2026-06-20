لغز مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال جنوبيّ لبنان: أربعة سيناريوهات

- تحقيقات الجيش الإسرائيلي: بعد مقتل أربعة جنود في تفجير دبابة بجنوب لبنان، يدرس الجيش عدة سيناريوهات، منها عبوة ناسفة ضخمة، صاروخ مضاد للدروع، طائرة مسيّرة انتحارية، أو خلل تقني في الدبابة. - احتجاجات الأمهات: تتظاهر 20 أمّاً إسرائيلية أمام منزل رئيس الأركان احتجاجاً على ما وصفوه بالإهمال، مطالبين بوقف التضحية بحياة الجنود في لبنان. - دعوة للتغيير: المحتجات يطالبن القيادة بإيجاد حلول حقيقية بدلاً من تحويل الحدود الشمالية إلى منطقة نزاع مستمرة تستنزف حياة الجنود.

رغم مضيّ ساعات طويلة منذ إعلان جيش الاحتلال أمس الجمعة، مقتل أربعة من جنوده بينهم قائد الكتيبة 52، لم يتوصل حتّى اللحظة إلى السبب الذي أدى إلى تفجير الدبابة في كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبيّ لبنان، وفقاً لما أفاد به موقع "واينت"، اليوم السبت. ولفت الموقع إلى أنه "بسبب ظروف القتال الصعبة في المنطقة التي فُجّرت فيها الدبابة والمخاطر المحتملة التي قد تواجه جنود الاحتلال، فإن الوصول إلى الدبابة التي تضررت غير ممكن؛ إذ لم يُتح حتى هذه الساعة وصول الجهات المعنية التي تعرف كيفية سحب الدبابة من المكان لفهم ما الذي حدث هناك وما الذي تسبب بمقتل الجنود".

سيناريو 1

في البداية، اعتقد جيش الاحتلال أن سبب مقتل جنوده ناجم عن عبوة ناسفة، إلا أن التسبب بمثل الضرر الذي طاول الدبابة يستوجب زرع عبوة يبلغ وزنها مئات الكيلوغرامات، ويتطلب من حزب الله عملية خاصة، وربما أيضاً إخفاقاً في إجراءات الجيش الإسرائيلي ليمكّن زرع عبوة كهذه. وهو ما استبعده الاحتلال في وقتٍ لاحق، عادّاً سيناريو كهذا ذا احتمال منخفض.

سيناريو 2

أمّا الاحتمال الثاني الذي فحصه حسبما أورد "واينت"، فكان صاروخاً مضاداً للدروع متطوراً مثل "كورنيت" الذي دأب حزب الله على استخدامه، على الرغم من أن معطيات أوليّة استبعدت احتمالاً كهذا جزئياً.

سيناريو 3

كذلك فحص الجيش احتمالاً آخر، وهو ما إذا كان حزب الله يمتلك طائرة مسيّرة انتحارية مزودة برأس حربي لصاروخ مضاد للدروع، يمكنه اختراق الدبابة.

سيناريو 4

أما الاحتمال الرابع الذي يحقق فيه الجيش في الأثناء، ولكنه لن يكون قابلاً للفحص بشكل فعلي إلا عندما تتوفر إمكانية الوصول الكامل إلى الدبابة، وربما فقط بعد سحبها، فهو أن سبب ما حدث يعود إلى خلل ما في الدبابة، أدى إلى الانفجار وإلى مقتل الجنود الأربعة ووقوع إصابات أخرى. ما يعني أن يكون السبب إخفاقاً أو عطلاً تقنياً وليس نتيجة هجوم من حزب الله.

تظاهرة أمام منزل زامير احتجاجاً على مقتل الجنود

إلى ذلك، تتظاهر في الأثناء 20 أمّاً إسرائيلية من منظمة "أُمّ يقظة" وأهالي جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام منزل رئيس الأركان، أيال زامير، احتجاجاً على ما وصفه المحتجون بـ"قطاع الإهمال" في لبنان. وقالت روتيم سيون، المتحدثة باسم المحتجين، إن "أربعة جنود إضافيين دفعوا حياتهم ثمناً لشريط التضحية في لبنان. بصفتي أماً لجندي، وطبيبة، ومن تمثل آلاف الأمهات الساهرات، أقول اليوم بصوت واضح: كفى للتفريط بحياة أبنائنا عبثاً"، على ما نقله عنها موقع "واينت".

وأضافت خلال التظاهرة أن "القيادة تُقاس بقدرتها على التوصل إلى الحلول، لا بتحويل الحدود الشمالية إلى آلة حرب معطلة تستنزف دماء أبنائنا. لقد جئنا إلى هنا هذا الصباح لنصرخ صرخة الأمهات اللواتي لا ينمن ليلاً، ولن نصمت حتى يتوقف هذا الإهمال".