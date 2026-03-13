لبنان | 8 شهداء بغارة على صيدا والاحتلال يتوعد بتوسعة العمليات

بيروت

حيفا

13 مارس 2026   |  آخر تحديث: 13:20 (توقيت القدس)
+ الخط -

تتواصل التطورات الميدانية والسياسية بوتيرة متسارعة في لبنان مع توسّع الغارات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من البلاد، لا سيما في العاصمة بيروت وضاحيتها، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انزلاق المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة. فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ موجة من الضربات ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنحاء بيروت.

وفي ظل التصعيد العسكري، تتزايد التحذيرات الدولية من التداعيات الإنسانية للهجمات، بعدما عبّرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب عن "قلقها البالغ" من تقارير تحدثت عن استهداف نازحين في بيروت وسقوط شهداء وجرحى من جراء ذلك. وأكدت المنظمة أن المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب ألا يكونوا أهدافاً للعمليات العسكرية، فيما تتعرض البنية الاجتماعية والخدماتية في لبنان لضغوط متزايدة نتيجة موجات النزوح المتصاعدة.

على الصعيد الداخلي، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حكومته تعمل "على مدار الساعة" لوقف الحرب، مشدداً على أن اللبنانيين يدفعون ثمن حرب لم يختاروها. وأكد سلام أنه لا تراجع عن موقف الحكومة باستعادة قرار الحرب والسلم، داعياً إلى إنهاء ما وصفه بـ"مغامرة الإسناد الجديدة" التي قال إن لبنان لم يجن منها سوى مزيد من الدمار والتهجير وسقوط الضحايا، معبّراً عن ثقته بأن اللبنانيين لن ينجروا وراء ما وصفها بالأخبار المختلقة التي تُنشر في ظل أجواء التوتر.

في المقابل، تشير مؤشرات سياسية وعسكرية في إسرائيل إلى اتجاه نحو تصعيد أكبر في المواجهة، إذ بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) إمكانية تكثيف العدوان على لبنان، بما في ذلك تنفيذ عمليات برية داخل الأراضي اللبنانية قد تبدأ خلال أسبوع. ووفق تسريبات إعلامية إسرائيلية، يُجرى نقاش داخل المؤسسة الأمنية حول توسيع نطاق العمليات حتى نهر الليطاني بذريعة نشاط حزب الله في المنطقة، ما يعزز المخاوف من توسّع الحرب إلى مرحلة أكثر شمولاً في الأيام المقبلة.

"العربي الجديد" يتابع العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

01:19 pm

بيروت
الاحتلال يوجه إنذاراً عاجلاً لسكان العباسية في صور

وجه جيش الاحتلال إنذاراً عاجلاً إلى سكان العباسية في صور جنوبيّ لبنان مهدداً بقصف مبانٍ فيها.

1:16 PM

حيفا
مصابان في الجليل الغربي جراء قصف من لبنان

أفادت فرق الإسعاف الإسرائيلية، أن طواقمها تعاملت مع إصابتين طفيفتين في مستوطنتي كابري وشومرا، في الجليل الغربي، جراء رشقة صاروخية لحزب الله من الأراضي اللبنانية. وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن إصابة مباشرة لمبنى في كابري، أسفرت عن جرح سيدة جرحاً طفيفاً، فيما تسببت موجة انفجارات في شومرا، بطنين في الأذنين لرجل. 

12:47 pm

بيروت
8 شهداء في غارة على صيدا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد ثمانية لبنانيين وإصابة تسعة آخرين بجروح في الغارة الإسرائيلية على الفوار في صيدا.

12:44 PM
وصول غوتيريس إلى لبنان في "زيارة تضامن"

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، أنه وصل إلى بيروت في "زيارة تضامن" مع لبنان. وقال غوتيريس على "إكس": "وصلت للتو إلى بيروت في زيارة تضامن مع الشعب اللبناني. لم يختر هذه الحرب بل تم جرّه إليها. لن أدخر لا أنا ولا الأمم المتحدة أي جهد في السعي لمستقبل سلمي يستحقه لبنان وهذه المنطقة بشدّة".

