لبنان | 5 شهداء من عائلة واحدة في غارة على بلدة جبشيت جنوبي البلاد

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
29 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 17:52 (توقيت القدس)
تتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على لبنان يوماً بعد يوم، ما يهدد استمرار الهدنة الهشة المعلنة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولا تزال الغارات الإسرائيلية محصورة في بلدات الجنوب اللبناني، فيما يرد حزب الله باستهداف قوات الاحتلال المتوغلة وآلياته، من دون شن عمليات قصف صاروخي على المستوطنات الحدودية. ومجدداً، استهدف طيران الاحتلال، الثلاثاء، طواقم الدفاع المدني اللبناني، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء منهم في أثناء قيامهم بمهمة لإنقاذ جرحى تحت أنقاض مبنى تعرض للقصف في بلدة مجدل زون بقضاء صور جنوباً، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل سائق جرافة وإصابة نجله من جراء مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في أثناء هدمهما المنازل في بلدات الجنوب.

ودان الرئيس اللبناني جوزاف عون الاعتداء الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة من عناصر الدفاع المدني في بلدة مجدل زون. واعتبر عون، في بيان للرئاسة، أنّ "هذا الاعتداء يضاف إلى سلسلة اعتداءات استهدفت عاملين في الإغاثة والإسعاف، ما يدل على أن إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين والمسعفين وعناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر والعاملين في حقول الإنقاذ والإسعاف". بدوره، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في بيان، إنّ "استهداف عناصر من الدفاع المدني في مجدل زون واستشهادهم في أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني جريمة حرب موصوفة جديدة ترتكبها اسرائيل. وهي تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده". وشدد سلام على أن "الحكومة لن تألو جهداً لإدانة هذه الجريمة النكراء في المحافل الدولية، وحشد كل الجهود لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار".

وفي 17 إبريل/ نيسان الجاري بدأت هدنة في لبنان لمدة عشرة أيام، ثم مُدِّدَت حتى 17 مايو/ أيار المقبل، لكن إسرائيل تخرقها يومياً، عبر قصف خلّف شهداء وجرحى، فضلاً عن تفجير واسع لمنازل بعشرات القرى في الجنوب. ورداً على خروق إسرائيل المتواصلة للهدنة، أعلن حزب الله في سلسلة بيانات، الثلاثاء، استهدافه جنوداً وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان بست عمليات. وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان أنّ "الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ الثاني من مارس/ آذار حتى 28 إبريل/ نيسان ارتفعت إلى 2534 شهيداً و7863 جريحاً". وأفادت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، في تقريرها اليومي للوضع الرّاهن بسبب توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان، الثلاثاء، بأنّ "العدد الإجمالي لمراكز الإيواء التي فُتحَت هو 621 مركزاً في مختلف المناطق اللبنانية، فيما بلغ العدد الإجمالي للنازحين 116.154 نازحاً. وبلغ عدد الأعمال العدائيّة 9.991".

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

05:49 pm

بيروت
3 شهيدات و11 جريحًا في غارة على طيردبا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة طيردبا قضاء صور أدت إلى سقوط 3 شهيدات من بينهن طفلة، و11 جريحا من بينهم ثلاثة أطفال وخمس نساء. في غضون ذلك، شن طيران الاحتلال غارات على ياطر وكفرا وصربين وعين إبل وبنت جبيل.

05:44 pm

بيروت
ارتفاع حصيلة العدوان إلى 2576 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار حتى 29 إبريل/نيسان ارتفعت إلى 2576 شهيدا و 7962 جريحا.

04:57 pm

بيروت
شهيدان وجرحى بينهم أطفال في غارة على بلدة جويا

سقط شهيدان وأصيب 22، بينهم خمسة أطفال، من جراء غارة إسرائيلية على بلدة جويا، قضاء صور، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

04:15 pm

بيروت
3 غارات على جنوب لبنان

استهدفت غاراتان إسرائيليتان بلدتي النبطية الفوقا وشقرا، جنوبي لبنان، فيما استهدفت غارة ثالثة دراجة نارية في بلدة حاريص.

 

4:13 PM

بيروت
أنماط إسرائيل في الميدان اللبناني على وقع الهدنة الهشة

تواصل إسرائيل خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق مع لبنان منذ دخوله حيز التنفيذ في منتصف ليل 16 – 17 إبريل/ نيسان الجاري، رافعة مستوى عملياتها العسكرية على صعيد جنوب نهر الليطاني وشماله إضافة إلى استهدافها منطقة البقاع شرقاً، ما يوقع عشرات الشهداء والجرحى، إلى جانب توسعة رقعة الدمار وتكرار إنذارات الإخلاء لتكريس تهجير طويل للسكان، وتحقيق الأهداف المتصلة بإقامة منطقة عازلة. لمزيد من التفاصيل: 

آثار القصف في الرمادية قضاء صور جنوبي لبنان 26/4/2026 (حسين بيضون)
01:30 pm

بيروت
حزب الله: استهدفنا دبابتي ميركافا في بلدة القنطرة

أعلن حزب الله استهداف دبابتي ميركافا إسرائيليتين في بلدة القنطرة يوم أمس الثلاثاء، بطائرتين مسيّرتين انقضاضيتين.

