لبيد: الاتفاق مع إيران كارثة وحكومة نتنياهو فشلت بحروبها

- وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران بأنه "كارثة"، مشيراً إلى فشل حكومة نتنياهو في إدارة الحروب بالمنطقة، وغياب إسرائيل عن طاولة المفاوضات. - أشار موقع "أكسيوس" إلى اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لإيران ببيع النفط، واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي. - انتقد لبيد حكومة نتنياهو لفشلها المتكرر في تحقيق أهدافها في غزة ولبنان وإيران، واصفاً نتنياهو بأنه مُنهك ومحاط بأشخاص غير مؤهلين.

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد، اليوم الاثنين، الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بأنه "كارثة"، مشيراً إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في حروبها بالمنطقة. وقال لبيد في مؤتمر صحافي في مبنى الكنيست: "الاتفاق المُبرم مع إيران كارثة، وكانت الإدارة السياسية للحدث برمته في غاية السوء، ولقد حدث كل ما كان ينبغي ألا يحدث".

وأضاف أن "الأسوأ من وجهة نظر إسرائيل، هو أن هذا الاتفاق كُتب في غيابنا عن طاولة المفاوضات". والأحد، أورد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين، ادعاءات تفيد بأن واشنطن وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لطهران ببيع النفط، واستئناف مفاوضات لتقييد البرنامج النووي الإيراني.

ومساء السبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله. وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الثامن من إبريل/ نيسان.

ومهاجماً حكومة نتنياهو، قال لبيد: "مراراً وتكراراً، تضع حكومة نتنياهو أهدافاً وتفشل في تحقيقها، لقد فشلت في الحرب على غزة، وفي لبنان، وفي إيران". ووصف لبيد نتنياهو بأنه "رجلٌ يتمتع بمواهب، لكنه تقدم في السن وأنهكه التعب، وهو مُحاطٌ بأشخاصٍ غير مؤهلين لإدارة دولة". وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية: "لم تكن دولة إسرائيل هي التي فشلت في إيران ولبنان وغزة، بل كانت الحكومة".

(الأناضول)