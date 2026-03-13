لبنان | 773 شهيداً منذ تجدد العدوان وحزب الله يواصل هجماته

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
تتواصل التطورات الميدانية والسياسية بوتيرة متسارعة في لبنان مع توسّع الغارات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من البلاد، لا سيما في العاصمة بيروت وضاحيتها، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انزلاق المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة. فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ موجة من الضربات ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنحاء بيروت.
وفي ظل التصعيد العسكري، تتزايد التحذيرات الدولية من التداعيات الإنسانية للهجمات، بعدما عبّرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب عن "قلقها البالغ" من تقارير تحدثت عن استهداف نازحين في بيروت وسقوط شهداء وجرحى من جراء ذلك. وأكدت المنظمة أن المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب ألا يكونوا أهدافاً للعمليات العسكرية، فيما تتعرض البنية الاجتماعية والخدماتية في لبنان لضغوط متزايدة نتيجة موجات النزوح المتصاعدة.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة، أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس/ آذار حتى الـ13 منه بلغ 773 شهيداً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 1933. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الشهداء الأطفال من 98 أمس إلى 103 اليوم، كما ارتفع عدد الأطفال الجرحى من 304 أمس إلى 326 اليوم. يذكر أن عدد النازحين المسجّلين تخطّى 822 ألف نازح، حتى بعد ظهر أمس، وفقاً لآخر بيانات وحدة إدارة مخاطر الطوارئ، مع العلم أنّ التقديرات تشير إلى أعداد أكبر. وفي تقرير نشره المجلس النرويجي للاجئين اليوم الجمعة، أفاد بأنّ شخصاً واحداً من بين كلّ سبعة أشخاص في لبنان صار نازحاً، وذلك استناداً إلى البيانات الرسمية بشأن النازحين المسجّلين الصادرة أمس.
على الصعيد الداخلي، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حكومته تعمل "على مدار الساعة" لوقف الحرب، مشدداً على أن اللبنانيين يدفعون ثمن حرب لم يختاروها. وأكد سلام أنه لا تراجع عن موقف الحكومة باستعادة قرار الحرب والسلم، داعياً إلى إنهاء ما وصفه بـ"مغامرة الإسناد الجديدة" التي قال إن لبنان لم يجن منها سوى مزيد من الدمار والتهجير وسقوط الضحايا، معبّراً عن ثقته بأن اللبنانيين لن ينجروا وراء ما وصفها بالأخبار المختلقة التي تُنشر في ظل أجواء التوتر.
في المقابل، تشير مؤشرات سياسية وعسكرية في إسرائيل إلى اتجاه نحو تصعيد أكبر في المواجهة، إذ بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) إمكانية تكثيف العدوان على لبنان، بما في ذلك تنفيذ عمليات برية داخل الأراضي اللبنانية قد تبدأ خلال أسبوع. ووفق تسريبات إعلامية إسرائيلية، يُجرى نقاش داخل المؤسسة الأمنية حول توسيع نطاق العمليات حتى نهر الليطاني بذريعة نشاط حزب الله في المنطقة، ما يعزز المخاوف من توسّع الحرب إلى مرحلة أكثر شمولاً في الأيام المقبلة.
قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن معركة "العصف المأكول" هي معركة المقاومة في لبنان ضد العدوان الإسرائيلي الذي يعتدي على البلاد، مؤكداً أنها معركة لبنانية تنطلق من حق الدفاع المشروع الذي يجب على الجميع المشاركة فيه.
وأضاف قاسم أن العدو "لا يملك الآن القدرة على تحقيق أهدافه"، مشيراً إلى أن المقاومة أعدت نفسها لمواجهة طويلة، وأن "العدو سيفاجأ في الميدان"، مؤكداً أن تهديداته "لا تخيفنا وسيرى بأسنا".
في وقت كانت فيه مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تمضي في شنّ غارات على مناطق مختلفة من لبنان وتوجّه مزيداً من أوامر الإخلاء، أُطلق من السراي الحكومي في العاصمة بيروت "النداء الإنساني العاجل للبنان 2026"، الذي يهدف إلى تأمين تمويل دعم بقيمة 325 مليون دولار أميركي لدعم البلاد. أتى ذلك بعد ظهر اليوم الجمعة، بحضور رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وسفراء الدول المانحة، وممثلين عن المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من الوزراء اللبنانيين.
