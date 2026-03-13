لبنان | 773 شهيداً منذ تجدد العدوان وحزب الله يواصل هجماته

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
حيفا

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
13 مارس 2026   |  آخر تحديث: 21:08 (توقيت القدس)
تتواصل التطورات الميدانية والسياسية بوتيرة متسارعة في لبنان مع توسّع الغارات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من البلاد، لا سيما في العاصمة بيروت وضاحيتها، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انزلاق المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة. فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ موجة من الضربات ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنحاء بيروت.

وفي ظل التصعيد العسكري، تتزايد التحذيرات الدولية من التداعيات الإنسانية للهجمات، بعدما عبّرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب عن "قلقها البالغ" من تقارير تحدثت عن استهداف نازحين في بيروت وسقوط شهداء وجرحى من جراء ذلك. وأكدت المنظمة أن المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب ألا يكونوا أهدافاً للعمليات العسكرية، فيما تتعرض البنية الاجتماعية والخدماتية في لبنان لضغوط متزايدة نتيجة موجات النزوح المتصاعدة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة، أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس/ آذار حتى الـ13 منه بلغ 773 شهيداً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 1933. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الشهداء الأطفال من 98 أمس إلى 103 اليوم، كما ارتفع عدد الأطفال الجرحى من 304 أمس إلى 326 اليوم. يذكر أن عدد النازحين المسجّلين تخطّى 822 ألف نازح، حتى بعد ظهر أمس، وفقاً لآخر بيانات وحدة إدارة مخاطر الطوارئ، مع العلم أنّ التقديرات تشير إلى أعداد أكبر. وفي تقرير نشره المجلس النرويجي للاجئين اليوم الجمعة، أفاد بأنّ شخصاً واحداً من بين كلّ سبعة أشخاص في لبنان صار نازحاً، وذلك استناداً إلى البيانات الرسمية بشأن النازحين المسجّلين الصادرة أمس.

على الصعيد الداخلي، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حكومته تعمل "على مدار الساعة" لوقف الحرب، مشدداً على أن اللبنانيين يدفعون ثمن حرب لم يختاروها. وأكد سلام أنه لا تراجع عن موقف الحكومة باستعادة قرار الحرب والسلم، داعياً إلى إنهاء ما وصفه بـ"مغامرة الإسناد الجديدة" التي قال إن لبنان لم يجن منها سوى مزيد من الدمار والتهجير وسقوط الضحايا، معبّراً عن ثقته بأن اللبنانيين لن ينجروا وراء ما وصفها بالأخبار المختلقة التي تُنشر في ظل أجواء التوتر.

في المقابل، تشير مؤشرات سياسية وعسكرية في إسرائيل إلى اتجاه نحو تصعيد أكبر في المواجهة، إذ بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) إمكانية تكثيف العدوان على لبنان، بما في ذلك تنفيذ عمليات برية داخل الأراضي اللبنانية قد تبدأ خلال أسبوع. ووفق تسريبات إعلامية إسرائيلية، يُجرى نقاش داخل المؤسسة الأمنية حول توسيع نطاق العمليات حتى نهر الليطاني بذريعة نشاط حزب الله في المنطقة، ما يعزز المخاوف من توسّع الحرب إلى مرحلة أكثر شمولاً في الأيام المقبلة.

8:58 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

8:51 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
نعيم قاسم: معركة "العصف المأكول" دفاع مشروع عن لبنان

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن معركة "العصف المأكول" هي معركة المقاومة في لبنان ضد العدوان الإسرائيلي الذي يعتدي على البلاد، مؤكداً أنها معركة لبنانية تنطلق من حق الدفاع المشروع الذي يجب على الجميع المشاركة فيه.

وأضاف قاسم أن العدو "لا يملك الآن القدرة على تحقيق أهدافه"، مشيراً إلى أن المقاومة أعدت نفسها لمواجهة طويلة، وأن "العدو سيفاجأ في الميدان"، مؤكداً أن تهديداته "لا تخيفنا وسيرى بأسنا".

