لجنة في الكنيست تصدّق على خطة لتسريع إنتاج صواريخ "حيتس" الاعتراضية

صدّقت اللجنة الوزارية للتسلّح الأمني في الكنيست (البرلمان) على خطة وزارة الأمن الإسرائيلية لتسريع إضافي في إنتاج واسع النطاق لصواريخ منظومة "حيتس" الاعتراضية. ووفقاً لما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الاثنين، فقد دفع وزير الأمن يسرائيل كاتس ومدير عام وزارته أمير برعام بصفقة تسلّح من المتوقع أن تُوقَّع قريباً، وتسمح بزيادة عدد الصواريخ الاعتراضية من نوع "حيتس" بشكل ملحوظ، وذلك من ضمن الاستعدادات لتطورات الحرب المستمرة.

وتختص منظومة "حيتس"، التي تُطوّر بالشراكة مع الوكالة الأميركية للدفاع الصاروخي (MDA)، في إسقاط الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، وتعدها إسرائيل منظومة مهمة لحمايتها من التهديدات الاستراتيجية بعيدة المدى، كما تُعد من بين أهم منظومات الدفاع الجوي الأكثر تقدماً على المستوى العالمي. ويقود برنامج تسريع إنتاج الصواريخ رئيس قسم "حوما" في مديرية تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية موشيه بتال، بالتعاون مع دائرة الميزانيات وأقسام أخرى في وزارة الأمن.

وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة أن الصناعات الجوية الإسرائيلية تُعد المطوّر الرئيسي لمنظومة "حيتس" عبر مصانعها بالتعاون مع شركة "ستارك" في الولايات المتحدة، فضلاً عن مشاركة قطاع "ألتا" في الصناعات الجوية وشركات "إلبيت سيستيمز" و"تومير" و"رافائيل". وتُعد الوكالة الأميركية (MDA) الشريك الرئيسي في إنتاج وتصنيع المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية الثلاث (القبة الحديدية، مقلاع داود، وحيتس 2-3)، فيما يضمن التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة تفوّق الأولى التكنولوجي في مجال الدفاع الجوي.

في غضون ذلك، قال كاتس إن "تسريع إنتاج صواريخ الاعتراض من نوع حيتس على نطاق واسع يزيد بشكل ملحوظ كمية الصواريخ المنتجة شهرياً، ويعزز طبقة الدفاع العليا لإسرائيل ضد التهديدات الباليستية من إيران ووكلائها"، مشدداً على أن "لإسرائيل ما يكفي من الصواريخ لحماية مواطنيها، والخطوة الحالية تهدف إلى ضمان استمرار حرية الحركة والمدة الزمنية المطلوبة".

أمّا المدير العام لوزارة الأمن أمير برعام، فقال إن وزارة الأمن تعمل منذ العام الماضي، وبشكل أكبر منذ حرب يونيو/حزيران الماضي، وفق خطة طوارئ لزيادة وتيرة إنتاج منظومات الدفاع متعددة الطبقات وعلى رأسها منظومة حيتس، وأضاف أن "الإجراءات التي قمنا بها مسبقاً، بالتعاون مع الصناعات الدفاعية، هي التي توفر اليوم مدة زمنية إضافية للجيش". واعتبر أن "موافقة اللجنة الوزارية (اللجنة المسؤولة عن إقرار خطط التطوير والتجهيز الخاصة بمنظومة الأمن) ستتيح لنا تمويل الإجراءات التي نفذناها بالفعل وتحسين الجاهزية للأشهر المقبلة".