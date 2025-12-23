- أنهت لجنة الدفاع الوطني في البرلمان الجزائري التعديلات على مسودة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، تمهيدًا للتصويت عليه في جلسة عامة، مما يعكس نضال الشعب الجزائري ويمهد لفتح صفحة جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية. - تم إعداد القانون بمشاركة جميع الكتل البرلمانية، ويتضمن خمسة فصول و27 مادة تركز على تجريم الإشادة بالاستعمار الفرنسي وتثبيت ثلاثية الاعتراف والاعتذار والتعويض، مع التأكيد على أن الجرائم الاستعمارية لا تسقط بالتقادم. - يعكس القانون إرادة الأمة الجزائرية، حيث جاء بمبادرة من نواب الشعب، ويعيد ملف الذاكرة إلى صلب العلاقات الجزائرية الفرنسية، مشجعًا على تسوية عادلة لملف الذاكرة.

أنهت لجنة الدفاع الوطني في البرلمان الجزائري إدخال تعديلات طفيفة على مسودة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي تمهيدا لعرضه على التصويت غدا الأربعاء، في جلسة عامة يُتوقع أن تكون "تاريخية"، نظرا لرمزية هذا القانون الذي ظل مطلبا سياسيا ومدنيا منذ عام 1984. وقال عضو لجنة الصياغة بلخير زكرياء، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه خطوة تاريخية وحدث غير مسبوق، ولا يخفى أن المشروع طُرح في عهدات نيابية سابقة، كان آخرها خلال العهدة التشريعية التاسعة عام 2021"، معتبرا أن "ما تحقق اليوم مكسب وطني كبير، له خلفيات نضالية وانتصار لحقوق الشعب الجزائري، ويمهد لإغلاق ملف الذاكرة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية".

وأوضح زكرياء أن مسار إعداد القانون قام على إشراك جميع الكتل البرلمانية، على اختلاف توجهاتها ومواقفها، باعتبارها تمثل مختلف شرائح المجتمع والطيف السياسي الوطني، من دون أن ينفرد به تيار أو تكتل بعينه. وأضاف أن الهدف كان "صياغة القانون تحت سقف الإجماع الوطني الذي لا يختلف عليه الجزائريون مهما تباينت توجهاتهم"، مشددا على أن هذا الإجماع "بحد ذاته رسالة سياسية تعزز الجبهة الداخلية، وتوجه أيضا إلى فرنسا لتأكيد وحدة الموقف الجزائري في ملف الذاكرة".

وكان البرلمان قد شكّل، في فبراير/ شباط الماضي، لجنة تضم ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية، برئاسة رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، وعملت اللجنة على مدى نحو أربعة أشهر، استمعت خلالها إلى خبراء قانونيين وحقوقيين ومؤرخين وشخصيات وطنية، بهدف التوصل إلى صياغة متوازنة لمقترح القانون. وقال زكرياء إن اللجنة "حرصت على أن يكون النص في مستوى القضية الوطنية، وعلى قدر المسؤولية السياسية والتطلع الشعبي والإجماع القائم حوله".

وأشار النائب عن حركة مجتمع السلم، وهي من أحزاب المعارضة، إلى أن الحكومة أبدت ملاحظات وتحفظات على المسودة التمهيدية، شملت مراجعات وتقليصا لبعض المواد، "وفق ما تقتضيه الحاجة والاجتهاد السياسي"، لافتا إلى أن الصيغة النهائية تتضمن خمسة فصول و27 مادة، تشمل التجريم والآليات والوسائل التي تمكّن الدولة الجزائرية من استعادة حقوقها التاريخية.

وأكد زكرياء أن اللجنة شددت على مسألتين أساسيتين: الأولى أن الجرائم الاستعمارية لا تسقط بالتقادم، والثانية تثبيت ثلاثية الاعتراف والاعتذار والتعويض، باعتبارها مطالب قانونية لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف سياسي. وأضاف أن القانون يتضمن أيضا تجريم الإشادة بالاستعمار الفرنسي أو تمجيده أو التماهي معه، "والقطع مع الذهنية والأفكار الكولونيالية".

وبرأي عضو لجنة الصياغة، يحمل القانون رسالة سياسية إضافية لا تقل أهمية، إذ "لم تأت المبادرة من الحكومة، بل من نواب الشعب، ما يعني أنها تعبير عن إرادة الأمة الجزائرية قبل أن تكون مطلبا رسميا للدولة"، وهو ما يمنحه، بحسبه، "طابعا إلزاميا تجاه مختلف مؤسسات الدولة". كما اعتبر أن مناقشة المشروع داخل لجنة الدفاع الوطني، وليس لجنة أخرى، "رسالة واضحة بأن القانون مرتبط بمفهوم الدفاع عن الحقوق الوطنية، وهو مفهوم لا يقتصر على المؤسسة العسكرية، بل يشمل مختلف منظومات حماية السيادة والحقوق التاريخية".

وردا على سؤال حول انعكاسات القانون على العلاقات الجزائرية الفرنسية، قال زكرياء إن "هذا النص يعيد ملف الذاكرة إلى صلب العلاقة بين البلدين"، مؤكدا أن "أي حديث عن مستقبل طبيعي للعلاقات لا يمكن أن يتجاهل جراح الماضي". وأضاف أن "الفرنسيين يريدون علاقة مستقبلية بلا ماض، لكن الجزائر لا تستطيع تجاوز الذاكرة تحت أي عنوان"، معتبرا أن الحسم القانوني الجزائري "قد يشجع الأطراف العاقلة داخل المشهد السياسي الفرنسي على المبادرة إلى تسوية عادلة لملف الذاكرة".