8:23 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
نداء إنساني عاجل من أجل لبنان: 325 مليون دولار للدعم

في وقت كانت فيه مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تمضي في شنّ غارات على مناطق مختلفة من لبنان وتوجّه مزيداً من أوامر الإخلاء، أُطلق من السراي الحكومي في العاصمة بيروت "النداء الإنساني العاجل للبنان 2026"، الذي يهدف إلى تأمين تمويل دعم بقيمة 325 مليون دولار أميركي لدعم البلاد. أتى ذلك بعد ظهر اليوم الجمعة، بحضور رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وسفراء الدول المانحة، وممثلين عن المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من الوزراء اللبنانيين.

نداء إنساني عاجل من أجل لبنان: 325 مليون دولار للدعم وسط العدوان

8:08 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
الاحتلال الإسرائيلي يجدد إنذارات الإخلاء في الضاحية الجنوبية

جدد الاحتلال الإسرائيلي إنذاراته بالإخلاء الفوري لعدد من المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، شملت حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطات الغدير والشياح.

8:07 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في ظل استمرار التصعيد العسكري.

8:05 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
اتصال بين نواف سلام وماكرون لبحث وقف التصعيد

تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدد خلاله دعم فرنسا للبنان على الصعيدين السياسي والإنساني. كما جرى خلال الاتصال التركيز على الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف التصعيد.

06:57 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
لبنان: العدوان الإسرائيلي يهجّر 14% من السكان

لم يُعر الاحتلال الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أيّ اهتمام في زيارته لبنان اليوم، وهو يمضي منذ الصباح الباكر في إطلاق أوامر إخلاء تشمل مناطق ممتدّة في ضاحية بيروت الجنوبية وأخرى في جنوب البلاد وشرقه ما سبق وصفه بأنّه "جريمة حرب"، في حين يتواصل القصف المعادي مخلّفاً شهداء وجرحى وأضراراً مادية هائلة.

لبنان: العدوان الإسرائيلي يهجّر 14% من السكان

6:35 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
الجماعة الإسلامية تنفي تعرضها لأي استهداف خلال العدوان

نفت الجماعة الإسلامية تعرضها لأي استهداف خلال العدوان، مستنكرة تكرار زجّ اسمها في أنشطة وأحداث لا علاقة لها بها. وقالت، في بيان، إنها تبادر إلى نعي أي مستهدف شهيداً، مشيرة إلى أنه لم يحدث أي استهداف للجماعة في بيروت وجوارها خلال هذا العدوان.

وأكدت الجماعة أنه "لا علاقة لنا باستهداف عائشة بكار أو استهدافات عرمون"، مضيفة: "لأهلنا في بيروت، نؤكد أننا نتحلى بأعلى درجات المسؤولية الشرعية والأخلاقية ولا نرضى الضرر أو الإضرار".

5:40 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
اتصال بين وزيري الدفاع اللبناني والجيوش الفرنسية

أجرى وزير الدفاع الوطني اللبناني ميشال منسى اتصالاً هاتفياً مع وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين ڤوتران، جرى خلاله بحث التطورات في لبنان. وشدد منسى على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الاعتداءات والغارات المتواصلة التي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح أعداد كبيرة من السكان، بما يتيح للجيش اللبناني القيام بمهامه ومتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة لحصر السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

كما أعرب عن امتنان لبنان للجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحفاظ على استقرار الحدود اللبنانية ـ السورية، مؤكداً أن أي توتر على هذه الحدود يشكل عبئاً إضافياً على الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية. من جهتها، أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان ومؤسساته وشعبه، ومواصلة بذل الجهود لإيجاد حل للنزاع القائم، مشيرة إلى اجتماعات تُعقد حالياً لاقتراح الخيارات المناسبة بشأن مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات يونيفيل في الجنوب، بما يصب في مصلحة لبنان.

5:40 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
الصحة اللبنانية: 773 شهيداً منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة، أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس/آذار حتى الـ13 منه بلغ 773 شهيداً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 1933. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الشهداء الأطفال من 98 أمس إلى 103 اليوم، كما ارتفع عدد الأطفال الجرحى من 304 أمس إلى 326 اليوم.
 