التفاصيل عبر الرابط:
جدد الاحتلال الإسرائيلي إنذاراته بالإخلاء الفوري لعدد من المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، شملت حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطات الغدير والشياح.
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في ظل استمرار التصعيد العسكري.
تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدد خلاله دعم فرنسا للبنان على الصعيدين السياسي والإنساني. كما جرى خلال الاتصال التركيز على الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف التصعيد.
نفت الجماعة الإسلامية تعرضها لأي استهداف خلال العدوان، مستنكرة تكرار زجّ اسمها في أنشطة وأحداث لا علاقة لها بها. وقالت، في بيان، إنها تبادر إلى نعي أي مستهدف شهيداً، مشيرة إلى أنه لم يحدث أي استهداف للجماعة في بيروت وجوارها خلال هذا العدوان.
وأكدت الجماعة أنه "لا علاقة لنا باستهداف عائشة بكار أو استهدافات عرمون"، مضيفة: "لأهلنا في بيروت، نؤكد أننا نتحلى بأعلى درجات المسؤولية الشرعية والأخلاقية ولا نرضى الضرر أو الإضرار".
أجرى وزير الدفاع الوطني اللبناني ميشال منسى اتصالاً هاتفياً مع وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين ڤوتران، جرى خلاله بحث التطورات في لبنان. وشدد منسى على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الاعتداءات والغارات المتواصلة التي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح أعداد كبيرة من السكان، بما يتيح للجيش اللبناني القيام بمهامه ومتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة لحصر السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
كما أعرب عن امتنان لبنان للجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحفاظ على استقرار الحدود اللبنانية ـ السورية، مؤكداً أن أي توتر على هذه الحدود يشكل عبئاً إضافياً على الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية. من جهتها، أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان ومؤسساته وشعبه، ومواصلة بذل الجهود لإيجاد حل للنزاع القائم، مشيرة إلى اجتماعات تُعقد حالياً لاقتراح الخيارات المناسبة بشأن مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات يونيفيل في الجنوب، بما يصب في مصلحة لبنان.
بحث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والوفد المرافق تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وتداعياته، لا سيما ملف النزوح وتهجير مئات آلاف اللبنانيين قسراً عن منازلهم، إضافة إلى دور قوات يونيفيل وما تتعرض له من اعتداءات إسرائيلية. وجدد بري، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، التأكيد أمام غوتيريس على تمسك لبنان بالقرار الأممي 1701، مؤكداً أنه لا بديل عن قوات يونيفيل لتطبيقه بمؤازرة الجيش اللبناني، داعياً إلى إلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتطبيق اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
بدوره، قال غوتيريس: "علينا أن نضع حداً لهذه الحرب، ويجب أن يحصل وقف إطلاق نار فوري"، داعياً الطرفين إلى تطبيق وقف فوري لإطلاق النار ووقف معاناة الشعب اللبناني. وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يترافق مع مفاوضات تضمن استعادة لبنان سيادته على أراضيه واحترام سيادته، وتمكين الدولة اللبنانية من ممارسة السيطرة على كامل البلاد، مؤكداً أن الشعب اللبناني يستطيع الاعتماد على الأمم المتحدة للقيام بما في وسعها لوضع حد لما يحدث.
أعلن حزب الله، في بيان رقم 17، أن مقاتليه استهدفوا، الجمعة، للمرة الثالثة، تجمعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصلية صاروخية. وقال الحزب إن الاستهداف جاء "رداً على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طاول عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، وفي إطار عمليات يوم القدس"، مشيراً إلى أن الهجوم وقع عند الساعة 15:00 من يوم الجمعة 13 مارس/آذار 2026.
قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن مئات المدنيين قُتلوا في لبنان، بينهم عدد كبير من الأطفال، مشيراً إلى أن مجتمعات بأكملها اقتُلعت من أماكنها. وأضاف أن 759 ألف شخص نزحوا داخل لبنان، فيما عبر أكثر من 90 ألف شخص، معظمهم من السوريين إضافة إلى لبنانيين، إلى سورية.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانياً عاجلاً بقيمة 325 مليون دولار لدعم الشعب اللبناني، مؤكداً أن هذه المساعدة مطلوبة بشكل طارئ. وأضاف أن التصعيد العسكري في مختلف أنحاء المنطقة يخلف خسائر فادحة.
قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن وقف إطلاق النار "يمثل ضرورة إنسانية ملحة"، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين. وأضاف سلام أن حكومته مصممة على استعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة في هذا الاتجاه، وأن الجيش اللبناني فكك أكثر من 500 موقع ومخزن أسلحة.
أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا، الجمعة، للمرة الثانية، تجمعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصلية صاروخية. وقال الحزب إن الاستهداف جاء "رداً على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، وفي إطار عمليات يوم القدس"، مشيراً إلى أن الهجوم وقع عند الساعة 14:50 من يوم الجمعة 13 مارس/ آذار 2026.
أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا، الجمعة، قاعدة "غيفع" للتحكم بالمسيّرات شرق مدينة صفد المحتلة، بصلية صاروخية. وقال الحزب إن الاستهداف جاء "رداً على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، وفي إطار عمليات يوم القدس"، مشيراً إلى أن الهجوم وقع عند الساعة 15:20 من يوم الجمعة 13 مارس/ آذار 2026.
بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الجمعة، جولته في بيروت، استهلها بلقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر بعبدا لبحث آخر التطورات العسكرية في ظلّ تسارعها ميدانياً، وسط مخاوف جدية من انزلاق الوضع أكثر أمنياً، مع توسّع رقعة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، خاصة في بيروت، والتوغلات البرية جنوباً وارتفاع منسوب التهديد للدولة اللبنانية بقصف بناها التحتية.
التفاصيل عبر الرابط:
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، أن القائم بأعمال السفارة الإيرانية توفيق صمدي خوشخو حضر إلى وزارة الخارجية، بناء على استدعاء الوزير يوسف رجي، وقابله الأمين العام للوزارة السفير عبد الستار عيسى. وبحسب الخارجية، فقد "واجه الأخير صمدي خوشخو بجملة من التساؤلات الجدية إزاء التصريحات الصادرة عن السفارة الإيرانية في لبنان ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة، ولا سيما ادعاؤهم أن الإيرانيين الأربعة الذين استُهدفوا في أحد فنادق منطقة الروشة يحملون صفة دبلوماسية، وأن وجودهم على الأراضي اللبنانية كان بعلم وزارة الخارجية اللبنانية ومعرفتها، وهو ما تنفيه الوزارة نفياً قاطعاً وتعتبره مخالفاً للحقيقة".
التفاصيل عبر الرابط:
أفادت فرق الإسعاف الإسرائيلية بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين طفيفتين في مستوطنتي كابري وشومرا، في الجليل الغربي، جراء رشقة صاروخية لحزب الله من الأراضي اللبنانية. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن إصابة مباشرة لمبنى في كابري أسفرت عن جرح سيدة جرحاً طفيفاً، فيما تسببت موجة انفجارات في شومرا بطنين في الأذنين لرجل.
أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس تقييماً للوضع في "الكرياه"، (مقر وزارة الأمن وهيئة الأركان) في تل أبيب، وتطرّق إلى قصف جيش الاحتلال جسراً فوق نهر الليطاني. وقال كاتس: "هذه مجرد البداية. حكومة لبنان، التي ضلّلت ولم تفِ بالتزامها بنزع سلاح حزب الله، ستدفع ثمناً متزايداً من خلال استهداف البنى التحتية وخسارة الأراضي، إلى حين تنفيذ الالتزام المركزي بنزع سلاح حزب الله".
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قوات الفرقة 146 تعمل في قطاع غرب جنوب لبنان، ضمن "مهمة الدفاع الأمامية"، على حد وصفه، لتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله، وادّعى أن القوات استهدفت في عملياتها "نحو 400 هدف بالقصف المدفعي، حيث دمّرت القوات منصّات إطلاق صواريخ، ووسائل استطلاع، ومستودع وسائل قتالية ومباني كانت تُستخدم من قبل حزب الله"، كما "تم القضاء" على عدد من عناصر الحزب، "ومن بينهم قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في المنطقة".
أعربت إسبانيا عن قلقها الشديد إزاء تدهور الأوضاع في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، داعية إلى "وقف العنف" واحترام سيادة البلاد. وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان مساء أمس الخميس، إن "الحكومة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التدهور الخطير للوضع في لبنان"، مشيرة إلى أنها تقدر جهود الحكومة اللبنانية "لتحقيق احتكار الدولة لاستخدام القوة".
التفاصيل عبر الرابط: