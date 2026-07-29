- أقر مجلس الشعب السوري استحداث "لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية" لتحل محل لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، مما أثار جدلاً حول دورها الفعلي في الرقابة على السياسة الخارجية. - تحتفظ اللجنة الجديدة بصلاحيات متابعة عمل وزارة الخارجية والعلاقات البرلمانية الدولية، ودراسة الاتفاقيات، وتقديم التوصيات، مع التركيز على التشريعات الدبلوماسية والقنصلية. - أكد أعضاء المجلس أن استحداث اللجنة جاء بعد مناقشات واسعة، مع بقاء المصادقة على الاتفاقيات الدولية من اختصاص المجلس بكامل أعضائه، مما يعكس التزام المجلس بمواكبة متطلبات المرحلة الانتقالية.

ظلّ الجدل حاضراً في سورية، أمس الثلاثاء، بعد إقرار مجلس الشعب السوري (البرلمان)، استحداث "لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية" ضمن مشروع نظامه الداخلي، لتتولى مهام لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين التي حُذفت من المسودة الأولية لنظام المجلس الداخلي، وهو ما كان قد أثار رفضاً وجدلاً.

وبإقراره للجنة، يرتفع عدد اللجان الدائمة في المجلس إلى 25 لجنة، على أن تحتفظ اللجنة الجديدة بصلاحيات متابعة عمل وزارة الخارجية، والعلاقات البرلمانية الدولية، ودراسة الاتفاقيات ومناقشة السياسة الخارجية ومساءلة وزير الخارجية وتقديم التوصيات إلى المجلس.

وأقرّ المجلس، أمس، استحداث اللجنة، باسم آخر، عقب اعتراضات واسعة لعدد من أعضاء المجلس، بعد إسقاط لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، والذين اعتبروا أن إلغاء اللجنة يُضعف الدور الرقابي للمجلس في الملفات الخارجية.

ويثير الاسم الجديد تساؤلات بشأن الأدوار الموكلة إلى اللجنة، وإن كانت إدارية بحتة، ما قد يضعف رقابتها على السياسة الخارجية للدولة، والاتفاقيات الخارجية المبرمة، خصوصاً في وقت حسّاس ومفصلي يمرّ به البلد والمنطقة. كما يطرح إجراء الإلغاء ثم إعادة إقرار لجنة بتسمية أخرى، تساؤلات بشأن تعزيز إضعاف الدور الرقابي للسلطة التشريعية.

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مقياس الاسم في عمل اللجنة

وأكدت آراء قانونية ونيابية تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن استحداث لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية ضمن النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب السوري يشكل استكمالاً ضرورياً للبنية المؤسسية للمجلس، ويعزّز دوره في متابعة السياسة الخارجية والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن فعالية اللجنة لن تُقاس باسمها، بل بالصلاحيات التي ستُمنح لها وقدرتها على ممارسة رقابة حقيقية على أداء السلطة التنفيذية في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد.

وقال مصدر من أعضاء مجلس الشعب، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن ما أُثير حول حذف اللجنة "فيه مبالغة"، موضحاً أن اللجنة المختصة التي أعدت مسودة النظام الداخلي خلُصت إلى عدم إدراجها قبل عرض المشروع على المجلس، وأن المناقشات البرلمانية شهدت طلبات عديدة لتعديل أسماء اللجان واختصاصاتها، بما في ذلك استحداث لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية.

سامر ضيعي: تغيير الاسم قد يكون شكلياً، لكن يمكن أن يؤدي إلى تضييق دور اللجنة وحصره في الجوانب الفنية

من جهته، اعتبر مدير رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار سامر ضيعي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن إنشاء اللجنة لا يمثل مجرد إضافة تنظيمية، بل استكمالاً ضرورياً للبنية المؤسسية التي يحتاج إليها مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته الدستورية، ولا سيما المصادقة على المعاهدات الدولية ومراقبة الملفات المرتبطة بالعلاقات الخارجية. وأوضح أن اللجان البرلمانية تشكل الأداة الأساسية للدراسة القانونية والسياسية للاتفاقيات الدولية ومتابعة أداء وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، مؤكداً أن غياب لجنة متخصصة كان سيترك المجلس يمتلك صلاحيات دستورية من دون وسيلة مؤسسية لممارستها بصورة فعالة.

وأضاف ضيعي أن المرحلة الانتقالية تمنح هذه اللجنة أهمية مضاعفة، في ظلّ الملفات المطروحة أمام الدولة السورية، مثل إعادة بناء العلاقات الدولية، ورفع العقوبات، وإعادة الإعمار، والاتفاقيات الاقتصادية والأمنية، معتبراً أن هذه القضايا تستوجب رقابة برلمانية حقيقية، لا أن تبقى محصورة بالسلطة التنفيذية أو تُعرض على المجلس للتصديق الشكلي فقط. كما رأى ضيعي أن إعادة إدراج اللجنة بعد النقاشات البرلمانية، تعكس مؤشراً إيجابياً إلى إمكانية تأثير الحوار داخل المجلس في صياغة النظام الداخلي، لكنه شدّد على أن الاختبار الحقيقي يكمن في استقلالية اللجنة وقدرتها على الحصول على المعلومات واستدعاء المسؤولين ونشر تقاريرها.