5:39 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
بري: على إسرائيل وقف عدوانها فوراً

بحث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والوفد المرافق تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وتداعياته، لا سيما ملف النزوح وتهجير مئات آلاف اللبنانيين قسراً عن منازلهم، إضافة إلى دور قوات يونيفيل وما تتعرض له من اعتداءات إسرائيلية. وجدد بري، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، التأكيد أمام غوتيريس على تمسك لبنان بالقرار الأممي 1701، مؤكداً أنه لا بديل عن قوات يونيفيل لتطبيقه بمؤازرة الجيش اللبناني، داعياً إلى إلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتطبيق اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

بدوره، قال غوتيريس: "علينا أن نضع حداً لهذه الحرب، ويجب أن يحصل وقف إطلاق نار فوري"، داعياً الطرفين إلى تطبيق وقف فوري لإطلاق النار ووقف معاناة الشعب اللبناني. وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يترافق مع مفاوضات تضمن استعادة لبنان سيادته على أراضيه واحترام سيادته، وتمكين الدولة اللبنانية من ممارسة السيطرة على كامل البلاد، مؤكداً أن الشعب اللبناني يستطيع الاعتماد على الأمم المتحدة للقيام بما في وسعها لوضع حد لما يحدث.
 

5:38 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في المطلة للمرة الثالثة

أعلن حزب الله، في بيان رقم 17، أن مقاتليه استهدفوا، الجمعة، للمرة الثالثة، تجمعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصلية صاروخية. وقال الحزب إن الاستهداف جاء "رداً على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طاول عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، وفي إطار عمليات يوم القدس"، مشيراً إلى أن الهجوم وقع عند الساعة 15:00 من يوم الجمعة 13 مارس/آذار 2026.
 

5:12 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غوتيريس: مئات المدنيين قُتلوا في لبنان ونزوح واسع للسكان

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن مئات المدنيين قُتلوا في لبنان، بينهم عدد كبير من الأطفال، مشيراً إلى أن مجتمعات بأكملها اقتُلعت من أماكنها. وأضاف أن 759 ألف شخص نزحوا داخل لبنان، فيما عبر أكثر من 90 ألف شخص، معظمهم من السوريين إضافة إلى لبنانيين، إلى سورية.

5:11 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غوتيريس يطلق نداء إنسانياً عاجلاً لدعم لبنان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانياً عاجلاً بقيمة 325 مليون دولار لدعم الشعب اللبناني، مؤكداً أن هذه المساعدة مطلوبة بشكل طارئ. وأضاف أن التصعيد العسكري في مختلف أنحاء المنطقة يخلف خسائر فادحة.

5:10 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
نواف سلام: وقف إطلاق النار ضرورة إنسانية

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن وقف إطلاق النار "يمثل ضرورة إنسانية ملحة"، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين. وأضاف سلام أن حكومته مصممة على استعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة في هذا الاتجاه، وأن الجيش اللبناني فكك أكثر من 500 موقع ومخزن أسلحة.

4:21 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في المطلة

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا، الجمعة، للمرة الثانية، تجمعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصلية صاروخية. وقال الحزب إن الاستهداف جاء "رداً على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، وفي إطار عمليات يوم القدس"، مشيراً إلى أن الهجوم وقع عند الساعة 14:50 من يوم الجمعة 13 مارس/ آذار 2026.

4:21 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
حزب الله يعلن استهداف قاعدة إسرائيلية للتحكم بالمسيّرات بصفد

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا، الجمعة، قاعدة "غيفع" للتحكم بالمسيّرات شرق مدينة صفد المحتلة، بصلية صاروخية. وقال الحزب إن الاستهداف جاء "رداً على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، وفي إطار عمليات يوم القدس"، مشيراً إلى أن الهجوم وقع عند الساعة 15:20 من يوم الجمعة 13 مارس/ آذار 2026.

03:41 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
صفارت الإنذار تدوي في صفد ومحيطها

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

2:57 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غوتيريس في بيروت: لبنان جُرّ إلى حرب لم يخترها

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الجمعة، جولته في بيروت، استهلها بلقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر بعبدا لبحث آخر التطورات العسكرية في ظلّ تسارعها ميدانياً، وسط مخاوف جدية من انزلاق الوضع أكثر أمنياً، مع توسّع رقعة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، خاصة في بيروت، والتوغلات البرية جنوباً وارتفاع منسوب التهديد للدولة اللبنانية بقصف بناها التحتية.