11:23 AM

حيفا
كاتس عن قصف جسر في لبنان: هذه مجرد البداية

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس تقييماً للوضع في "الكرياه"، (مقر وزارة الأمن وهيئة الأركان) في تل أبيب، وتطرّق إلى قصف جيش الاحتلال جسراً فوق نهر الليطاني. وقال كاتس: "هذه مجرد البداية. حكومة لبنان، التي ضلّلت ولم تفِ بالتزامها بنزع سلاح حزب الله، ستدفع ثمناً متزايداً من خلال استهداف البنى التحتية وخسارة الأراضي، إلى حين تنفيذ الالتزام المركزي بنزع سلاح حزب الله".

11:22 AM

حيفا
الاحتلال يزعم القضاء على قائد منظومة صواريخ جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قوات الفرقة 146 تعمل في قطاع غرب جنوب لبنان، ضمن "مهمة الدفاع الأمامية"، على حد وصفه، لتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله، وادّعى أن القوات استهدفت في عملياتها "نحو 400 هدف بالقصف المدفعي، حيث دمّرت القوات منصّات إطلاق صواريخ، ووسائل استطلاع، ومستودع وسائل قتالية ومباني كانت تُستخدم من قبل حزب الله"، كما "تم القضاء" على عدد من عناصر الحزب، "ومن بينهم قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في المنطقة".

10:30 am

طهران
قصف إسرائيلي على بلدة يحمر الشقيف

تعرّضت بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية، جنوبيّ لبنان، إلى قصف إسرائيلي.

09:43 am

بيروت
غارة إسرائيلية على بلدة المجادل

شنّ طيران الاحتلال غارة على بلدة المجادل في قضاء صور جنوبيّ لبنان.

09:39 am

أستراليا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين بيروت

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إنها وجّهت بمغادرة المسؤولين الأستراليين غير الأساسيين العاملين في لبنان نظراً لتدهور الوضع الأمني.

9:37 AM
إسبانيا قلقة من التدهور الخطير في لبنان

أعربت إسبانيا عن قلقها الشديد إزاء تدهور الأوضاع في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، داعية إلى "وقف العنف" واحترام سيادة البلاد. وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان مساء أمس الخميس، إن "الحكومة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التدهور الخطير للوضع في لبنان"، مشيرة إلى أنها تقدر جهود الحكومة اللبنانية "لتحقيق احتكار الدولة لاستخدام القوة".

التفاصيل عبر الرابط:

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بروكسل، 23 يناير 2026 (جوناثان را/ Getty)
أخبار
التحديثات الحية

إسبانيا قلقة من التدهور الخطير في لبنان

09:36 am

طهران
استهداف بلدة الخيام

استهدف طيران الاحتلال بلدة الخيام جنوبيّ لبنان.

09:30 am

طهران
إنذار إلى سكان أحياء في الضاحية الجنوبية

أنذر جيش الاحتلال سكان حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطات الغدير والشياح ضمن الضاحية الجنوبية لبيروت.

09:29 am

بيروت
غارات إسرائيلية على الهرمل

شنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات على الهرمل شرقيّ لبنان.

08:50 am

بيروت
غارة على منطقة الفوار في صيدا

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة الفوار في صيدا.

08:34 am

القدس المحتلة
جيش الاحتلال يستهدف جسر الزرارية فوق نهر الليطاني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف جسر الزرارية فوق نهر الليطاني في لبنان.

07:49 am

بيروت
غارة على شقة سكنية في النبعة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على شقة سكنية في النبعة بمنطقة برج حمود في ضواحي بيروت.

07:47 am

بيروت
شهيد باستهداف سيارة على طريق الشعيتية

استشهد شخص جراء قصف مسيّرة إسرائيلية مركبة على طريق الشعيتية.