 

01:28 pm

بيروت
الجيش اللبناني يعلن استشهاد عسكري وشقيقه إثر غارة بخربة سلم

أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري وشقيقه من جراء غارة إسرائيلية استهدفَتْهما في بلدة خربة سلم - بنت جبيل في أثناء انتقالهما على متن دراجة نارية من مركز عمله العسكري إلى منزله في بلدة الصوانة.

01:20 pm

بيروت
فضل الله: سنسقط محاولة العدو إقامة حزام أمني على ارضنا

قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، من مجلس النواب اليوم الأربعاء، إن المقاومة ستفشل محاولة إسرائيل إقامة "حزام أمني" على الأراضي اللبنانية و"استنساخ تجربة أنطوان لحد" جديدة في المنطقة.

ودعا فضل الله الدولة اللبنانية إلى "الخروج الفوري من الخيارات التنازلية" و"الكف عن خطاب التحريض والتخوين واستعداء جزء كبير من اللبنانيين"، في ظل القتل اليومي للمدنيين في الجنوب والتدمير الإسرائيلي للقرى الحدودية. واعتبر أن هذا الخطاب "يخدم العدو ويهدد استقرار البلاد وصيغة لبنان التشاركية التي كرسها اتفاق الطائف، وهو ما يفقد السلطة دورها وشرعيتها المنصوص عليها في مقدمة الدستور، ويجعلها فريقاً منحازاً إلى خيارات ضد أغلبية شعبها"، وأضاف: "مهما حاولت، فلن تحصل على غطاء وطني لمفاوضاتها المباشرة مع العدو، الحل المطلوب واضح، وهو عودة السلطة إلى شعبها بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته".

01:16 pm

بيروت
"العفو الدولية" تطالب بوقف إطلاق نار إقليمي "دائم ومستدام"

طالبت منظمة العفو الدولية، بضرورة ترسيخ وقف إطلاق نار إقليمي "دائم ومستدام" يشمل كل البلدان المتضررة من الحرب في المنطقة، بدلاً من "اتفاقَيْ وقف إطلاق النار الهشَّين والمؤقتين بين الولايات المتحدة وإيران، وإسرائيل ولبنان".

وقالت المنظمة في بيان، إن وقف إطلاق النار الدائم يجنب المزيد من المعاناة الكارثية للمدنيين، ويمهد الطريق لتحقيق العدالة، واحترام القانون الدولي، وضمان حماية طويلة الأمد لحقوق الإنسان للجميع.

وأشارت المنظمة إلى أنه "على الرغم من تراجع الأعمال القتالية المسلحة، لا تزال هذه فترة حرجة ومحفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى المدنيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، لافتة إلى أن "اتفاقَيْ وقف إطلاق النار الحاليَّيْن هشان ومؤقتان ومعرضان لخطر الانهيار في أي لحظة، ما يعرّض حياة الملايين من المدنيين للخطر مرة أخرى، إذ تواصل الولايات المتحدة الأميركية وإيران تبادل التهديدات والهجمات والاستيلاء على السفن في مضيق هرمز". وأضافت: "في لبنان، كما هو الحال منذ عام 2024، أدى وقف إطلاق النار الأخير إلى انخفاض في حدة الأعمال القتالية لا وقفها، وبقي الجيش الإسرائيلي موجوداً على الأراضي اللبنانية، وأمر السكان في عشرات القرى الحدودية بعدم العودة إلى ديارهم".

11:59 am

بيروت
قصف يستهدف كونين وخربة سلم وبرعشيت

استهدف قصف إسرائيلي بلدات كونين وخربة سلم وبرعشيت في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

11:17 am

القدس المحتلة
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرة أطلقت من لبنان تجاه أفيفيم

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان قبل دخولها أجواء منطقة أفيفيم بالجليل الأعلى، إضافة إلى إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه "جسم مشبوه" على القوات الإسرائيلية جنوبي لبنان.

11:06 am

بيروت
غارات على بلدة مجدل زون وكفرا وبرج قلاويه

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة على لبنان، إذ استهدفت غارة بلدة مجدل زون في قضاء صور وغارة أخرى بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، كما استهدفت غارة دراجة نارية في بلدة برج قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

09:58 am

بيروت
5 شهداء من عائلة واحدة في غارة على بلدة جبشيت

استشهد خمسة لبنانيين من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على مبنى في بلدة جبشيت في جنوب البلاد. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام "ارتكب العدو مجزرة جديدة في بلدة جبشيت، حيث سقط 5 شهداء من عائلة واحدة، جراء غارة ليلا، على مبنى لآل بهجة في حي الجبل في البلدة"، وأضافت "أدت الغارة إلى تدمير المبنى واستشهاد محمَّد جواد بهجة وزوجته لطفية، وأماني جابر وابنتها مريم هلال بهجة وابنها الطفل علي الرضا هلال بهجة".

09:37 am

بيروت
مسيّرة إسرائيلية تستهدف منطقة قلاويه في بنت جبيل

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي قلاويه وبرج قلاويه قضاء بنت جبيل، من دون تسجيل إصابات.

07:29 am

حيفا
إصابة جندي إسرائيلي بهجوم مسيّرة في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة جندي أمس بهجوم مُسيّرة في جنوب لبنان. وبحسب بيان الجيش، فإن الجندي أصيب بجروح طفيفة ونُقل إلى المستشفى. كما ذكر جيش الاحتلال، في البيان، أنه هاجم أيضاً أمس عدة بنى تحتية لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان، شمالي خط الدفاع الأمامي". كما لفت إلى أن قوات الفرقة 146 رصدت ثلاثة عناصر من حزب الله، كانوا يعملون على تعزيز مخطط إطلاق نار، وإن سلاح الجو هاجمهم وقضى عليهم، بحسب البيان.

01:00 am

بيروت
غارة إسرائيلية على الخيام وتفجير في الناقورة

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت مدينة الخيام في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان. كما نفذ الاحتلال عملية تفجير في بلدة الناقورة بقضاء صور.

12:28 am

القدس المحتلة
دوي صفارات إنذار في مستوطنات الشمال

دوت صفارات الإنذار بمستوطنات في شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها حانيتا وبتست، للتحذير من تسلل طائرة مسيرة من لبنان للمرة الثانية خلال نحو نصف ساعة، وفق بيان للجيش. لكن لم ترد أنباء عن أي عملية إطلاق من لبنان.

12:23 am

بيروت
ارتفاع عدد شهداء القطاع الصحي إلى 103 منذ 2 مارس

دان وزير الصحة العامة اللبناني ركان ناصر الدين، في بيان له، الثلاثاء، "الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، باستهدافه المباشر لمسعفي الدفاع المدني اللبناني أثناء قيامهم بمهمة إنقاذ إنسانية في بلدة مجدل زون". وأشار ناصر الدين إلى أنّ هذه الجريمة ليست مجرد حادثة معزولة، بل هي استكمال لسياسة الأرض المحروقة واستهداف مقومات الصمود اللبناني، حيث ارتفع عدد شهداء القطاع الصحي إلى 103 شهداء منذ الثاني من مارس/ آذار؛ تاريخ تجدد العدوان الإسرائيلي، معتبراً أن هذا الإمعان في القتل يمثل ضرباً بعرض الحائط لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتحدياً سافراً لاتفاقيات جنيف التي تمنح حصانة مطلقة للمسعفين والطواقم الطبية في الميدان.

ووجه الوزير اللبناني نداءً عاجلاً إلى المنظمات الدولية والأممية، مطالباً إياها بـ"الخروج عن صمتها إزاء هذا التمادي الممنهج"، مؤكداً أن الصمت عن استهداف "السترات البيضاء" هو طعنة في جوهر القيم الإنسانية. وختم ناصر الدين بالتشديد على أن الوزارة، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تقوم بتوثيق هذه الانتهاكات تفصيلياً لبناء ملف جنائي دولي صلب، مؤكداً: "إن مسعفينا ليسوا أرقاماً، ولن نسمح بأن تمر هذه الجرائم بمرور الزمن؛ فالمحاسبة قادمة، والعدالة آتية حتماً، ولو بعد حين".

12:22 am

بيروت
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجيش الاحتلال في نمر الجمل بمسيرات

أعلن حزب الله عن استهدافه تجمّعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في "موقع نمر الجمل المستحدث بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية"، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

12:04 am

بيروت
أبرز تطورات أمس الثلاثاء

  • 2534 شهيداً منذ 2 مارس

  • شهيدان و13 جريحاً في غارة على جبشيت

  • 6 عمليات لحزب الله الثلاثاء

  • جيش الاحتلال: مقتل سائق جرافة بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان

  • تفجير كبير في جنوب لبنان يتسبب بهزة أرضية شمالي دولة الاحتلال

  • استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني أثناء مهمة إنقاذ

الامتحانات الرسمية اللبنانية... مصير معلّق

تثير الامتحانات الرسمية في لبنان جدلاً عارماً في هذه الأيام وسط استمرار الخروق الإسرائيلية رغم الهدنة. وتحتدم الإشكالية بين من يدعو لإلغائها، ومن يتمسّك بها باعتبار أن استبدالها بإفادات سيقود إلى الطعن بالشهادة اللبنانية، حتى إنّها تحوّلت على ما يبدو إلى قضية حزبية وطائفية.