غوتيريس في بيروت: لبنان جُرّ إلى حرب لم يخترها

2:56 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
مذكرة لبنانية إلى إيران: نرفض التدخل في شؤوننا

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، أن القائم بأعمال السفارة الإيرانية توفيق صمدي خوشخو حضر إلى وزارة الخارجية، بناء على استدعاء الوزير يوسف رجي، وقابله الأمين العام للوزارة السفير عبد الستار عيسى. وبحسب الخارجية، فقد "واجه الأخير صمدي خوشخو بجملة من التساؤلات الجدية إزاء التصريحات الصادرة عن السفارة الإيرانية في لبنان ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة، ولا سيما ادعاؤهم أن الإيرانيين الأربعة الذين استُهدفوا في أحد فنادق منطقة الروشة يحملون صفة دبلوماسية، وأن وجودهم على الأراضي اللبنانية كان بعلم وزارة الخارجية اللبنانية ومعرفتها، وهو ما تنفيه الوزارة نفياً قاطعاً وتعتبره مخالفاً للحقيقة".

مذكرة لبنانية إلى إيران: نرفض التدخل في شؤوننا

02:53 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
إسرائيل توسّع أهدافها العسكرية

تواصل إسرائيل فرض معادلات جديدة في الميدان اللبناني، بما يؤشر إلى مضيّها في خيارها العسكري، على الرغم من الحراك اللبناني المكثّف لتشكيل لجنة التفاوض ولمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان وللضغط باتجاه عدم حصول اجتياح بري، خاصة أن عمليات التوغل بدأت ترتفع وتيرتها، على أكثر من محور. 

إسرائيل توسّع أهدافها العسكرية وسط انشغال لبناني بلجنة التفاوض

02:50 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
استهداف مستوطنة المطلة وتجمعاً للاحتلال في الخيام

أعلن حزب الله قصفه بالصواريخ تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة. كما أعلن الحزب استهداف "تجمّع جنود لجيش العدوّ الإسرائيليّ في معتقل الخيام ومحيطه، بصليتين صاروخيّتين".

02:21 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
الاحتلال يلقي مناشير في بيروت تدعو إلى "نزع سلاح حزب الله"

ألقت إسرائيل مجموعة كبيرة من المناشير في بيروت تطلب فيها من اللبنانيين "نزع سلاح حزب الله درع إيران"، وتقول لهم "لبنان هو قرارك مش قرار غيرك". وكان من اللافت احتواء المناشير على QR code، ما يهدد باختراق هواتف اللبنانيين، الأمر الذي دفع الخبراء إلى التحذير من الدخول على الرمز.

01:30 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
حزب الله يعلن استهداف كريات شمونة ونهاريا

أعلن حزب الله عن استهداف مستوطنة كريات شمونة شمالي فلسطين المحتلة "بسرب من المسيّرات الانقضاضية". كما أعلن الحزب عن استهدافه بالصواريخ نهاريا شماليّ فلسطين المحتلة.

01:19 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
الاحتلال يوجه إنذاراً عاجلاً لسكان العباسية

وجه جيش الاحتلال إنذاراً عاجلاً إلى سكان العباسية في صور جنوبيّ لبنان مهدداً بقصف مبانٍ فيها.

1:16 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
مصابان في الجليل الغربي

أفادت فرق الإسعاف الإسرائيلية بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين طفيفتين في مستوطنتي كابري وشومرا، في الجليل الغربي، جراء رشقة صاروخية لحزب الله من الأراضي اللبنانية. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن إصابة مباشرة لمبنى في كابري أسفرت عن جرح سيدة جرحاً طفيفاً، فيما تسببت موجة انفجارات في شومرا بطنين في الأذنين لرجل. 

12:47 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
8 شهداء في غارة على صيدا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد ثمانية لبنانيين وإصابة تسعة آخرين بجروح في الغارة الإسرائيلية على الفوار في صيدا.

