لبنان | 8 شهداء بغارة على صيدا والاحتلال يتوعد بتوسعة العمليات

وجه جيش الاحتلال إنذاراً عاجلاً إلى سكان العباسية في صور جنوبيّ لبنان مهدداً بقصف مبانٍ فيها.
تتواصل التطورات الميدانية والسياسية بوتيرة متسارعة في لبنان مع توسّع الغارات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من البلاد، لا سيما في العاصمة بيروت وضاحيتها، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انزلاق المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة. فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ موجة من الضربات ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنحاء بيروت.
وفي ظل التصعيد العسكري، تتزايد التحذيرات الدولية من التداعيات الإنسانية للهجمات، بعدما عبّرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب عن "قلقها البالغ" من تقارير تحدثت عن استهداف نازحين في بيروت وسقوط شهداء وجرحى من جراء ذلك. وأكدت المنظمة أن المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب ألا يكونوا أهدافاً للعمليات العسكرية، فيما تتعرض البنية الاجتماعية والخدماتية في لبنان لضغوط متزايدة نتيجة موجات النزوح المتصاعدة.
على الصعيد الداخلي، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حكومته تعمل "على مدار الساعة" لوقف الحرب، مشدداً على أن اللبنانيين يدفعون ثمن حرب لم يختاروها. وأكد سلام أنه لا تراجع عن موقف الحكومة باستعادة قرار الحرب والسلم، داعياً إلى إنهاء ما وصفه بـ"مغامرة الإسناد الجديدة" التي قال إن لبنان لم يجن منها سوى مزيد من الدمار والتهجير وسقوط الضحايا، معبّراً عن ثقته بأن اللبنانيين لن ينجروا وراء ما وصفها بالأخبار المختلقة التي تُنشر في ظل أجواء التوتر.
في المقابل، تشير مؤشرات سياسية وعسكرية في إسرائيل إلى اتجاه نحو تصعيد أكبر في المواجهة، إذ بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) إمكانية تكثيف العدوان على لبنان، بما في ذلك تنفيذ عمليات برية داخل الأراضي اللبنانية قد تبدأ خلال أسبوع. ووفق تسريبات إعلامية إسرائيلية، يُجرى نقاش داخل المؤسسة الأمنية حول توسيع نطاق العمليات حتى نهر الليطاني بذريعة نشاط حزب الله في المنطقة، ما يعزز المخاوف من توسّع الحرب إلى مرحلة أكثر شمولاً في الأيام المقبلة.
أفادت فرق الإسعاف الإسرائيلية، أن طواقمها تعاملت مع إصابتين طفيفتين في مستوطنتي كابري وشومرا، في الجليل الغربي، جراء رشقة صاروخية لحزب الله من الأراضي اللبنانية. وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن إصابة مباشرة لمبنى في كابري، أسفرت عن جرح سيدة جرحاً طفيفاً، فيما تسببت موجة انفجارات في شومرا، بطنين في الأذنين لرجل.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، أنه وصل إلى بيروت في "زيارة تضامن" مع لبنان. وقال غوتيريس على "إكس": "وصلت للتو إلى بيروت في زيارة تضامن مع الشعب اللبناني. لم يختر هذه الحرب بل تم جرّه إليها. لن أدخر لا أنا ولا الأمم المتحدة أي جهد في السعي لمستقبل سلمي يستحقه لبنان وهذه المنطقة بشدّة".
أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس تقييماً للوضع في "الكرياه"، (مقر وزارة الأمن وهيئة الأركان) في تل أبيب، وتطرّق إلى قصف جيش الاحتلال جسراً فوق نهر الليطاني. وقال كاتس: "هذه مجرد البداية. حكومة لبنان، التي ضلّلت ولم تفِ بالتزامها بنزع سلاح حزب الله، ستدفع ثمناً متزايداً من خلال استهداف البنى التحتية وخسارة الأراضي، إلى حين تنفيذ الالتزام المركزي بنزع سلاح حزب الله".
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قوات الفرقة 146 تعمل في قطاع غرب جنوب لبنان، ضمن "مهمة الدفاع الأمامية"، على حد وصفه، لتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله، وادّعى أن القوات استهدفت في عملياتها "نحو 400 هدف بالقصف المدفعي، حيث دمّرت القوات منصّات إطلاق صواريخ، ووسائل استطلاع، ومستودع وسائل قتالية ومباني كانت تُستخدم من قبل حزب الله"، كما "تم القضاء" على عدد من عناصر الحزب، "ومن بينهم قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في المنطقة".
أعربت إسبانيا عن قلقها الشديد إزاء تدهور الأوضاع في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، داعية إلى "وقف العنف" واحترام سيادة البلاد. وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان مساء أمس الخميس، إن "الحكومة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التدهور الخطير للوضع في لبنان"، مشيرة إلى أنها تقدر جهود الحكومة اللبنانية "لتحقيق احتكار الدولة لاستخدام القوة".
