- تحديات أمنية تعيق التحقيق: تواجه لجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء صعوبات أمنية ولوجستية تعرقل دخولها إلى المدينة، لكنها جمعت شهادات مباشرة وتواصل عملها باستقلالية وشفافية. - مواجهات دامية واتهامات بانتهاكات: شهدت السويداء مواجهات عنيفة بين مجموعات محلية والقوات الحكومية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ونزوح عائلات، وسط اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة. - تشكيل لجنة للتحقيق والمساءلة: أنشأت الحكومة السورية لجنة للتحقيق في الأحداث، تهدف إلى توثيق الانتهاكات وتحديد المسؤوليات، مع تقديم توصيات لمنع تكرارها مستقبلاً.

قال المتحدث باسم لجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء جنوبي سورية، عمار عز الدين، إن وزير الدفاع مرهب أبو قصرة "قدّم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها"، مؤكداً أنها تعمل باستقلالية تامة ووفق معايير مهنية ووطنية، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضح عز الدين أن الفريق الميداني "لم يتمكن حتى الآن من دخول المدينة بسبب تحديات أمنية، لكنه تمكن من جمع شهادات مباشرة من داخلها"، مشيراً إلى أن اللجنة ستحتفظ بنتائج عملها لحين اكتمال التحقيق وإعداد تقرير شامل يوضح حقيقة ما جرى. وأكد أن اللجنة مستمرة في عملها، ولن تتأثر بالعقبات التي تواجهها، حرصاً على الوصول إلى الحقيقة وتقديمها للرأي العام بكل شفافية ومسؤولية.

وفي حديثٍ لـ"العربي الجديد"، قال عز الدين إن التحديات الأمنية واللوجستية ما تزال تعيق عمل اللجنة، مشيراً إلى أن "العديد من قضايا التوثيق الحيوية المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لا تزال معلقة، إذ لم يتمكن فريق اللجنة من الوصول الميداني إلى داخل محافظة السويداء حتى الآن".

ولفت المتحدث باسم اللجنة إلى "وجود عدد كبير من الانتهاكات التي امتدت عبر مساحات جغرافية واسعة، وعدد ضخم من مرتكبي هذه الانتهاكات"، موضحاً أن استكمال الملفات الحيوية يعد أساسياً لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها اللجنة، والمتمثلة في كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات، ومساءلة المتورطين، ووضع توصيات وقائية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.

وشهدت محافظة السويداء في يوليو/تموز الفائت مواجهات دامية بين مجموعات مسلحة محلية وعناصر من القوات الحكومية، على خلفية اعتقالات وعمليات خطف متبادلة بين أبناء المحافظة وعشائر من البدو في ريفها الشرقي. تطوّرت الاشتباكات سريعاً إلى مواجهات عنيفة داخل المدينة وريفها، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون، ودفعت مئات العائلات إلى النزوح. وقد تدخلت قوات من الجيش السوري في محاولة لفرض السيطرة، ما زاد من حدة التوتر، وترافق ذلك مع اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، الأمر الذي أثار موجة استنكار محلية ودولية ودفع إلى المطالبة بتحقيق شفاف ومستقل.

وفي أعقاب تلك التطورات، شكّلت الحكومة السورية "اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء"، برئاسة القاضي فادي عواد وعضوية عدد من القضاة والضباط والخبراء القانونيين، بهدف الكشف عن ملابسات ما جرى، وتوثيق الانتهاكات، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، تمهيداً لإحالة المتورطين إلى القضاء. وتضطلع اللجنة بمهام جمع الأدلة والشهادات من الضحايا والشهود، وإعداد تقرير شامل يعرض الحقائق للرأي العام، إلى جانب وضع توصيات وقائية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً، في إطار مسار وطني للعدالة والمصالحة.