07:45 am

بيروت
شهداء بغارة في البقاع الأوسط

شن طيران الاحتلال غارة على شقة سكنية في منطقة بر الياس في البقاع الأوسط، استهدفت مسؤول "الجماعة الإسلامية" يوسف الداهوك، ما أدى إلى إصابته واستشهاد نجليه عبد الرحمن ومصعب إضافة إلى إصابتين حرجتين، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

06:05 am

جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر من حزب الله في بيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة، في بيان، أن غارة جوية استهدفت أحد عناصر حزب الله في بيروت. 

04:22 am

بيروت
شهيد في غارة إسرائيلية على منطقة الجناح

أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخص في الغارة الإسرائيلية على مركبة في منطقة الجناح بالضاحية الجنوبية لبيروت.

01:38 am

بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة الجناح في بيروت

استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة الجناح في بيروت.

01:09 am

الدوحة
قطر تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

‏أدانت الخارجية القطرية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وعدّتها انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم (1701).

‏ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وحملها على احترام المواثيق والقوانين الدولية، مؤكدة موقف دولة قطر الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزز استقرارها وازدهارها.

01:06 am

بيروت
غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

12:30 am

القدس المحتلة
إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق نحو 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية.

12:27 am

القدس المحتلة
مصادر إسرائيلية: المعركة مع حزب الله منفصلة عن حرب إيران

نقل موقع "واينت" الإسرائيلي عن مصادر في المؤسسة الأمنية قولها إن المعركة مع حزب الله قد تستمر حتى بعد انتهاء الحرب مع إيران في حال توقفت المواجهة مع طهران قريباً. وأوضحت المصادر أن القتال في الجبهة الشمالية يتركز حالياً بشكل أساسي على الدفاع، في ظل قرار الجيش الإسرائيلي إبقاء السكان في بلداتهم وعدم إجلائهم. وأضافت أن هناك ما وصفته بـ"فرصة نادرة" لتهيئة الظروف التي قد تقود إلى نزع سلاح حزب الله، لكنها أشارت إلى أن تحقيق ذلك يحتاج إلى وقت وإلى قدرات نارية أكبر، وهي قدرات موجهة حالياً إلى الجهد العسكري ضد إيران.

12:27 am

بيروت
حزب الله يعلن استهداف ثكنتي شراغا ويفتاح بمسيّرات انقضاضية

أعلن حزب الله أنه هاجم ثكنتي شراغا ويفتاح التابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسراب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

12:26 am

القدس المحتلة
القناة 14: نتنياهو يدرس إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، المعروف إعلامياً باسم "اتفاق الغاز"، والذي وقع خلال فترة حكومتي نفتالي بينيت ويئير لبيد. وذكرت القناة أن الخطوة المحتملة تبحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ظل التطورات العسكرية الجارية في المواجهة مع حزب الله. وأضافت أن القرار النهائي بشأن إلغاء الاتفاق سيعتمد إلى حد كبير على التطورات الميدانية، وسيُحسم بتفاهم مشترك بين نتنياهو وترامب.

12:22 AM
أبرز تطورات الحرب على جبهة لبنان يوم أمس الخميس
  • المنظمة الدولية للهجرة تبدي قلقها من استهداف نازحين في بيروت
  • حركة نزوح كثيفة جنوبي الزهراني
  • إنذار إسرائيلي جديد إلى سكان بيروت
  • جيش الاحتلال: بدأنا ضربات ضد حزب الله في أنحاء بيروت
  • 60 طناً من المساعدات الفرنسية تصل إلى بيروت
  • تركيا تتضامن مع لبنان وتدين الهجمات الإسرائيلية
  • أكثر من 680 شهيداً وما يزيد عن 820 ألف نازح في لبنان
  • تحرّك رسمي إثر بيان "مريب" يلوّح بانشقاقات في الجيش اللبناني