12:44 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
وصول غوتيريس إلى لبنان في "زيارة تضامن"

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، أنه وصل إلى بيروت في "زيارة تضامن" مع لبنان. وقال غوتيريس على "إكس": "وصلت للتو إلى بيروت في زيارة تضامن مع الشعب اللبناني. لم يختر هذه الحرب بل تم جرّه إليها. لن أدخر لا أنا ولا الأمم المتحدة أي جهد في السعي لمستقبل سلمي يستحقه لبنان وهذه المنطقة بشدّة".

11:23 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
كاتس عن قصف جسر في لبنان: هذه مجرد البداية

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس تقييماً للوضع في "الكرياه"، (مقر وزارة الأمن وهيئة الأركان) في تل أبيب، وتطرّق إلى قصف جيش الاحتلال جسراً فوق نهر الليطاني. وقال كاتس: "هذه مجرد البداية. حكومة لبنان، التي ضلّلت ولم تفِ بالتزامها بنزع سلاح حزب الله، ستدفع ثمناً متزايداً من خلال استهداف البنى التحتية وخسارة الأراضي، إلى حين تنفيذ الالتزام المركزي بنزع سلاح حزب الله".

11:22 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
الاحتلال يزعم القضاء على قائد منظومة صواريخ جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قوات الفرقة 146 تعمل في قطاع غرب جنوب لبنان، ضمن "مهمة الدفاع الأمامية"، على حد وصفه، لتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله، وادّعى أن القوات استهدفت في عملياتها "نحو 400 هدف بالقصف المدفعي، حيث دمّرت القوات منصّات إطلاق صواريخ، ووسائل استطلاع، ومستودع وسائل قتالية ومباني كانت تُستخدم من قبل حزب الله"، كما "تم القضاء" على عدد من عناصر الحزب، "ومن بينهم قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في المنطقة".

10:30 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
قصف إسرائيلي على بلدة يحمر الشقيف

تعرّضت بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية، جنوبيّ لبنان، إلى قصف إسرائيلي.

09:43 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
غارة إسرائيلية على بلدة المجادل

شنّ طيران الاحتلال غارة على بلدة المجادل في قضاء صور جنوبيّ لبنان.

09:39 am

رويترز

رويترز
أستراليا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين بيروت

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إنها وجّهت بمغادرة المسؤولين الأستراليين غير الأساسيين العاملين في لبنان نظراً لتدهور الوضع الأمني.

9:37 AM

جعفر العلوني

جعفر العلوني
جعفر العلوني
شاعر وصحافي سوري مقيم في إسبانيا. مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في إسبانيا.
مدريد
إسبانيا قلقة من التدهور الخطير في لبنان

أعربت إسبانيا عن قلقها الشديد إزاء تدهور الأوضاع في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، داعية إلى "وقف العنف" واحترام سيادة البلاد. وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان مساء أمس الخميس، إن "الحكومة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التدهور الخطير للوضع في لبنان"، مشيرة إلى أنها تقدر جهود الحكومة اللبنانية "لتحقيق احتكار الدولة لاستخدام القوة".

إسبانيا قلقة من التدهور الخطير في لبنان

09:36 am

العربي الجديد

العربي الجديد
طهران
استهداف بلدة الخيام

استهدف طيران الاحتلال بلدة الخيام جنوبيّ لبنان.

09:30 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
إنذار إلى سكان أحياء في الضاحية الجنوبية

أنذر جيش الاحتلال سكان حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطات الغدير والشياح ضمن الضاحية الجنوبية لبيروت.

09:29 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
غارات إسرائيلية على الهرمل

شنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات على الهرمل شرقيّ لبنان.

08:50 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
غارة على منطقة الفوار في صيدا

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة الفوار في صيدا جنوبي لبنان.

08:34 am

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
جيش الاحتلال يستهدف جسر الزرارية فوق نهر الليطاني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف جسر الزرارية فوق نهر الليطاني في لبنان.

07:49 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
غارة على شقة سكنية في النبعة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على شقة سكنية في النبعة بمنطقة برج حمود في ضواحي بيروت.

