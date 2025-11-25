لبيد يتقدّم بمقترح للتصويت على خطة ترامب في الكنيست الأسبوع المقبل

- يائير لبيد يعتزم طرح مقترح قانوني في الكنيست لدعم خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة، مشيدًا بجهود ترامب في تحرير الأسرى الإسرائيليين وتوقع دعم الكتل البرلمانية للمقترح. - خطة ترامب تتضمن نزع سلاح غزة، عفوًا لأعضاء حماس، إنشاء حكومة انتقالية تحت إشراف "مجلس السلام"، ونشر قوة استقرار دولية، مع انسحاب إسرائيلي تدريجي وآلية مساعدات لإعادة الإعمار. - التصويت على الخطة قد يسبب توترًا داخل الائتلاف الحاكم، حيث يتعارض مع مواقف اليمين بشأن الأسرى والقوات الأجنبية والمسار السياسي نحو دولة فلسطينية.

أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، أنه سيطرح أمام الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع المقبل، مقترحاً قانونياً للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، يقضي باعتماد خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لـ"إنهاء الصراع الشامل في غزة". وفي بيان له، قال لبيد إن "الشعب الإسرائيلي بأسره مدين بالشكر للرئيس ترامب على قيادته صفقة جريئة لتحرير الأسرى الإسرائيليين"، مضيفاً "ندعم الرئيس ترامب وجهوده لتنفيذ مراحل الخطة"، معرباً عن توقعه بأن تدعم جميع الكتل البرلمانية المقترح القانوني الذي ينوي طرحه.

وعلى الرغم من أن حكومة بنيامين نتنياهو أعلنت مسبقاً موافقتها على الخطة، التي على أساسها دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في غزة، وأطلقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء ومعظم جثث القتلى التي كانت تحتجزها، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين من سجونها؛ فإنّ مبادرة لبيد من شأنها أن تجعل التصويت مُلزماً ببنود الخطة.

يُذكر أن خطة ترامب تشمل سلسلة من البنود السياسية والأمنية والاقتصادية التي تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع في غزة وفتح مسار دولي واسع يقوده "مجلس السلام" الذي سيتولاه ترامب. وتتضمن هذه البنود؛ نزع سلاح قطاع غزة، ومنح عفو لأعضاء حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الذين يتخلّون عن سلاحهم وتوفير ممرّ آمن لمن يختار مغادرة القطاع، وإنشاء حكومة انتقالية تكنوقراطية في غزة تعمل تحت إشراف هيئة دولية جديدة باسم "مجلس السلام" برئاسة ترامب وبمشاركة أطراف أخرى، ونشر قوة استقرار دولية تنسّق مع إسرائيل ومصر وجهات إقليمية لأغراض تأمين الحدود ونزع سلاح القطاع، وانسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من غزة، وفقاً لتقدم عملية نزع السلاح وتوفير الاستقرار على الأرض، وآلية مساعدات واسعة لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات دولية، ومساراً سياسياً مستقبلياً قد يؤدي، ضمن شروط محددة، إلى دولة فلسطينية.

وفي حال صوّت الائتلاف الحاكم ضد الخطة، فقد يُنظر إلى ذلك بوصفه رفضاً لتحرك يقوده ترامب، الحليف الأبرز لحكومة نتنياهو، وهو ما قد يفاقم التوتر داخل الائتلاف. أمّا التصويت لصالحها، فقد يضع نتنياهو ومعسكره اليميني في مواجهة مع قواعدهم، نظراً لتعارض بنود الخطة مع مواقف اليمين في قضايا حساسة مثل إطلاق الأسرى، ونشر قوات أجنبية في غزة، والمسار السياسي الذي قد يفتح الباب أمام دولة فلسطينية مستقبلاً.