لجنة تحقيق دولية: تخوفات من توسع العنف بعد تكثيف إسرائيل قصف سورية

- أشار باولو سيرجيو بينهيرو إلى تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، مما أدى إلى دمار وضحايا مدنيين، وتحدث عن تعثر اتفاق 10 آذار والاشتباكات في السويداء. - أكد بينهيرو على أهمية دمج جميع المناطق السورية في دولة موحدة وآمنة، مشددًا على ضرورة بيئة سياسية مستقرة لمعالجة الانتهاكات، وأهمية إشراك العائلات في البحث عن المفقودين. - فضل عبد الغني أكد على دقة التقرير وتعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع لجنة التحقيق، مشيرًا إلى تحسن التعاون مع السلطات السورية وأهمية توثيق الانتهاكات الإسرائيلية.

قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، باولو سيرجيو بينهيرو، اليوم الثلاثاء، في تقريره الشفوي الذي قدّمه خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، إن إسرائيل كثّفت غاراتها الجوية على دمشق وحمص واللاذقية وتدمر، ما تسبب بدمار وضحايا مدنيين، مضيفاً أنها "استمرت في انتهاك السيادة السورية واحتلال أراضٍ جديدة جنوباً".

وأشار بينهيرو إلى أن اتفاق 10 آذار بين السلطات وقوات "سوريا الديمقراطية الديمقراطية" متعثر، وأن الاشتباكات الأخيرة "تثير المخاوف من انفجار جديد للعنف في ظل بقاء آلاف العناصر من داعش قيد الاحتجاز". كما لفت إلى أن مواجهات اندلعت بين الدروز والبدو في السويداء في يوليو/ تموز الفائت، "تسببت في نزوح نحو 200 ألف مدني وسقوط مئات القتلى والجرحى"، مؤكداً أن وزير العدل شكّل لجنة تحقيق "أكدت استقلاليتها" وأعلن عن توقيف عناصر متورطين.

وأضاف أن سورية "بعد عقود من الديكتاتورية الوحشية شهدت قبل تسعة أشهر موجة جديدة من التطلعات نحو السلام والعدالة"، موضحاً أن زيارته الأخيرة إلى سورية أظهرت أن "هذه الآمال ما زالت حيّة لدى كثيرين". وبيّن بينهيرو أن "مستقبل سورية يتوقف على دمج جميع مناطقها ومجتمعاتها المتنوعة في دولة موحّدة وآمنة تحترم الحقوق"، مشدداً على أن ذلك يتطلب "بيئة سياسية وأمنية مستقرة بما يكفي لمعالجة جذور المظالم والانتهاكات". وأوضح أنه التقى وزير العدل الذي أكد له أن هناك "جهوداً تُبذل لضمان أن حالات الاعتقال تتم بإشراف قضائي، وأن المحتجزين يتمكنون من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم"، وهو ما وصفه بينهيرو بأنه "تأكيد رحّبنا به وسنتابعه عن كثب".

كما أشار إلى لقاءات أجرتها اللجنة مع "الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين" وأعضاء من "هيئة العدالة الانتقالية"، مؤكداً ضرورة أن تكون العائلات التي بحثت بلا كلل عن أحبائها المفقودين "في صلب هذه العملية ليس فقط كمستفيدين بل كمشاركين فاعلين، مع الاستفادة من التجارب المماثلة في المنطقة وخارجها".

من جهته، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه قابل لجنة التحقيق الدولية في زيارتها الأخيرة إلى سورية، وناقش معها العديد من النقاط التي وردت في التقرير، مضيفاً: "أصدرنا بياناً ونشرنا صوراً عن المقابلة أيضاً. أعتقد أن الذي ورد في التقرير دقيق وصحيح تماماً، ونحن شركاء في مختلف تقارير اللجنة ونزودها بالمعلومات والبيانات".

ورأى عبد الغني أن هناك "تحسناً بالاجتماع مع وزير العدل"، مشيراً إلى أن "السلطات السورية تفتح أبوابها أمام اللجنة لتلتقي مع الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، وهذه خطوات في الاتجاه الصحيح"، مضيفاً أن "الاجتماع مع الهيئات الخاصة بالمفقودين والعدالة الانتقالية أيضاً خطوة صحيحة".

وأكد أن تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية "أمر مهم"، لكنه اعتبر أن اللجنة "لديها حالة من الضعف في توثيق هذه الانتهاكات"، قائلاً: "طالبناها بذلك، وإدانتها ضرورية لأنها جرائم احتلال واعتداء على السيادة، وهناك تقصير في الحقيقة بعمل اللجنة على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية".

وأوضح عبد الغني أن الشبكة طالبت الحكومة السورية "بأن تسمح للجنة بدخول السويداء والتحقيق في الانتهاكات التي وردت"، مبيناً أنه يمكن للجنة أن تبدأ "بالتحقيق مع النازحين من أبناء السويداء الذين نزحوا إلى خارج المحافظة، ومن ثم الدخول للتحقيق داخلها"، مشيراً إلى أن هذا النقاش جرى مع اللجنة "ضمن مكتبنا في دمشق".