07:47 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
شهيد باستهداف سيارة على طريق الشعيتية

استشهد شخص جراء قصف مسيّرة إسرائيلية مركبة على طريق الشعيتية في قضاء صور جنوبي لبنان.

07:45 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
شهداء بغارة في البقاع الأوسط

شن طيران الاحتلال غارة على شقة سكنية في منطقة بر الياس في البقاع الأوسط، استهدفت مسؤول "الجماعة الإسلامية" يوسف الداهوك، ما أدى إلى إصابته واستشهاد نجليه عبد الرحمن ومصعب إضافة إلى إصابتين حرجتين، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

06:05 am

فرانس برس

فرانس برس
جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر من حزب الله في بيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة، في بيان، أن غارة جوية استهدفت أحد عناصر حزب الله في بيروت. 

04:22 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
شهيد في غارة إسرائيلية على منطقة الجناح

أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخص في الغارة الإسرائيلية على مركبة في منطقة الجناح بالضاحية الجنوبية لبيروت.

01:38 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة الجناح في بيروت

استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة الجناح في بيروت.

01:09 am

العربي الجديد

العربي الجديد
الدوحة
قطر تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

‏أدانت الخارجية القطرية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وعدّتها انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم (1701).

‏ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وحملها على احترام المواثيق والقوانين الدولية، مؤكدة موقف دولة قطر الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزز استقرارها وازدهارها.

01:06 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

12:30 am

الع

العربي الجديد
القدس المحتلة
إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق نحو 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية.

12:27 am

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
مصادر إسرائيلية: المعركة مع حزب الله منفصلة عن حرب إيران

نقل موقع "واينت" الإسرائيلي عن مصادر في المؤسسة الأمنية قولها إن المعركة مع حزب الله قد تستمر حتى بعد انتهاء الحرب مع إيران في حال توقفت المواجهة مع طهران قريباً. وأوضحت المصادر أن القتال في الجبهة الشمالية يتركز حالياً بشكل أساسي على الدفاع، في ظل قرار الجيش الإسرائيلي إبقاء السكان في بلداتهم وعدم إجلائهم. وأضافت أن هناك ما وصفته بـ"فرصة نادرة" لتهيئة الظروف التي قد تقود إلى نزع سلاح حزب الله، لكنها أشارت إلى أن تحقيق ذلك يحتاج إلى وقت وإلى قدرات نارية أكبر، وهي قدرات موجهة حالياً إلى الجهد العسكري ضد إيران.

12:27 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
حزب الله يعلن استهداف ثكنتي شراغا ويفتاح بمسيّرات انقضاضية

أعلن حزب الله أنه هاجم ثكنتي شراغا ويفتاح التابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسراب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

12:26 am

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
القناة 14: نتنياهو يدرس إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، المعروف إعلامياً باسم "اتفاق الغاز"، والذي وقع خلال فترة حكومتي نفتالي بينيت ويئير لبيد. وذكرت القناة أن الخطوة المحتملة تبحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ظل التطورات العسكرية الجارية في المواجهة مع حزب الله. وأضافت أن القرار النهائي بشأن إلغاء الاتفاق سيعتمد إلى حد كبير على التطورات الميدانية، وسيُحسم بتفاهم مشترك بين نتنياهو وترامب.

12:22 AM
أبرز تطورات الحرب على جبهة لبنان يوم أمس الخميس
  • المنظمة الدولية للهجرة تبدي قلقها من استهداف نازحين في بيروت
  • حركة نزوح كثيفة جنوبي الزهراني
  • إنذار إسرائيلي جديد إلى سكان بيروت
  • جيش الاحتلال: بدأنا ضربات ضد حزب الله في أنحاء بيروت
  • 60 طناً من المساعدات الفرنسية تصل إلى بيروت
  • تركيا تتضامن مع لبنان وتدين الهجمات الإسرائيلية
  • أكثر من 680 شهيداً وما يزيد عن 820 ألف نازح في لبنان
  • تحرّك رسمي إثر بيان "مريب" يلوّح بانشقاقات في الجيش اللبناني
نايف زيداني
جعفر العلوني
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
ريتا الجمّال
العربي الجديد