وفي ما يتعلق بتغيير التسمية، أوضح ضيعي أن الاسم بحد ذاته لا يحدد المركز القانوني للجنة، لأن اختصاصاتها الواردة في النظام الداخلي هي التي ترسم نطاق عملها، إلا أن التسمية تحمل دلالات سياسية وقانونية قد تؤثر لاحقاً في تفسير مهامها، وأشار إلى أن مصطلح "الشؤون الخارجية" أوسع من "الشؤون الدبلوماسية والقنصلية"، إذ يشمل السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والمعاهدات والمنظمات الدولية والدبلوماسية البرلمانية، في حين قد توحي التسمية الجديدة بالتركيز على الجوانب القنصلية والبروتوكولية فقط.

ورأى مدير رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار أن استبدال الاسم قد يكون مجرد تحديث شكلي مع الإبقاء على الصلاحيات السابقة، لكنه حذّر من احتمال أن يؤدي إلى تضييق دور اللجنة وحصره في الجوانب الفنية، داعياً إلى اعتماد تسمية أكثر شمولاً أو الحفاظ على اسم "لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين"، كما لفت إلى أن حذف كلمة "المغتربين" يستوجب الانتباه، نظراً إلى ارتباط ملايين السوريين في الخارج بملفات الوثائق والجنسية والملكية والعودة والحماية القنصلية، مؤكداً أن هذه القضايا يجب أن تبقى ضمن اختصاص اللجنة بصورة واضحة.

وحول الصلاحيات المطلوبة، أكد ضيعي أن فعالية اللجنة تتوقف على منحها أدوات رقابية حقيقية، وفي مقدمتها إلزامية إحالة جميع مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الدولية إليها قبل عرضها على الهيئة العامة، وتمكينها من دراسة آثارها القانونية والسيادية والمالية، واستدعاء وزير الخارجية والمسؤولين المعنيين، والاطلاع المبكر على الاتفاقيات قبل توقيعها النهائي، إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية، ومراجعة موازنة وزارة الخارجية، وتنظيم الدبلوماسية البرلمانية بما يضمن ارتباطها بأهداف تشريعية ورقابية واضحة.

وشدّد الضيعي على أن المرحلة الانتقالية لا ينبغي أن تكون مبرراً لإضعاف الرقابة البرلمانية بحجة سرعة اتخاذ القرار، معتبراً أن الرقابة المؤسسية تمثل ضمانة لشرعية الاتفاقيات والقرارات طويلة الأمد، لا عائقاً أمام إعادة بناء الدولة. وخلص ضيعي إلى أن استحداث اللجنة يمثل تصحيحاً مهماً للمسودة الأولية، لكنه لن يحقق أهدافه ما لم تتحول إلى لجنة فاعلة تمتلك صلاحيات حقيقية في الرقابة على السياسة الخارجية وصناعة القرار، بما يقطع مع الإرث السابق الذي اتسم بضعف الدور الرقابي لمجلس الشعب، لافتاً إلى أن "تقييم اللجنة يجب أن يبقى مشروطاً بنشر النصّ النهائي للنظام الداخلي".

وكان مجلس الشعب قد واصل، الثلاثاء، مناقشة مشروع نظامه الداخلي خلال اليوم الثاني من دورته الاستثنائية، حيث بحث الهيكل التنظيمي للمجلس، وآلية تشكيل اللجان الدائمة، وصلاحيات مكتب الرئاسة، على أن تُستكمل مناقشة مواد المشروع والتصويت عليها في جلسات لاحقة تمهيداً لإقراره باعتباره أول تشريع يصدر عن المجلس في دورته الحالية. وتأتي هذه المناقشات وسط توقعات بأن يشكل النظام الداخلي الجديد الإطار الناظم لعمل المجلس وآليات ممارسته لاختصاصاته خلال المرحلة الانتقالية.

صلاحيات مجلس الشعب

من جهته، قال عضو مجلس الشعب ياسر الشحادة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الحديث عن استحداث لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية "ينطوي على قدر من المبالغة"، موضحاً أن المجلس أقر خلال مناقشاته عدداً من اللجان الجديدة، وليس هذه اللجنة وحدها، من بينها لجان إعادة الإعمار والشهداء والملاحة. وأضاف أن المسودة الأولية للنظام الداخلي لم تتضمن لجنة للشؤون الخارجية، انطلاقاً من رؤية لجنة الإعداد، التي اعتبرت أن مجلس الشعب يضطلع أساساً بمهام تشريعية، إلا أن أغلبية الأعضاء طالبت خلال المناقشات بإضافة اللجنة، إلى جانب لجان أخرى، نظراً لارتباط التشريعات الخاصة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بقضايا السوريين في الخارج، وهو ما انتهى إلى اعتمادها ضمن اللجان الدائمة.

ياسر الشحادة: اختصاص اللجنة يقتصر على دراسة التشريعات المتعلقة بالشؤون الدبلوماسية والقنصلية

وأوضح الشحادة أن اختصاص اللجنة يقتصر على دراسة التشريعات المتعلقة بالشؤون الدبلوماسية والقنصلية، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري حدّد للمجلس صلاحيات رقابية وتشريعية، ولا يمنح أي لجنة دوراً تنفيذياً. وأضاف أن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ليست من اختصاص لجنة بعينها، وإنما تُعرض على مجلس الشعب بكامل أعضائه لإقرار مشاريع القوانين الخاصة بالمصادقة عليها.

ورأى أن مجلس الشعب "منبثق من حسّ بالمسؤولية"، ويسعى إلى مواكبة متطلبات المرحلة الانتقالية من خلال سنّ التشريعات اللازمة وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، مؤكداً أن تنفيذ السياسات يبقى من اختصاص الوزارات والهيئات التنفيذية، بينما يشكّل إقرار القوانين الناظمة لعمل السلك الدبلوماسي والقنصليات مساهمة مهمة من المجلس ولجانه المختصة في تطوير الإطار التشريعي للدولة.